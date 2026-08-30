Προκλήσεις από Τούρκους μοτοσικλετιστές στην Κομοτηνή

Έκαναν το σήμα των «Γκρίζων Λύκων»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τούρκοι εθνικιστές πραγματοποίησαν μοτοπορεία στην Κομοτηνή, προκαλώντας τους κατοίκους με σημαίες και εμβατήρια.
  • Η Άγκυρα γιορτάζει την «Ημέρα της Νίκης» με παραβιάσεις στο Αιγαίο από drones και επίδειξη ισχύος με πολεμικά πλοία.
  • Στρατιωτικές παρελάσεις και εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε όλη την Τουρκία και την κατεχόμενη Κύπρο.
  • Ο Ερντογάν κάλεσε σε ενότητα των μουσουλμάνων, απευθύνοντας απειλές προς το Ισραήλ.
  • Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές Τούρκων μοτοσικλετιστών, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Απτόητοι συνεχίζουν τις προκλήσεις τους στον ουρανό του Αιγαίου οι Τούρκοι, οι οποίοι γιορτάζουν σήμερα την εθνική τους επέτειο, την «Ημέρα της Νίκης» με «στρατιωτικές παρελάσεις. Στην Κομοτηνή, Τούρκοι εθνικιστές οργάνωσαν μοτοπορεία ανεμίζοντας τη σημαία τους και έκαναν το σήμα των «Γκρίζων Λύκων», προκαλώντας τους κατοίκους της ακριτικής μας πόλης.

Τουλάχιστον οκτώ νεκροί στο ναυάγιο του καταμαράν στην κατεχόμενη Κερύνεια

Συνεχίζει η Άγκυρα τις προκλήσεις με drones στο Αιγαίο

Με τρεις παραβιάσεις συνολικά μέσα στο Σαββατοκύριακο από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, «γιόρτασε» η Άγκυρα τη σημερινή εθνική γιορτή της, τη λεγόμενη «Ημέρα της Νίκης», που άνοιξε τον δρόμο για τη δημιουργία του σύγχρονου τουρκικού κράτους.

Εξάλλου, τουρκικά πολεμικά πλοία έκαναν επίδειξη ισχύος, διασχίζοντας τον Βόσπορο, ενώ «φαραωνικού» τύπου εορταστικές εκδηλώσεις και μεγάλες στρατιωτικές παρελάσεις έγιναν σε όλη την Τουρκία και στην κατεχόμενη Κύπρο.

«Πέφτουν» αύριο οι υπογραφές για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Με αφορμή την τουρκική επέτειο, ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε με νόημα, «κοιτώντας» απειλητικά προς το Τελ Αβίβ, την ανάγκη ενότητας όλων των μουσουλμάνων.

Προκλήσεις από Τούρκους μοτοσικλετιστές στην Κομοτηνή

Προκλήσεις από Τούρκους μοτοσικλετιστές στην Κομοτηνή

Στην Κομοτηνή, διερχόμενοι Τούρκοι μοτοσικλετιστές προκάλεσαν τους κατοίκους, ανεμίζοντας τουρκικές σημαίες, παίζοντας εθνικιστικά εμβατήρια και κάνοντας το σήμα των «Γκρίζων Λύκων» στους περαστικούς.

Προκλήσεις από Τούρκους μοτοσικλετιστές στην Κομοτηνή

Η Αστυνομία έκανε προσαγωγές, αλλά τελικά οι Τούρκοι αφέθηκαν ελεύθεροι και συνέχισαν τον δρόμο για την πατρίδα τους.

Απάντηση στην Άγκυρα ο αντι-drone θόλος που θα αγοράσει η Αθήνα

«Αλληλοσφάζονται» Ερντογάν και Νετανιάχου

Την ίδια στιγμή, Ερντογάν και Νετανιάχου συνεχίζουν απτόητοι τους «καυγάδες» τους.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά του Τούρκου Προέδρου, με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να ανταποδίδει τα «πυρά».

 

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