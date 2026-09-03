Η Τουρκία κλιμακώνει τις προκλήσεις της τόσο στα λόγια, όσο και με παραβιάσεις στον αέρα και στη θάλασσα, με τον Ερντογάν να μας απειλεί, βάζοντας ουσιαστικά στο στόχαστρο το Καστελόριζο, που βρίσκεται απέναντι από την τουρκική πόλη Κας. Η Αθήνα απαντά με ψυχραιμία, κάνοντας διάβημα διαμαρτυρίας στην Άγκυρα για τα δύο παράνομα θαλάσσια πάρκα και τις «γκρίζες ζώνες» που επαναφέρουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο.

Οι Τούρκοι βάζουν πάλι στο στόχαστρο το Καστελόριζο

Δεν χάνουν από τα μάτια τους το Καστελόριζο οι Τούρκοι. Ο Ερντογάν επιμένει να μας προκαλεί, κάνοντας μια απειλητική αναφορά με νόημα στο Κας της Τουρκίας, που απέχει μια ανάσα από το ελληνικό νησί: «Ποιο είναι το καθήκον μας; Να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Αν υψώναμε τη φωνή μας από την ηπειρωτική μας χώρα, από το Κας, προς την Ελλάδα, θα μας άκουγαν, έτσι δεν είναι;».

Τη σκυτάλη από τον Τούρκο Πρόεδρο πήραν μάλιστα και Τούρκοι δημοσιογράφοι που εμφανίστηκαν ακόμα πιο προκλητικοί.

«Εδώ λοιπόν είναι το Καστελόριζο. Μα τι ανοησία το νησί αυτό να ανήκει στην Ελλάδα ! « δήλωσε ο διευθυντής της «Χουριέτ» Αχμέτ Χακάν.

«Μόνο με τα λόγια δε γίνεται, δεν καταλαβαίνουν, μάλλον χρειάζεται άλλη πολιτική» υπονόησε προκλητικά ο δημοσιογράφος Ισμαήλ Ντουκέλ.

Διάβημα της Αθήνας

Η Αθήνα απαντά διπλωματικά. Η Πρεσβεία μας στην Άγκυρα έκανε διάβημα διαμαρτυρίας για τα παράνομα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας και το «γκριζάρισμα» του Αιγαίου.

«Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Η Ελλάδα απορρίπτει, επίσης, ως άκυρη και στερούμενη έννομη ισχύος την ανακήρυξη «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων» ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

Ο Ναύαρχος ε.α. Γιάννης Εγκολφόπουλος μιλώντας αποκλειστικά στο μεσημεριανό δελτίο του Star και στον Γιώργο Ευγενίδη αποκάλυψε τους στόχους της Άγκυρας.

«Θέλουν να πουν ότι αυτά τα θαλάσσια πάρκα είναι προέκταση της ηπειρωτικής Τουρκίας. Αυτό λοιπόν είναι μια πονηριά για να υποστηρίξουν αργότερα όλον αυτόν το χώρο της “Γαλάζιας Πατρίδας”» τόνισε ο κ. Εγκολφόπουλος.

«Αγκάθι στο μάτι της Άγκυρας» η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Οι Τούρκοι φυσικά έχουν γίνει έξαλλοι από την ελληνική συμφωνία με το Τελ Αβίβ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», καθώς νιώθουν ότι το Ισραήλ τους περικυκλώνει.

«Η Ελλάδα είναι πλέον ένας κακός γείτονας. Από την μια αγοράζει όπλα από το Ισραήλ και ένα άλλο ντέρτι είναι ο παράνομος εξοπλισμός των νησιών στο Αιγαίο» ισχυρίσθηκε σε ρεπορτάζ του τουρκικό κανάλι.

Θωράκιση των μονάδων από εχθρικά drones ανακοίνωσε ο Ν. Δένδιας

Από τη Θράκη, ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι οι ελληνικές στρατιωτικές μονάδες θα θωρακιστούν από ενδεχόμενη απειλή οπλισμένων εχθρικών drones.

«Υπάρχει και η Άμυνα. Η ανάγκη να προστατεύσουμε το προσωπικό μας από ανάλογα μέσα που τυχόν θα έχει μια χώρα που απειλήσει την Ελλάδα» τόνισε ο κ. Δένδιας.

Το πρόγραμμα προβλέπει 522 οχυρωματικά έργα με προκατασκευασμένα block οπλισμένου σκυροδέματος, τα οποία κατασκευάζουν 8 στρατιωτικά εργοστάσια. Με τα block αυτά μειώνεται σε 20% ο χρόνος που απαιτείται για όλο το έργο θωράκισης και υπάρχει εξοικονόμηση της τάξης των 41 εκατ. ευρώ

