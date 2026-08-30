Απτόητοι συνεχίζουν τις προκλήσεις τους στον ουρανό του Αιγαίου οι Τούρκοι, οι οποίοι γιορτάζουν σήμερα την εθνική τους επέτειο, την «Ημέρα της Νίκης» με «στρατιωτικές παρελάσεις. Στην Κομοτηνή, Τούρκοι εθνικιστές οργάνωσαν μοτοπορεία ανεμίζοντας τη σημαία τους και έκαναν το σήμα των «Γκρίζων Λύκων», προκαλώντας τους κατοίκους της ακριτικής μας πόλης.

Συνεχίζει η Άγκυρα τις προκλήσεις με drones στο Αιγαίο

Με τρεις παραβιάσεις συνολικά μέσα στο Σαββατοκύριακο από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, «γιόρτασε» η Άγκυρα τη σημερινή εθνική γιορτή της, τη λεγόμενη «Ημέρα της Νίκης», που άνοιξε τον δρόμο για τη δημιουργία του σύγχρονου τουρκικού κράτους.

Εξάλλου, τουρκικά πολεμικά πλοία έκαναν επίδειξη ισχύος, διασχίζοντας τον Βόσπορο, ενώ «φαραωνικού» τύπου εορταστικές εκδηλώσεις και μεγάλες στρατιωτικές παρελάσεις έγιναν σε όλη την Τουρκία και στην κατεχόμενη Κύπρο.

Με αφορμή την τουρκική επέτειο, ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε με νόημα, «κοιτώντας» απειλητικά προς το Τελ Αβίβ, την ανάγκη ενότητας όλων των μουσουλμάνων.

Προκλήσεις από Τούρκους μοτοσικλετιστές στην Κομοτηνή

Στην Κομοτηνή, διερχόμενοι Τούρκοι μοτοσικλετιστές προκάλεσαν τους κατοίκους, ανεμίζοντας τουρκικές σημαίες, παίζοντας εθνικιστικά εμβατήρια και κάνοντας το σήμα των «Γκρίζων Λύκων» στους περαστικούς.

Η Αστυνομία έκανε προσαγωγές, αλλά τελικά οι Τούρκοι αφέθηκαν ελεύθεροι και συνέχισαν τον δρόμο για την πατρίδα τους.

«Αλληλοσφάζονται» Ερντογάν και Νετανιάχου

Την ίδια στιγμή, Ερντογάν και Νετανιάχου συνεχίζουν απτόητοι τους «καυγάδες» τους.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά του Τούρκου Προέδρου, με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να ανταποδίδει τα «πυρά».