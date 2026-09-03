Απάτη με τις νέες ταυτότητες - Τα SMS που αδειάζουν λογαριασμούς

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα απάτη με SMS που προσποιούνται την έκδοση νέας ταυτότητας.
  • Μηνύματα εμφανίζονται ως «GOV-GR» και ζητούν πληρωμή για δήθεν πρόστιμα.
  • Οι απατεώνες προσπαθούν να κλέψουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία.
  • Αλλάζουν ταυτότητα και παριστάνουν την «Ελληνική Αστυνομία» για να παρασύρουν θύματα.
  • Προειδοποίηση για την επικινδυνότητα των μηνυμάτων και την ανάγκη προσοχής.

Νέα απάτη με πρόσχημα τις νέες ταυτότητες εφηύραν οι επιτήδειοι. Με SMS που στέλνουν, ζητούν από ανυποψίαστους πολίτες να πληρώσουν ένα ποσό ή να ξεχρεώσετε πρόστιμο που δήθεν σας έχει επιβληθεί.  

Το μήνυμα εμφανίζεται ως «GOV-GR» και λέει ότι δήθεν δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση της νέας ταυτότητας. Η εντολή είναι ξεκάθαρη: «Πληρώστε εδώ για να αποφύγετε την κύρωση». 

Ένα κλικ και οι απατεώνες επιχειρούν να αρπάξουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία. Όμως δε σταματούν εκεί. Αλλάζουν και εκείνοι... ταυτότητα και αποστολέα και χτυπούν ξανά. 

Απάτη με τις νέες ταυτότητες - Τα SMS που αδειάζουν λογαριασμούς

Αυτή τη φορά παριστάνουν την «Ελληνική Αστυνομία». Ισχυρίζονται ότι το ραντεβού για τη νέα ταυτότητα δεν ολοκληρώθηκε και ζητούν επιβεβαίωση στοιχείων. 

Δύο διαφορετικά μηνύματα, ίδιος στόχος: να παρασύρουν το θύμα σε ένα κλικ που μπορεί να αποδειχθεί πολύ ακριβό. 

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