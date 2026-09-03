Η έντονη βροχή που έπληξε τη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης επηρέασε και τη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου στο Θέατρο Γης.

Η τραγουδίστρια βρισκόταν στη σκηνή όταν η βροχή άρχισε να δυναμώνει, ωστόσο ούτε η ίδια ούτε ο κόσμος που είχε βρεθεί στη συναυλία πτοήθηκαν! Παρά την κακοκαιρία, το κοινό συνέχισε να τραγουδά μαζί της. Μάλιστα, βίντεο από τη βραδιά που αναρτήθηκε στο TikTok σχολιάστηκε με χιούμορ από χρήστη, ο οποίος έγραψε: «Είπε κάποιος καλοκαιρινή βροχούλα;».

Η συναυλία διακόπηκε για λόγους ασφαλείας

Καθώς η βροχή δεν σταματούσε, οι διοργανωτές αποφάσισαν να διακόψουν τη συναυλία για λόγους ασφαλείας. Η Κατερίνα Λιόλιου, όμως, θέλησε να παραμείνει κοντά στους θαυμαστές της μέχρι την τελευταία στιγμή. Έτσι, συνέχισε αυθόρμητα να τραγουδά a cappella, με τον κόσμο που παρέμεινε στον χώρο να συμμετέχει και να τραγουδά μαζί της.

Πριν αποχαιρετήσει το κοινό της Θεσσαλονίκης, η τραγουδίστρια έκανε και μια συμβολική κίνηση. Μοίρασε ένα λούτρινο δώρο, λούτρινα δελφίνια, εμπνευσμένο από το νέο της άλμπουμ και υπογεγραμμένο από την ίδια, ως ένα μικρό «ευχαριστώ» για την παρουσία και τη στήριξη του κόσμου στη συναυλία.