Κορομηλά: «Δικοί μου κανόνες, δικό μου το προφίλ, δικό μου και το μπλοκ»

Οργή για τα αρνητικά σχόλια στα social media

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρούλα Κορομηλά αποφάσισε να βάλει τέλος στα αρνητικά σχόλια στα social media.
  • Δηλώνει ότι το προσωπικό της προφίλ έχει δικούς της κανόνες και δεν θα επιτρέπει παρεμβάσεις.
  • Ενθαρρύνει τους followers της να μοιράζονται αυθεντικά ό,τι τους εκφράζει χωρίς να απολογούνται.
  • Ανακοίνωσε την πρόθεση να μπλοκάρει όσους κάνουν κακόβουλη κριτική.
  • Η αυθεντικότητα είναι η δύναμη των ανθρώπων και δεν χρειάζεται έγκριση.

Τέλος στα αρνητικά σχόλια και στις κακόβουλες υποδείξεις που δέχεται κατά καιρούς στα social media αποφάσισε να βάλει η Ρούλα Κορομηλά.

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Η παρουσιάστρια θέλησε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους επιλέγουν να ασκούν κριτική μέσα από την... ασφάλεια μιας οθόνης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είναι διατεθειμένη να επιτρέπει σε κανέναν να παρεμβαίνει στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Μέσω της δημοσίευσης τριών φωτογραφιών από το παρελθόν και το παρόν, η Ρούλα Κορομηλά σημείωσε: «Το πριν, 2014, το τώρα και το μετά είναι απλώς στιγμές στο χρόνο που δεν χρειάζονται κανένα 'γιατί'. Κάθε φωτογραφία έχει τη δική της αυτόνομη αξία. Την αλήθεια της στιγμής.

Μπορείτε κι εσείς αν θέλετε να ανεβάζετε ο,τι σας εκφράζει χωρίς παρεμβάσεις, κρίσεις ή την ανάγκη να δικαιολογείστε. Κάθε φωτό είτε από το πριν, το τώρα, κρύβει μια στιγμή που δεν θα γυρίσει πίσω και που ο χρόνος δεν μπορεί να την σβήσει .Δεν μοιράζεται με λέξεις και δεν χρειάζεται εξηγήσεις».

Παράλληλα, έστειλε ένα μήνυμα και προς τους διαδικτυακούς της φίλους, προτρέποντάς τους να μοιράζονται ό,τι τους εκφράζει, χωρίς να αισθάνονται την ανάγκη να απολογούνται ή να δικαιολογούν τις επιλογές τους.

«Κάθε φωτό, είτε από το πριν είτε από το τώρα, κρύβει μια στιγμή που δεν θα γυρίσει πίσω και που ο χρόνος δεν μπορεί να τη σβήσει. Δεν μοιράζεται με λέξεις και δεν χρειάζεται εξηγήσεις», σημείωσε.

«Δικό μου το προφίλ, δικοί μου οι κανόνες»

Η Ρούλα Κορομηλά έκανε σαφές πως έχει κάθε δικαίωμα να επιλέγει ποιοι άνθρωποι θα έχουν πρόσβαση στον ψηφιακό της χώρο. Μάλιστα, δεν δίστασε να αναφερθεί ανοιχτά στο ενδεχόμενο του block όσων ξεπερνούν τα όρια.

«Δικό μου το προφίλ. Δικοί μου οι κανόνες, δικό μου και το block στους “κριτές” της κακιάς ώρας. Για τους υπόλοιπους δωρεάν εισιτήριο αγάπης», ανέφερε.

Κλείνοντας, η παρουσιάστρια ενθάρρυνε τους followers της να παραμένουν αυθεντικοί και να μην επιτρέπουν στην κριτική των άλλων να περιορίζει την έκφρασή τους.

«Σας προτείνω να μην επιτρέπετε σε κανέναν, καμία να περιορίζει την έκφρασή σας: ανεβάστε ό,τι γουστάρετε, γιατί η αυθεντικότητά σας δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός. Η αυθεντικότητά σας είναι η δύναμή μας/σας και δεν χωράει σε κανόνες», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δες την ανάρτησή της:

 

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ΡΟΥΛΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ
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