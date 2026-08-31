Μια ιδιαίτερα δύσκολη και τρομακτική στιγμή έζησε στη Ρόδο η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, καθώς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με τα παιδιά της παρουσίασε πρόβλημα, με την ίδια να μοιράζεται την περιπέτειά της με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media αργότερα.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε μέσα από διαδοχικά Instagram Stories φωτογραφίες από το λάστιχο του αυτοκινήτου, το οποίο, όπως φαίνεται στα στιγμιότυπα, βρισκόταν σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση. Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι το όχημα ήταν ενοικιαζόμενο στη Ρόδο, θέλοντας να αποφευχθούν τυχόν παρεξηγήσεις. Παράλληλα, ανέφερε ότι τα ελαστικά του αυτοκινήτου χρονολογούνταν από το 2013 και το 2019, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή της για την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν.

«Προς αποφυγή παρεξηγήσεων το αμάξι είναι ενοικιαζόμενο στη Ρόδο και τα ελαστικά είναι του 2013/2019; Τι να πω, ντροπή!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σε επόμενη ανάρτησή της, η παρουσιάστρια περιέγραψε με ακόμη πιο έντονο τρόπο την αγωνία που έζησε, κάνοντας αναφορά στην Παναγία Τσαμπίκα, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ρόδου.

«Μας έσωσε η Κυρά της Ρόδου. Η Παναγία Τσαμπίκα που δε σκοτωθήκαμε στη γέφυρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος, ωστόσο η ίδια θέλησε να αναδείξει την κατάσταση του οχήματος και, κυρίως, των ελαστικών του, δεδομένου ότι στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα παιδιά της.

Δες τις αναρτήσεις της: