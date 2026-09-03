Γεωργία Μεσαρίτη: Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στη Super Κατερίνα, τον Μάρτιο του 2026

Η Γεωργία Μεσαρίτη είναι η ταλαντούχα ηθοποιός, με τη νεανική φυσιογνωμία, που έχουμε απολαύσει αρκετές φορές σε ρόλο «κόρης».

Η ίδια δε φανταζόταν ποτέ όταν ήταν μικρή τον εαυτό της ως ηθοποιό, μέχρι που στη Γ' Λυκείου πήρε την απόφαση να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής.

Το τηλεοπτικό της ντεμπούτο ήταν στη σειρά της ΕΡΤ «Κάνε ότι κοιμάσαι», στην οποία υποδύθηκε τη Νάσια, κόρη του πρωταγωνιστή Σπύρου Παπαδόπουλου. Επίσης, υποδύθηκε τη Λιάνα, κόρη του Ηλία Καπετανάκου και της Ρίτας, στη σειρά του Alpha, «Pοrto Leone».

Στο θέατρο, έπαιξε πάλι την κόρη, στο πλευρό του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, ενσαρκώνοντας την Έλι στη «Φάλαινα», τη δεύτερη χρονιά της παράστασης.

Βασίλης Ντάρμας-Τζωρτζίνα Παλαιοθόδωρου-Πυγμαλίων Δαδακαρίδης-Ειρήνη Σταματίου-Γεωργία Μεσαρίτη στην κοπή της πίτας για τη «Φάλαινα»/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Φέτος, θα υποδύεται την Άννα, τη μικρότερη από τις δύο τηλεοπτικές κόρες της Μαριάννας Τουμασάτου, στη σειρά του Alpha «Oι κόρες της Αρετής».

Η Γεωργία Μεσαρίτη στον ρόλο της Άννας στη σειρά «Οι κόρες της Αρετής»

Γεωργία Μεσαρίτη: Το βιογραφικό της ηθοποιού

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρνακα της Κύπρου

Έχει γενέθλια στις 26 Ιουνίου

Είναι 29 ετών

Το ζώδιο της είναι Καρκίνος

Σπούδασε Οικονομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σπούδασε στο Συνέχισε τις σπουδές της στο Ωδείο Αθηνών , από όπου αποφοίτησε το 2022

, από όπου αποφοίτησε Με την Ασημένια Βουλιώτη, η οποία θα είναι η τηλεοπτική της αδεφλή στις Κόρες της Αρετής, αποφοίτησαν από την ίδια σχολή και είναι πολύ καλές φίλες

Η πρώτη της δουλειά όταν τελείωσε τη σχολή ήταν στον κινηματογράφο. Συμμετείχε στην ελληνοαμερικανική κινηματογραφική παραγωγή «A Spartan Dream»

Μικρή ήταν εσωστρεφής

Στη Γ' Λυκείου συμμετείχε στο Θεατρικό Φεστιβάλ Γερμανίας κι εκεί συνειδητοποίησε ότι το θέατρο και η υποκριτική ήταν αυτά με τα οποία ήθελε να ασχοληθεί

κι εκεί συνειδητοποίησε ότι το θέατρο και η υποκριτική ήταν αυτά με τα οποία ήθελε να ασχοληθεί Έχει μια αδελφή

Έχει παίξει επίσης τη «Φραντζέσκα» στη σειρά «Ο Δικαστής», ενώ είχε συμμετάσχει και στη σειρά του Alpha «Nα μ' αγαπάς»

Έκανε vidcast στο Youtube με τίτλο nonActing, με σκηνικό το σαλόνι του σπιτιού της και καλεσμένους ηθοποιούς