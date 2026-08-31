Τέσσερις μήνες έχουν ακόμη στη διάθεσή τους φορολογούμενοι και επιχειρήσεις για να αξιοποιήσουν τη ρύθμιση των 72 δόσεων, καθώς η προθεσμία ένταξης εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου. Την ίδια ώρα, στην αγορά εντείνονται τα αιτήματα για μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς αρκετές επιχειρήσεις και επαγγελματίες καλούνται να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα παλαιές και νέες οφειλές.

Μέχρι σήμερα, περίπου 11.000 οφειλέτες έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση για χρέη προς τον ΕΦΚΑ, ενώ, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, σε αντίστοιχα επίπεδα κινείται και ο αριθμός φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν ρυθμίσει φορολογικές υποχρεώσεις.

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