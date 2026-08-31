Προφυλακιστέος ο 25χρονος για τον ξυλοδαρμό του 26χρονου στα Γιαννιτσά

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση το θύμα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προφυλακιστέος κρίθηκε 25χρονος για τον ξυλοδαρμό 26χρονου στα Γιαννιτσά.
  • Το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
  • Ο 25χρονος παραδέχτηκε ότι χτύπησε τον 26χρονο, αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει σοβαρή βλάβη.
  • Η απολογία του κράτησε πάνω από μία ώρα, με την οικογένειά του παρόντες.
  • Ο 26χρονος είναι διασωληνωμένος στην εντατική για τρίτη ημέρα.

Ολοκληρώθηκε η απολογία του 25χρονου που κατηγορείται ότι χτύπησε και προκάλεσε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σε 26χρονο, τα ξημερώματα του Σαββάτου, μετά από καβγά στα Γιαννιτσά. Το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη στο Star, o 25χρονος μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή.

Προφυλακιστέος ο 25χρονος που χτύπησε 26χρονο στα Γιαννιτσά

Γιαννιτσά: Σε σοβαρή κατάσταση 27χρονος μετά από καβγά

Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε ότι χτύπησε στο πρόσωπο τον 26χρονο. Είπε ωστόσο ότι δεν είχε προηγούμενα μαζί του και σε καμία περίπτωση δεν είχε την πρόθεση να προκαλέσει σοβαρή βλάβη.

Ωστόσο, δεν έπεισε τις ανακριτικές αρχές και πήρε τον δρόμο για τη φυλακή. Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, που κράτησε παραπάνω από μία ώρα, έξω από το γραφείο του ανακριτή βρίσκονταν ο πατέρας και τα αδέρφια του.

Ο 26χρονος που έπεσε θύμα επίθεσης, νοσηλεύεται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα στην εντατική στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, διασωληνωμένος, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

 

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