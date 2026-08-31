Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος έκαναν σήμερα 31 Αυγούστου πρεμιέρα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, καλημερίζοντας το τηλεοπτικό κοινό ως σούπερ ήρωες!

Οι δύο δημοσιογράφοι επέστρεψαν με ανεβασμένη διάθεση στο πλατό της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», επιλέγοντας για την έναρξη της φετινής σεζόν ένα διαφορετικό βίντεο. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος «μεταμορφώθηκαν» σε σούπερ ήρωες, έχοντας ως κύρα αποστολή να «σώσουν» την ενημέρωση και να... πετάξουν μέχρι το στούντιο της εκπομπής.

Οι δύο παρουσιαστές λίγο πριν τις 06:00 καλημέρισαν το κοινό και σχολίασαν φυσικά αυτή την ιδιαίτερη τηλεοπτική τους μεταμόρφωση.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η Ανθή Βούλγαρη: «Επιστρέψαμε! Και πώς επιστρέψαμε; Γιατί δεν μου βάλατε αυτά τα ωραία τα μπορντό κολλητά ρούχα και έβαλα εγώ αυτό το απλό πουκαμισάκι; Μπράβο στο ΑΙ και στον σκηνοθέτη μας», είπε με χιούμορ.

Από την πλευρά του, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος συμπλήρωσε: «Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι αυτοί θα κάνουν την εκπομπή».

Η Ανθή Βούλγαρη ανέβασε και στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram ένα story λίγα λεπτά πρωτού βγει στον αέρα της «Κοινωνίας Ώρα Mega», γράφοντας στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Για πάμε!!»

Το τηλεοπτικό δίδυμο ξεκίνησε πολύ δυναμικά, με χαρούμενη διάθεση και με χαμόγελα τη νέα σεζόν, δίνοντας ραντεβού με τους τηλεθεατές για τους μήνες που ακολουθούν.

Η πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» επιστρέφει και φέτος, με τους δύο δημοσιογράφους να συνεχίζουν την κοινή πορεία τους, με την ιδιαίτερα τηλεοπτική χημεία που έχουν δημιουργήσει μεταξύ τους.