Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Είμαστε ακόμα σε σοκ»

«Μας έσωσε η Παναγία Τσαμπίκα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.08.26 , 10:40 Καθοριστική εβδομάδα για Ολυμπιακό - Τι γίνεται με Γουόκαπ
31.08.26 , 10:29 Η Σίσσυ Χρηστίδου στο γυμναστήριο: «Επιστροφή στην κόλαση»
31.08.26 , 10:29 Νεπάλ: Εκατοντάδες σοροί σε μαζικούς τάφους – Δύσκολη η ταυτοποίησή τους
31.08.26 , 10:18 Ευγενία Σαμαρά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της σε... ηφαίστειο στη Γουατεμάλα!
31.08.26 , 10:00 Λαχταριστή ζαμπονοκασερόπιτα με μπεσαμέλ που θα λατρέψουν τα παιδιά
31.08.26 , 09:34 Ναυάγιο στην Κερύνεια: «Η πλώρη εξερράγη, άρχισε να μπαίνει νερό»
31.08.26 , 09:33 Τέλος οι θερινές εκπτώσεις: Ζητούν αλλαγές στις προσφορές οι επιχειρηματίες
31.08.26 , 09:29 Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Είμαστε ακόμα σε σοκ»
31.08.26 , 09:23 Ford: Οι επιτυχίες στην Formula 1
31.08.26 , 09:19 Ανθή Βούλγαρη - Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Έκαναν πρεμιέρα ως... σούπερ ήρωες!
31.08.26 , 09:03 Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Οι «θεωρίες συνωμοσίας» για τον θάνατό της
31.08.26 , 08:57 Καιρός: Στους 36 βαθμούς ο υδράργυρος - Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο
31.08.26 , 08:57 Κάρπαθος: Στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» 12χρονος – Έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι
31.08.26 , 08:45 Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Γνωρίστε την ομάδα της νέας πρωινής εκπομπής
31.08.26 , 08:25 Μειώσεις τιμών σε 1.660 κωδικούς προϊόντων από σήμερα - Ποια είδη αφορούν
Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Είμαστε ακόμα σε σοκ»
Κυψέλη: Πώς βρέθηκε το νεκρό βρέφος - Έγκυος η 15χρονη κόρη του ζευγαριού
Αργυρός - Νίκα: Οι οικογενειακές διακοπές στην Ίο με τα δύο παιδιά τους
Νίκος Κουρής: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον μοναχογιό του
Ευγενία Σαμαρά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της σε... ηφαίστειο στη Γουατεμάλα!
Πετράκη: «Ο Δημήτρης, ήταν το μεγαλύτερο δώρο που έκανα στην αδερφή μου»
Ναυάγιο στην Κερύνεια: «Η πλώρη εξερράγη, άρχισε να μπαίνει νερό»
Ανθή Βούλγαρη - Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Έκαναν πρεμιέρα ως... σούπερ ήρωες!
Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Γνωρίστε την ομάδα της νέας πρωινής εκπομπής
Τέλος οι θερινές εκπτώσεις: Ζητούν αλλαγές στις προσφορές οι επιχειρηματίες
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές διακοπές της στη Νάξο / Instagram

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου βίωσε τρομακτική στιγμή στη Ρόδο λόγω προβλήματος στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο.
  • Τα ελαστικά του οχήματος ήταν παλιά, χρονολογούμενα από το 2013 και 2019, προκαλώντας την αντίδρασή της.
  • Η παρουσιάστρια μοιράστηκε την εμπειρία της στα social media, εκφράζοντας την αγωνία της για την ασφάλεια των παιδιών της.
  • Αναφέρθηκε στην Παναγία Τσαμπίκα, λέγοντας ότι τους έσωσε από σοβαρό ατύχημα.
  • Η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος, αλλά τόνισε την ανάγκη για καλύτερη συντήρηση των ενοικιαζόμενων οχημάτων.

Μια ιδιαίτερα δύσκολη και τρομακτική στιγμή έζησε στη Ρόδο η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, καθώς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με τα παιδιά της παρουσίασε πρόβλημα, με την ίδια να μοιράζεται την περιπέτειά της με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media αργότερα.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Οι τρυφερές στιγμές στη Νάξο με τους δύο γιους της

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε μέσα από διαδοχικά Instagram Stories φωτογραφίες από το λάστιχο του αυτοκινήτου, το οποίο, όπως φαίνεται στα στιγμιότυπα, βρισκόταν σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση. Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι το όχημα ήταν ενοικιαζόμενο στη Ρόδο, θέλοντας να αποφευχθούν τυχόν παρεξηγήσεις. Παράλληλα, ανέφερε ότι τα ελαστικά του αυτοκινήτου χρονολογούνταν από το 2013 και το 2019, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή της για την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν.

«Προς αποφυγή παρεξηγήσεων το αμάξι είναι ενοικιαζόμενο στη Ρόδο και τα ελαστικά είναι του 2013/2019; Τι να πω, ντροπή!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σε επόμενη ανάρτησή της, η παρουσιάστρια περιέγραψε με ακόμη πιο έντονο τρόπο την αγωνία που έζησε, κάνοντας αναφορά στην Παναγία Τσαμπίκα, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ρόδου.

«Μας έσωσε η Κυρά της Ρόδου. Η Παναγία Τσαμπίκα που δε σκοτωθήκαμε στη γέφυρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος, ωστόσο η ίδια θέλησε να αναδείξει την κατάσταση του οχήματος και, κυρίως, των ελαστικών του, δεδομένου ότι στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα παιδιά της.

Δες τις αναρτήσεις της:

Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Είμαστε ακόμα σε σοκ»

 

 

Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Είμαστε ακόμα σε σοκ»

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Σίσσυ Χρηστίδου Στο Γυμναστήριο: «Επιστροφή Στην Κόλαση»
Celebrities & Gossip Νεα
Η Σίσσυ Χρηστίδου στο γυμναστήριο: «Επιστροφή στην κόλαση»
Ευγενία Σαμαρά
Celebrities & Gossip Νεα
Ευγενία Σαμαρά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της σε... ηφαίστειο στη Γουατεμάλα!
Αργυρός - Νίκα: Διακοπές Στην Ίο Με Τα Δύο Παιδιά Τους
Celebrities & Gossip Νεα
Αργυρός - Νίκα: Οι οικογενειακές διακοπές στην Ίο με τα δύο παιδιά τους
Νονά Η Αγγελική Ηλιάδη
Celebrities & Gossip Νεα
Αγγελική Ηλιάδη: Έγινε νονά- Δείτε φωτογραφίες από το μυστήριο
Άρης Μουγκοπέτρος: Οι Πρώτες Δηλώσεις Μετά Τη Σύλληψή Του
Celebrities & Gossip Νεα
Άρης Μουγκοπέτρος: «Ήπια δύο ποτάκια παραπάνω, ήταν λάθος»
Κουρής: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον μοναχογιό του
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκος Κουρής: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον μοναχογιό του
Κουνιάδα Κόκοτα: Το «Αντίο» Στο Δημήτρη Της
Celebrities & Gossip Νεα
Πετράκη: «Ο Δημήτρης, ήταν το μεγαλύτερο δώρο που έκανα στην αδερφή μου»
Χρηστίδου: Ο Μιχαήλ- Άγγελος Έγινε 13 Ετών
Celebrities & Gossip Νεα
Σίσσυ Χρηστίδου: Η εντυπωσιακή τούρτα για το πάρτι του γιου της
Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη Κατά Τη Διάρκεια Ελέγχου Αλκοτέστ
Celebrities & Gossip Νεα
Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος - Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top