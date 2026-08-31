Ρύθμιση 72 δόσεων: Τα τρία «αγκάθια» για τους οφειλέτες

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STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
Το βίντεο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star για τη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσες

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η προθεσμία για τη ρύθμιση 72 δόσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.
  • Περίπου 11.000 οφειλέτες έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση για χρέη προς τον ΕΦΚΑ.
  • Αυξάνονται τα αιτήματα για μεγαλύτερη ευελιξία από επιχειρήσεις και επαγγελματίες.
  • Οι οφειλέτες καλούνται να εξυπηρετήσουν παλαιές και νέες οφειλές ταυτόχρονα.
  • Ο αριθμός των φυσικών και νομικών προσώπων που ρυθμίζουν φορολογικές υποχρεώσεις είναι αντίστοιχος με αυτόν του ΕΦΚΑ.

Τέσσερις μήνες έχουν ακόμη στη διάθεσή τους φορολογούμενοι και επιχειρήσεις για να αξιοποιήσουν τη ρύθμιση των 72 δόσεων, καθώς η προθεσμία ένταξης εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου. Την ίδια ώρα, στην αγορά εντείνονται τα αιτήματα για μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς αρκετές επιχειρήσεις και επαγγελματίες καλούνται να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα παλαιές και νέες οφειλές.

Μέχρι σήμερα, περίπου 11.000 οφειλέτες έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση για χρέη προς τον ΕΦΚΑ, ενώ, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, σε αντίστοιχα επίπεδα κινείται και ο αριθμός φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν ρυθμίσει φορολογικές υποχρεώσεις.

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