Ολοκληρώθηκε η απολογία του 25χρονου που κατηγορείται ότι χτύπησε και προκάλεσε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σε 26χρονο, τα ξημερώματα του Σαββάτου, μετά από καβγά στα Γιαννιτσά. Το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη στο Star, o 25χρονος μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή.

Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε ότι χτύπησε στο πρόσωπο τον 26χρονο. Είπε ωστόσο ότι δεν είχε προηγούμενα μαζί του και σε καμία περίπτωση δεν είχε την πρόθεση να προκαλέσει σοβαρή βλάβη.

Ωστόσο, δεν έπεισε τις ανακριτικές αρχές και πήρε τον δρόμο για τη φυλακή. Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, που κράτησε παραπάνω από μία ώρα, έξω από το γραφείο του ανακριτή βρίσκονταν ο πατέρας και τα αδέρφια του.

Ο 26χρονος που έπεσε θύμα επίθεσης, νοσηλεύεται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα στην εντατική στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, διασωληνωμένος, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.