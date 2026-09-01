Πολυχρονίδης: Με την οικογένειά του στο Χόλυγουντ και την Καλλιφόρνια

Επιστρέφει ο Τροχός της Τύχης και το 1% Club

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Επιμέλεια STAR.GR
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Λάτρης των ταξιδιών είναι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και έτσι όποτε βρει ευκαιρία παίρνει την οικογένειά του και πηγαίνουν να γνωρίσουν άλλα μέρη, άλλες κουλτούρες και άλλους πολιτισμούς. 

Φωτογραφία από Instagram Πέτρου Πολυχρονίδη 

Φωτογραφία από Instagram Πέτρου Πολυχρονίδη 

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Ο παρουσιαστής του Τροχού της Τύχης και του 1% Club  που προβάλλονται μέσα από τη συχνότητα του Star σημειώνοντας υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, βρέθηκε στην Αμερική, το Los Angeles και το Hollywood και δημοσίευσε φωτογραφίες στην προσωπική του σελίδα στο Instagram.

 

 

Μαζί του ήταν η σύντροφος του Κατερίνα με την οποία είναι μαζί 14 χρόνια και η 16χρονη κόρη του.

Φωτογραφία από Instagram Πέτρου Πολυχρονίδη 

Φωτογραφία από Instagram Πέτρου Πολυχρονίδη 
 

Οι τρεις τους βίωσαν ξεχωριστές εμπειρίες! Περπάτησαν στη λεωφόρο της Δόξας, επισκέφθηκαν το Παλάτι Καλών Τεχνών στο Σαν Φρανσίσκο, βρέθηκαν σε θεατρικές σκηνές, πήγαν στο Chinese theatre, ενώ βρέθηκαν και σε κινηματογραφικά στούντιο αλλά και πάρκα.

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«Αστική Καλιφόρνια. Σαν Φρανσίσκο και Λος Άντζελες. Το πρώτο πιο συμπαθητικό από το δεύτερο, αλλά εδώ θέλω να εκφραστώ κομψά.

🎬 Νιώθω πως, χωρίς το (ντόπιο) Hollywood και τον μηχανισμό του, αυτές οι δύο μεγαλουπόλεις της Δύσης δεν θα μας ήταν περισσότερο γνωστές από το Ντιτρόιτ ή το Νάσβιλ πχ. 

🌉 Χάρη στην έβδομη τέχνη, πουλάνε (και μάλιστα ακριβά) στον τουρισμό, γέφυρες, φυλακές, λερωμένα πεζοδρόμια με αστέρια που γράφουν ονόματα, δρόμους που κάνουν ζιγκ-ζαγκ, λιμανίσιες αποβάθρες και έναν La La Land «Λυκαβηττό». Όλα τους αξίζουν. Λιγότερο όμως από ότι διαφημίζονται.

🏛️ Φυσικά, υπάρχουν και γοητευτικά μέρη όπως το Παλάτι Καλών Τεχνών στο Σαν Φρανσίσκο. Αναμφίβολα, αξίζουν επίσκεψης οι θεατρικές σκηνές, το Chinese theatre, τα κινηματογραφικά στούντιο και τα πάρκα τους.

♟️ Δύο πράγματα, όμως, που επίτηδες άφησα για το τέλος, είναι αυτά που χαράχτηκαν στην ψυχή και τη μνήμη μου και κάνουν αυτές τις πόλεις ξεχωριστές.

✊🏼 Το πρώτο είναι η ξεκάθαρη αύρα των ατομικών ελευθεριών. Ανεξιθρησκεία, σεξουαλικότητα και ανθρώπινα δικαιώματα. Ιστορικά έγιναν τιτάνιοι αγώνες εκεί και σήμερα μπορείς να δεις τους καρπούς τους σε κάθε γωνιά.

😢 Το δεύτερο είναι πολύ σκληρό και δεν θα ανεβάσω εικόνες. Είναι τα ανθρώπινα ζόμπι. Χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους, παντελώς άστεγοι, βρόμικοι και χαμένοι στον κόσμο των ουσιών. Τους συναντάς παντού. Σε μερικές περιπτώσεις, ζουν μαζεμένοι κατά χιλιάδες σε ολόκληρες συνοικίες που θυμίζουν μεταποκαλυπτική γη.

😞 Είναι τρομακτικό, λυπηρό και, ανεξάρτητα από τους λόγους που ο καθένας από αυτούς οδηγήθηκε σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορείς, αν είσαι άνθρωπος με συνείδηση, να μην προβληματιστείς για τους λόγους, αλλά και για το πώς θα σωθούν αυτές οι ψυχές από τον βέβαιο χαμό τους» έγραψε ο παρουσιαστής του Star στη λεζάντα του φωτογραφικού άλμπουμ που δημοσίευσε στα social media.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης έλαμπε από ευτυχία στο πλευρό της συντρόφου του αλλά και της κόρης του. Ο ίδιος άλλωστε σε συνέντευξη που έδωσε πριν από περίπου δύο χρόνια στο Open,  είχε αναφέρει είχε αναφέρει πως είναι ένας πατέρας ο οποίος είναι πάντα δίπλα στον γιο και την κόρη του.

Πολυχρονίδης: Με την οικογένειά του στο Χόλυγουντ και την Καλλιφόρνια

 «Για τα παιδιά μου είμαι μπαμπάς, ούτε τηλεπαρουσιαστής, ούτε ο,τιδήποτε άλλο. Δεν έχω καμία διαφορά από οποιονδήποτε άλλο πατέρα, ο οποίος έχει δύο παιδιά στην εφηβεία. Αντιμετωπίζω ακριβώς τα ίδια προβλήματα με τα έφηβα παιδιά μου, τις ίδιες γκρίνιες, τις ίδιες χαρές, τις ίδιες σκοτούρες» είχε δηλώσει στην εκπομπή Επί Τόπου του Open. 

O παρουσιαστής «γέμισε μπαταρίες για την επόμενη σεζόν καθώς και φέτος θα γυρνάμε τον Τροχό της τύχης και θα δούμε και νέα επεισόδια από το 1% Club
 

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ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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