Μαρία Μενούνος: Συγκινεί για τη μητέρα της που «έφυγε» από τη ζωή

Θα γιόρταζε τα 72α γενέθλιά της - «Ζήσαμε το θαύμα μας»

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Η Μαρία Μενούνος ερμηνεύει Πασχάλη Τερζή με τον πατέρα της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Μενούνος τιμά τη μνήμη της μητέρας της, Σταυρούλας, που θα γιόρταζε τα 72α γενέθλιά της.
  • Η μητέρα της πάλεψε με γλοιοβλάστωμα σταδίου 4 και κατάφερε να ζήσει πέντε επιπλέον χρόνια.
  • Η Μενούνος μοιράστηκε συγκινητικές αναμνήσεις και μαθήματα ζωής από τη μητέρα της μέσω social media.
  • Η μητέρα της ήταν υπερβολικά ανιδιοτελής, αφιερώνοντας τον χρόνο της στη φροντίδα των άλλων.
  • Η παρουσιάστρια αναγνωρίζει τη σημασία της αυτοφροντίδας, που η μητέρα της παρέλειπε.

Μια ημέρα πλημμυρισμένη από μνήμες, συγκίνηση και περίσσευμα αγάπης ήταν η χθεσινή για τη Μαρία Μενούνος, καθώς η πολυαγαπημένη της μητέρα θα γιόρταζε τα 72α γενέθλιά της.

Η δημοφιλής Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της με μια ιδιαίτερα εξομολογητική ανάρτηση στα social media, ταξιδεύοντας τον χρόνο πίσω στα τελευταία τους κοινά γενέθλια, αλλά και στα σπουδαία μαθήματα ζωής που της κληροδότησε.

Μαρία Μενούνος: Τα στιγμιότυπα με ελληνικό άρωμα και ο απολογισμός

Η μάχη με τον καρκίνο και το «θαύμα» των 5 ετών

Η μητέρα της, Σταυρούλα - Λίτσα Μενούνος, ήρθε αντιμέτωπη με τη σκληρή διάγνωση του γλοιοβλαστώματος σταδίου 4 λίγο πριν συμπληρώσει τα 62 της χρόνια. Η παρουσιάστρια θυμήθηκε τις στιγμές εκείνες και το μεγάλο πάρτι που της είχε διοργανώσει, μόλις λίγες ημέρες πριν από το σοβαρό χειρουργείο.

Παρά τα δυσοίωνα προγνωστικά, η οικογένεια αρνήθηκε να κατατεθεί στις στατιστικές. Αναζήτησαν κάθε δυνατή θεραπευτική επιλογή, κρατώντας την ελπίδα ολοζώντανη. Αποτέλεσμα; Η μητέρα της κατάφερε να ζήσει ακόμη πέντε όμορφα χρόνια, ένα πραγματικό «θαύμα» για τη Μαρία Μενούνος.

Η συγκινητική ανάρτηση & η εξομολόγηση για την υπερβολική ανιδιοτέλεια

Στη συγκινητική της δημοσίευση, η παρουσιάστρια έγραψε μεταξύ άλλων:

 

Η συγκινητική ανάρτηση της Μαρίας Μενούνος

«Την έχασα στα 67 της. Σήμερα θα γινόταν 72 ετών. Τώρα τα γενέθλιά της είναι στον παράδεισο, ελπίζω περιτριγυρισμένη από όλους τους ανθρώπους που αγαπά και που έφυγαν πριν από εκείνη.

Το γλοιοβλάστωμα είναι μια αδυσώπητη ασθένεια και τα στατιστικά που συνοδεύουν τη διάγνωση είναι δύσκολα. Όμως κανείς μας δεν ήταν προσηλωμένος στα στατιστικά. Ήμασταν προσηλωμένοι στην πιθανότητα. Ήμασταν αποφασισμένοι να βρούμε εναλλακτικές που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τη συμβατική δυτική ιατρική φροντίδα. Κι εγώ ήμουν αφοσιωμένη στην ιδέα ότι η μαμά μου θα μπορούσε να είναι ένα θαύμα.

Πιστεύω ότι ζήσαμε το θαύμα μας. Τα κατάφερε για πέντε χρόνια.

Μου έμαθε πώς να είμαι μια εξαιρετική οικοδέσποινα, πώς να κάνω ένα σπίτι να μοιάζει ζεστό και φιλόξενο, πώς να μαγειρεύω και να φροντίζω ώστε όλοι να έχουν φάει, πώς να φροντίζω την οικογένεια. Την έβλεπα να φροντίζει με απίστευτη αφοσίωση τον μπαμπά μου και τον διαβήτη τύπου 1 που έχει, αλλά και όλους όσοι βρίσκονταν γύρω της.

Όμως, αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια, προσπαθώ επίσης να διδαχθώ από εκείνες τις πλευρές της ζωής της που δεν της έκαναν καλό.

Η μαμά μου ήταν ανιδιοτελής πέρα από κάθε περιγραφή. Υπερβολικά ανιδιοτελής. Με το ζόρι έβρισκε χρόνο ακόμη και για να φτιάξει τα μαλλιά της με τον πιο απλό τρόπο. Δεν έκανε σχεδόν τίποτα μόνο για τον εαυτό της. Ούτε μαθήματα γιόγκα. Ούτε γυμναστική. Δεν αφιέρωνε πραγματικό χρόνο στη δική της σωματική, συναισθηματική ή πνευματική ευεξία. Αν και σίγουρα έκανε περισσότερα από 10.000 βήματα την ημέρα, τρέχοντας από εδώ κι από εκεί για να φροντίζει όλους τους άλλους!».

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