Νέα απάτη με πρόσχημα τις νέες ταυτότητες εφηύραν οι επιτήδειοι. Με SMS που στέλνουν, ζητούν από ανυποψίαστους πολίτες να πληρώσουν ένα ποσό ή να ξεχρεώσετε πρόστιμο που δήθεν σας έχει επιβληθεί.

Το μήνυμα εμφανίζεται ως «GOV-GR» και λέει ότι δήθεν δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση της νέας ταυτότητας. Η εντολή είναι ξεκάθαρη: «Πληρώστε εδώ για να αποφύγετε την κύρωση».

Ένα κλικ και οι απατεώνες επιχειρούν να αρπάξουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία. Όμως δε σταματούν εκεί. Αλλάζουν και εκείνοι... ταυτότητα και αποστολέα και χτυπούν ξανά.

Αυτή τη φορά παριστάνουν την «Ελληνική Αστυνομία». Ισχυρίζονται ότι το ραντεβού για τη νέα ταυτότητα δεν ολοκληρώθηκε και ζητούν επιβεβαίωση στοιχείων.

Δύο διαφορετικά μηνύματα, ίδιος στόχος: να παρασύρουν το θύμα σε ένα κλικ που μπορεί να αποδειχθεί πολύ ακριβό.

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