Η Κατερίνα Λάσπα επιστρέφει στην τηλεόραση έπειτα από εννέα χρόνια απουσίας, με νέα εκπομπή στο Open.

Ήδη η παρουσιάστρια έχει ξεκινήσει τα γυρίσματα, όπως επιβεβαίωσε με instagram story της, με την ίδια να βρίσκεται σε πτήση.

«Οff we go... opentvgr», έγραψε στη λεζάντα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η νέα εκπομπή, με τίτλο «Από θαύμα – Ιστορίες δεύτερης ζωής», θα είναι μια εβδομαδιαία σειρά ντοκιμαντέρ, που πιθανόν να προβάλλεται στη ζώνη του prime time. Θα κάνει πρεμιέρα εντός Σεπτεμβρίου.

Στο επίκεντρο θα βρίσκονται άνθρωποι, οι εξομολογήσεις των οποίων, θα περιγράφουν το «θαύμα» που βίωσαν, είτε μέσα από ένα γεγονός που άλλαξε ριζικά την πορεία της ζωής τους είτε επειδή τους δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία.

Η Κατερίνα Λάσπα θα συναντά αυτά τα πρόσωπα και θα καταγράφει τις εμπειρίες τους, επιχειρώντας να φωτίσει τις στιγμές που αποδείχθηκαν καθοριστικές.

«Μου λείπει η τηλεόραση, πολύ. Αλλά και η τηλεόραση έχει αλλάξει και εγώ έχω αλλάξει. Εξακολουθεί για πάντα να είναι η αγαπημένη μου και να αναζητώ πάντα - όσο γίνεται- την ιδανική συνθήκη και το project με συνεργάτες για να είμαστε ξανά on air», είχε πει η Κατερίνα Λάσπα στο Breakfast@Star, τον Δεκέμβριο του 2025.

Η τελευταία τηλεοπτική δουλειά της παρουσιάστριας ήταν το RealtaLK στη Nova. Αυτή τη φορά, η επιστροφή της γίνεται με ένα project τελείως διαφορετικό από όσα είχε υπηρετήσει στο παρελθόν, το οποίο αφορά στην καταγραφή προσωπικών βιωμάτων.