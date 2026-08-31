Κυψέλη: Πώς βρέθηκε το νεκρό βρέφος - Έγκυος η 15χρονη κόρη του ζευγαριού

Εν αναμονή της ιατροδικαστικής έκθεσης για να δοθούν απαντήσεις

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Φρίκη στην Κυψέλη | Βρέθηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης / SKAI

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για την υπόθεση που αποκαλύφθηκε στην Κυψέλη και προκαλεί σοκ. Αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος μέσα σε δοχείο, το οποίο βρισκόταν σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της οδού Θάσου. Τα κρίσιμα ερωτήματα αναμένεται να απαντηθούν από την ιατροδικαστική εξέταση, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πότε και κάτω από ποιες συνθήκες βρήκε τον θάνατο.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά ένα ακόμη στοιχείο που προέκυψε από την αστυνομική έρευνα: η 15χρονη κόρη της οικογένειας είναι έγκυος.

Φρίκη στην Κυψέλη: Νεκρό βρέφος εντοπίστηκε σε δοχείο μέσα σε βαλίτσα

Κυψέλη: Η καταγγελία ιδιοκτήτη Airbnb για χρήση ναρκωτικών μέσα σε διαμέρισμά του

Η υπόθεση ήρθε στο φως το μεσημέρι της Κυριακής, 30 Αυγούστου, ύστερα από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε, οι ένοικοι φέρονταν να παραμένουν στο ακίνητο χωρίς να καταβάλλουν τα χρήματα, ενώ υπήρχαν και αναφορές για χρήση ναρκωτικών ουσιών. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι προχώρησαν σε έλεγχο του διαμερίσματος.

Στο σπίτι βρίσκονταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ένας 43χρονος Έλληνας, η 28χρονη Γερμανίδα σύζυγός του, τα τρία ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 15, 12 και 9 ετών. Μαζί τους ήταν και ένας 26χρονος άνδρας από το Αφγανιστάν, ο οποίος φέρεται να δήλωσε σύντροφος της 15χρονης. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, ο πατέρας, η ανήλικη και ο 26χρονος προσήχθησαν, καθώς φέρεται να εντοπίστηκαν στην κατοχή τους μικροποσότητες ναρκωτικών.

Κυψέλη: Το μακάβριο εύρημα των αστυνομικών 

Όταν οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο διαμέρισμα για να συνεχίσουν την έρευνα, εντόπισαν τη γυναίκα από τη Γερμανία μαζί με τα δύο μικρότερα παιδιά της να έχουν συγκεντρώσει αποσκευές και να ετοιμάζονται να αποχωρήσουν. Ανάμεσα στις βαλίτσες βρισκόταν και εκείνη που έκρυβε το μακάβριο εύρημα.

Στο εσωτερικό της βρέθηκε ένα δοχείο, μέσα στο οποίο είχε τοποθετηθεί το νεκρό βρέφος. Η 28χρονη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι το παιδί ήταν δικό της και ότι είχε πεθάνει αρκετούς μήνες νωρίτερα. Οι απαντήσεις για το ακριβές χρονικό διάστημα που ανέφερε φέρονται να είναι αντιφατικές, γεγονός που, επίσης, εξετάζεται από τις Αρχές.

Το σημαντικότερο σκέλος της έρευνας αφορά πλέον την αιτία και τον χρόνο θανάτου. Δεν έχει εξακριβωθεί αν το βρέφος γεννήθηκε νεκρό ή αν πέθανε μετά τη γέννηση του, καθώς δεν έχει γίνει γνωστό γιατί είχαν το άψυχο σώμα του στην κατάψυξη.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με το ιατροδικαστικό πόρισμα αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό στοιχείο για την πορεία της έρευνας.

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