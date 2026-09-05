Μητσοτάκης ΔΕΘ: Από τη Formula 4 και την αφιλτράριστη ρετσίνα στα ρομπότ

Η ξενάγηση του πρωθυπουργού στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης

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Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για τα επίσημα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ. Ο πρωθυπουργός παρέστη στον αγιασμό, τον οποίο τέλεσε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, και στη συνέχεια ξεκίνησε την καθιερωμένη περιοδεία του στα περίπτερα.

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Πρώτος σταθμός ήταν η συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ - Helexpo στα γραφεία του εκθεσιακού φορέα. Στο επίκεντρο βρέθηκε το σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ και η δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου, με τον πρωθυπουργό να θέτει ως βασικό στόχο την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

O Kυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στα περίπτερα της ΔΕΘ

O Kυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στα περίπτερα της ΔΕΘ

«Το σχέδιο ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ και δημιουργίας μητροπολιτικού πάρκου είναι οραματικό και όσον αφορά στη Διεθνή Έκθεση και όσον αφορά στη Θεσσαλονίκη συνολικά», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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Όπως σημείωσε, η ολοκλήρωση της παρέμβασης με ορίζοντα το 2030 μπορεί, σύμφωνα με τον ίδιο, να αλλάξει συνολικά την εικόνα της Θεσσαλονίκης.

Κατά την ξενάγησή του στα περίπτερα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός συνομίλησε με πολίτες

Κατά την ξενάγησή του στα περίπτερα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός συνομίλησε με πολίτες

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ - Helexpo, Χρήστος Τσεντεμεΐδης, από την πλευρά του, έκανε λόγο για το «κεφάλαιο της ΔΕΘ του επόμενου αιώνα», παρουσιάζοντας στον πρωθυπουργό τα χαρακτηριστικά της φετινής διοργάνωσης και το σχέδιο ανάπλασης.

ΔΕθ: Από τη Formula 4 στην αφιλτράριστη ρετσίνα

Μετά τη συνάντηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την περιήγησή του στα περίπτερα. Η πρώτη στάση έγινε σε περίπτερο με τροχόσπιτα και στη συνέχεια ο πρωθυπουργός βρέθηκε δίπλα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο Formula 4, το οποίο τράβηξε την προσοχή του.

ΔΕΘ 2026: Πακέτο 2 δισ. ευρώ σε βάθος 4ετίας θα εξαγγείλει ο Κ. Μητσοτάκης

Την προσοχή του πρωθυπουργού κέντρισε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο Formula 4

Την προσοχή του πρωθυπουργού κέντρισε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο Formula 4

Ακολούθησαν τα περίπτερα των μέσων ενημέρωσης. Στην ΕΡΤ τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος του παρουσίασε τις νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές εφαρμογές.

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Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το περίπτερο της Espresso, όπου, αφού χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους, είπε: «Ευτυχώς δεν είμαι στο πρωτοσέλιδο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δοκίμασε και αφιλτράριστη ρετσίνα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δοκίμασε και αφιλτράριστη ρετσίνα

Σε άλλη στάση της περιοδείας του δοκίμασε αφιλτράριστη ρετσίνα, σχολιάζοντας: «Λίγο πρωί δεν είναι;»

ΔΕΘ: Τα δώρα από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς

Ιδιαίτερη στάση έκανε ο πρωθυπουργός και στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Εκεί η διοίκηση της ιστορικής ομάδας τού προσέφερε μία μπάλα και μία φανέλα.

Η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς χάρισε στον πρωθυπουργό μια ποδοσφαιρική μπάλα

Η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς χάρισε στον πρωθυπουργό μια ποδοσφαιρική μπάλα

«Όλος ο κόσμος λέει για το ποδαρικό σας. Εμάς μας ανεβάσατε κατηγορία!», του είπαν στελέχη της διοίκησης.

Ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε την περιήγησή του, συνομιλώντας με εκθέτες και πολίτες που έσπευσαν να τον χαιρετήσουν.

ΔΕΘ: Η προσπάθεια συνομιλίας με ρομπότ του ΑΠΘ

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε επίσης τον χώρο όπου φιλοξενούνται εταιρείες έρευνας και καινοτομίας, startups, καθώς και περίπτερα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε και με ένα ρομπότ του ΑΠΘ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε και με ένα ρομπότ του ΑΠΘ

Στο περίπτερο του ΑΠΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την κατασκευή ενός ρομπότ και φάνηκε να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τεχνολογία.

Ο πρωθυπουργός «γνώρισε» το ρομπότ και σχολίασε τη μοναδική του εκφραστικότητα, σε μία ξεχωριστή κι άκρως εντυπωσιακή στιγμή κατά την επίσκεψη στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το ρομπότ κίνησε το ενδιαφέρον του πρωθυπουργού

Το ρομπότ κίνησε το ενδιαφέρον του πρωθυπουργού

Στη συνέχεια πέρασε από το περίπτερο 13, όπου φιλοξενούνται υπηρεσίες του Δημοσίου και υπουργείων, ενώ συναντήθηκε και με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στον χώρο των εταιρειών από την Ιαπωνία, η οποία είναι η τιμώμενη χώρα της 90ής ΔΕΘ.

Μητσοτάκης: Η ατάκα για τις Πανελλαδικές

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, ο πρωθυπουργός συνομίλησε και με μαθητές. Όταν ρώτησε μία μαθήτρια εάν είναι υπέρ των Πανελλαδικών εξετάσεων και εκείνη απάντησε καταφατικά, ο ίδιος σχολίασε:

«Και 'γώ είμαι υπέρ προς το παρόν, μέχρι να βρούμε κάτι διαφορετικό».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε και τα περίπτερα των εταιρειών από την τιμώμενη χώρα της έκθεσης, την Ιαπωνία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε και τα περίπτερα των εταιρειών από την τιμώμενη χώρα της έκθεσης, την Ιαπωνία

Στην περιοδεία του πρωθυπουργού στα περίπτερα συμμετείχαν ακόμη ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας και ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Χρήστος Τσεντεμεΐδης.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης χαρακτήρισε «κατάκτηση» τη διαβούλευση με τους φορείς της πόλης για την ανάπλαση της ΔΕΘ, ενώ ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας τόνισε ότι «επιτέλους βλέπουμε να σχεδιάζονται έργα, να υλοποιούνται και να τελειώνουν».

Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη 90ή ΔΕΘ πραγματοποιείται λίγες ώρες πριν από την ομιλία του, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τις κυβερνητικές προτεραιότητες και το πακέτο μέτρων με ορίζοντα το 2030.

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