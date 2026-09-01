Ποια προϊόντα γίνονται φθηνότερα στο ράφι - Έως 44% οι μειώσεις τιμών

Διψήφιες μειώσεις σε πάνω από 1 στους 5 κωδικούς επωνύμων προϊόντων

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Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία Eurokinissi
Μειώσεις τιμών στο ράφι σε 1.740 προϊόντα / Βίντεο αρχείου από δελτίο ειδήσεων Star (31/8/'26)

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Μειώσεις τιμών που φτάνουν έως και το 44%, με περισσότερους από έναν στους πέντε κωδικούς επωνύμων προϊόντων να καταγράφουν διψήφια μείωση, περιλαμβάνονται στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, που τέθηκε σε εφαρμογή από χθες, Δευτέρα, με στόχο τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών.

Οι λίστες με τις μειωμένες τιμές σε είδη σούπερ μάρκετ, κρέας, σχολικά

Υπενθυμίζεται ότι η μέση μείωση στα 1.740 προϊόντα της πρωτοβουλίας, που ανακοινώθηκε χθες, διαμορφώνεται στο 9,5%, ωστόσο η εικόνα που προκύπτει από τις επιμέρους λίστες δείχνει ότι οι μειώσεις εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων του καθημερινού καλαθιού, από τα επώνυμα και ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα έως τα σχολικά είδη, τα νωπά κρέατα και τα γαλακτοκομικά.

Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η προσπάθεια για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής συνεχίζεται «χωρίς θριαμβολογίες και εφησυχασμό», καθώς οι διεθνείς εξελίξεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα.

Επώνυμα προϊόντα: Μειώσεις έως 44%

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία από τη λίστα των επωνύμων προϊόντων. Πάνω από ένας στους πέντε κωδικούς έχει διψήφια τελική μείωση, καθώς συνολικά 191 κωδικοί εμφανίζουν μείωση 10% και άνω.

Από αυτούς:

  • 76 κωδικοί έχουν τελική μείωση 15% και άνω.
  •  40 κωδικοί έχουν τελική μείωση 20% και άνω.
  • 11 κωδικοί φτάνουν σε τελικές μειώσεις 30% και άνω.
  •  Η μεγαλύτερη τελική μείωση που εμφανίζεται στη λίστα φτάνει έως 44% σε επιλεγμένο κωδικό.

Δείτε εδώ τη λίστα με τα επώνυμα προϊόντα

 Η μέση δηλωθείσα μείωση από τους προμηθευτές ανέρχεται σε 6,6%, ενώ με τη συνεισφορά των αλυσίδων η μέση τελική μείωση διαμορφώνεται περίπου στο 9%.

Σε επίπεδο κατηγοριών, την ισχυρότερη παρουσία στη λίστα των επωνύμων προϊόντων έχουν τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, με την κατηγορία γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά και γαλακτοκομικά να συγκεντρώνει 143 κωδικούς, με μέση μείωση περίπου 8,7%. Από αυτούς, 55 κωδικοί έχουν μείωση 10% και άνω.

Η κατηγορία με τη μεγαλύτερη μέση μείωση είναι οι σάλτσες, μουστάρδες, μαγιονέζες και αλοιφές, όπου η μείωση φτάνει περίπου στο 17,2%.

Σημαντικές μειώσεις καταγράφονται και στα σοκολατοειδή: η κατηγορία σοκολάτα και σοκολατοειδή έχει μέση μείωση περίπου 12,5%, ενώ 9 κωδικοί εμφανίζουν μείωση άνω του 20%.

 Οι μεγαλύτερες κατηγορίες σε αριθμό κωδικών είναι προϊόντα καθημερινής χρήσης. Συγκεκριμένα:

  • Προσωπική υγιεινή: 146 κωδικοί
  • Γαλακτοκομικά και αυγά: 143 κωδικοί
  • Ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια: 100 κωδικοί
  • Καθαριστικά και απορρυπαντικά: 77 κωδικοί
  • Αλλαντικά: 72 κωδικοί.

Σχολικά είδη: 9 στα 10 με μείωση 10% και άνω

Ιδιαίτερα υψηλές είναι οι μειώσεις στη λίστα των σχολικών προϊόντων. Περισσότεροι από 9 στους 10 σχολικούς κωδικούς έχουν μείωση 10% και άνω. Συγκεκριμένα, από τους 403 κωδικούς, οι 373 έχουν μείωση 10% και άνω.

Η μέση μείωση στα σχολικά είδη διαμορφώνεται περίπου στο 12%.

Παράλληλα:

  • 43 σχολικοί κωδικοί έχουν μείωση 20% και άνω.
  • 21 κωδικοί έχουν μείωση 25% και άνω.
  • Η μεγαλύτερη μείωση στα σχολικά είδη φτάνει περίπου στο 36%.

Δείτε εδώ τη λίστα σχολικών ειδών

Η μεγαλύτερη κατηγορία είναι οι σχολικές τσάντες, τα σακίδια και οι κασετίνες, με 211 κωδικούς, δηλαδή πάνω από το 50% της λίστας των σχολικών προϊόντων.

Η κατηγορία με τη σημαντικότερη μέση μείωση είναι τα τετράδια, μπλοκ και χαρτί, όπου η μέση μείωση φτάνει περίπου στο 17%. Μάλιστα, σχεδόν ένας στους δύο κωδικούς της συγκεκριμένης κατηγορίας έχει μείωση 20% και άνω.

Σημαντική είναι και η εικόνα στη γραφική ύλη και τα χρώματα: η κατηγορία περιλαμβάνει 55 κωδικούς, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται περίπου στο 14,6%.

Νωπά κρέατα: Μειώσεις έως 28%

Στη λίστα των νωπών κρεάτων, περισσότεροι από ένας στους τέσσερις κωδικούς έχουν διψήφια μείωση. Συνολικά, 28 κωδικοί εμφανίζουν μείωση 10% και άνω, ενώ:

  •  10 κωδικοί έχουν μείωση 15% και άνω.
  •  4 κωδικοί φτάνουν σε μειώσεις άνω του 25%.
  •  Η μεγαλύτερη μείωση στη λίστα των νωπών κρεάτων φτάνει περίπου στο 28%.

Δείτε εδώ τη λίστα νωπών κρεάτων

Η μεγαλύτερη συμμετοχή αφορά το κοτόπουλο και τα προϊόντα πουλερικών, όπου εντοπίζονται περίπου 56 κωδικοί.

Ισχυρή είναι και η παρουσία βασικών κρεάτων καθημερινής κατανάλωσης, με περίπου 19 κωδικούς σε μοσχάρι/βοδινό, περίπου 16 κωδικούς σε χοιρινό, καθώς και 9 κωδικούς με διάφορα κρεατοσκευάσματα.

Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας: Μειώσεις έως 33%

 Στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, η μέση μείωση διαμορφώνεται περίπου στο 8%.

 Από τους 360 κωδικούς, οι 94, δηλαδή περισσότεροι από ένας στους τέσσερις, έχουν μείωση 10% και άνω.

   Ειδικότερα:

  •  24 κωδικοί έχουν μείωση 15% και άνω
  • 10 κωδικοί έχουν μείωση 20% και άνω.
  •  Η μεγαλύτερη μείωση στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας φτάνει περίπου στο 33%.

Δείτε εδώ τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Η μεγαλύτερη κατηγορία είναι η προσωπική υγιεινή και οικογενειακή φροντίδα, η οποία περιλαμβάνει περίπου 72 κωδικούς, με μειώσεις που φτάνουν έως περίπου 22%.

Ισχυρή παρουσία στη λίστα έχουν επίσης βασικές καθημερινές κατηγορίες, όπως γαλακτοκομικά και τυριά, είδη πρωινού, άλευρα, μαρμελάδες, καθαριστικά, χαρτικά οικιακής χρήσης, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια.

Οι σημαντικότερες μέσες μειώσεις εμφανίζονται σε καθημερινές κατηγορίες, όπως:

  • Γλυκά/snacks: περίπου 9,3%
  • Χαρτικά οικιακής χρήσης: περίπου 9,2%
  • Καθαριστικά/οικιακή φροντίδα: περίπου 9%
  • Σάλτσες και συνοδευτικά: περίπου 8,7%.

Οι καταναλωτές μπορούν να αναγνωρίζουν τα προϊόντα της πρωτοβουλίας από την ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αλλά και μέσω της εφαρμογής «PosoKanei».

Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών υλοποιείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και τους φορείς της επιχειρηματικότητας, με στόχο τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών.

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