Νίκος Κουρής: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον μοναχογιό του

«Ξυπνάς και κοιμάσαι με τη σκέψη του» εξομολογήθηκε

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Στον 17χρονο μοναχογιό του Πέτρο, αναφέρθηκε ο Νίκος Κουρής σε πρόσφατη συνέντευξή του τονίζοντας πως η πατρότητα είναι ένας δύσκολος ρόλος.

IQ 160: O 4ος κύκλος έρχεται στο Star

Νίκος Κουρής/ φωτογραφία από NDP, ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Νίκος Κουρής/ φωτογραφία από NDP, ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Είναι η πιο δύσκολη δοκιμασία. Το παιδί σου είναι η πρώτη σου προτεραιότητα και έγνοια, η πρώτη και τελευταία σου ευθύνη. Δε μπορεί να συγκριθεί με τίποτα το να είσαι γονιός. Αν δεν είσαι, δεν το υποψιάζεσαι καν. Πάντα υπολείπεσαι. Γιατί πονάς δέκα φορές πιο πολύ από το παιδί σου όταν πονάει, γιατί θέλεις να πεθάνεις προκειμένου να μην πάθει κάτι, γιατί ξυπνάς και κοιμάσαι με τη σκέψη του. Το πώς το διαχειρίζεται ο καθένας διαφέρει, αλλά το αίσθημα είναι κοινό. Οι πτώσεις, οι ήττες τα λάθη, είναι τεράστια, κι όμως, η γονεϊκότητα παραμένει μια υπέροχη εμπειρία. Όπως επίσης δεν πιστεύω ότι ευθύνομαι εγώ για τον δρόμο που θα πάρει το παιδί μου – αυτά είναι παραμύθια» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός για τον γιο που έχει αποκτήσει μαζί με την επίσης ηθοποιό Ελένη Τοπαλίδου.

Ο Νίκος Κουρής με τον γιο του Πέτρο/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Νίκος Κουρής με τον γιο του Πέτρο/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

O ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στην δημοφιλή αστυνομική-κωμική σειρά «IQ 160» του Star, υποδυόμενος τον Υπαστυνόμος Α , Αργύρη Καλατζή δήλωσε στη Vogue πως είναι υπερήφανος για τον γιο του καθώς αντιμετώπισε την πίεση των πανελλήνιων εξετάσεων με έναν δικό του τρόπο και στάση.

Νίκος Κουρής: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον μοναχογιό του

H πρώην σύζυγος του Νίκου Κουρή με τη σύζυγό του Έλενη Τοπαλίδου/ φωτογραφία από ndp/ ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

  
«Κάθε άνθρωπος έχει τον πυρήνα και τον κόσμο του. Το μόνο που μπορείς να κάνεις, είναι να αγαπάς. Ο γιος μου μπήκε φέτος στη Βιολογία και προφανώς είμαι περήφανος, αλλά είμαι πιο περήφανος γιατί αντιμετώπισε τη διαδικασία των εξετάσεων με μια δική του στάση και εμπλοκή. Δε κάναμε εμείς κάτι καλά ή κακά που μπήκε στο πανεπιστήμιο. Είναι κάτι δικό του» ανέφερε ο ηθοποιός ο οποίος στο νέο κύκλο της σειράς του Star θα συζήσει με την Πηνελόπη Μουρίκη(σ.σ: Σμαράγδα Καρύδη), το παιδί τους και τα τρία δικά της παιδιά. 

 

Νίκος Κουρής: Με τον 17χρονο γιο του στην πρεμιέρα του «Hotel Amour»

Ο ηθοποιός στην ίδια συνέντευξη τόνισε πως στις αρχές ήταν πολύ δύσκολο να πείσει τους τηλεθεατές πως είναι καλός ηθοποιός καθώς κάποιοι έμεναν μόνο στην ωραία εξωτερική του εμφάνιση.

Ο Νίκος Κουρής πρωταγωνιστεί στη σειρά του Star ΙQ 160/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Νίκος Κουρής πρωταγωνιστεί στη σειρά του Star ΙQ 160/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Μόνο αυτό συνέβαινε. Έφαγα πάρα πολλά χρόνια προσπαθώντας να αποδείξω ότι είμαι καλός ηθοποιός και όχι ωραίος γκόμενος» δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Νίκος Κουρής ο οποίος χώρισε με τη σύζυγό του Έλενα Τοπαλίδου το 2024, αναφέρθηκε και στον έρωτα τονίζοντας πως για όλους είναι σημαντικός όμως άλλοι τον αποφεύγουν και άλλοι τον φοβούνται.

«Για όλους είναι σημαντικός ο έρωτας. Απλώς, κάποιοι τον φοβούνται, άλλοι δεν τον αναγνωρίζουν. Ο έρωτας είναι η μόνη ζωή και ταυτόχρονα το πιο κοντινό πράγμα στον θάνατο – κάτι ακραίο. Έρωτας είναι να χάνεις αυτό που ξέρεις για σένα. Και δεν υπάρχει πιο δυσάρεστη κατάσταση από το να χάνεις τον αυτοέλεγχο, την αυτοκυριαρχία, τον εγωισμό και την ησυχία σου και να καθορίζεσαι από κάποιον άλλον. Δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο και πιο ζωντανό. Όσοι πιστοί, προσέλθετε. Δε λέω ότι πρέπει να είμαστε όλοι και διαρκώς ερωτευμένοι. Ούτε εγώ είμαι. Λέω, απλώς ότι αυτό είναι έρωτας, όλα τα άλλα είναι κοινωνικές κατασκευές. Αν είσαι ταλαντούχος, μπορεί και μέσα σε μια κοινωνική σύμβαση να ευτυχήσεις και να φτιάξεις μια όμορφη ζωή για σένα και τον άνθρωπό σου, και δευτερευόντως για τα παιδιά σου – αν έχεις. Λέω δευτερευόντως για τα παιδιά σου, όχι γιατί τα βάζω σε δεύτερη μοίρα, απλώς γιατί σε αυτά δε μπορείς να προσποιείσαι», είπε. 
 

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