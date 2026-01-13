Νίκος Κουρής: Με τον 17χρονο γιο του στην πρεμιέρα του «Hotel Amour»

Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε στο θέατρο Ακροπόλ για την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Hotel Amour», σε σκηνοθεσία της Σμαράγδας Καρύδη, χθες το βράδυ.

Ανάμεσα στους γνωστούς ηθοποιούς που παρακολούθησαν την παράσταση ήταν και ο καλός της φίλος, Νίκος Κουρής.

Σμαράγδα Καρύδη- Νίκος Κουρής, με τον γιο του Πέτρο/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο ηθοποιός έδωσε το παρών στην πρεμιέρα, παρέα με τον 17χρονο γιο του, που έχει αποκτήσει με την Έλενα Τοπαλίδου. Ο Πέτρος Κουρής, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, έχει περάσει στο ύψος τον μπαμπά του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «Το Πρωινό ο Νίκος Κουρής είχε αποκαλύψει ότι πλέον τα λένε όλα με τον γιο του και πως ποτέ δεν του έχει φωνάξει. «Δεν τσακωνόμαστε με ένταση, αλλά υπάρχει μια αντίθεση, ας πούμε. Γενικά εγώ προσπαθώ να τον βοηθήσω, να τον χαλαρώσω και να μην του καπελώσω τον εαυτό μου. Δεν είμαι πολύ ήπιος, αλλά στον Πέτρο δεν έχω φωνάξει ποτέ. Δεν τον έχω, ας πούμε, μαλώσει. Ποτέ. Δυστυχώς, μάλλον δεν είναι καλό αυτό», είχε παραδεχτεί.

Ακόμη, είχε εξομολογηθεί ότι ζητά συγγνώμη στον γιο του και πως του παραδέχεται ότι δεν τα ξέρει όλα κι ότι κάνει λάθη. «Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να με εκτιμάει το παιδί μου», είχε επισημάνει.

Πέτρος Κουρής- Νίκος Κουρής- Έλενα Τοπαλίδου σε θεατρική πρεμιέρα, τον Νοέμβριο του 2023/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Νίκος Κουρής και η Έλενα Τοπαλίδου ήταν ζευγάρι για περίπου 18 χρόνια πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, τον Δεκέμβριο του 2023. Μερικούς μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2024, το unfollow του ηθοποιού στη σύζυγό του στάθηκε αφορμή να ξεκινήσουν οι φήμες για κρίση στον γάμο τους. Το πρώην ζευγάρι δεν έχει μιλήσει ανοιχτά για τον χωρισμό του, όμως έμμεσα στις συνεντεύξεις τους έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι δεν είναι πλέον μαζί ως ζευγάρι.

Καρύδη - Κουρής: H φιλία τους, η σχέση αγάπης και το «IQ 160»

Καρύδη και Κουρής υπήρξαν το τηλεοπιτικό «ζευγάρι» στη σειρά του Star «IQ 160», στην οποία πρωταγωνίστησαν για τρεις κύκλους ως «Πηνελόπη Μουρίκη» και «Αργύρης Καλατζής» αντίστοιχα.

Όπως έχουν πει και οι δύο κατά καιρούς σε συνεντεύξεις τους, τους συνδέει μια φιλία ετών, αγάπη και εκτίμηση.

«Με τον Νίκο έχουμε κυρίως μια σχέση αγάπης», είχε πει πριν λίγο καιρό η Σμαράγδα Καρύδη στο Breakfast@Star.

Σμαράγδα Καρύδη- Νίκος Κουρής, τον Ιούνιο του 2023/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

«H Σμαράγδα είναι αυτό που βλέπουμε όλοι και που αγαπάμε όλοι γιατί είναι ένας άνθρωπος φωτεινός, ένας άνθρωπος έξυπνος, με τρομερή χαρά για τη ζωή και με χιούμορ συγκλονιστικό. Αυτό που έχω αγαπήσει πολύ στη Σμαράγδα είναι το πόσο αξιοπρεπής είναι στα συναισθήματά της, πόσο πολύ δεν "πουλάει" συναισθηματισμό και είναι πολύ καθαρή σε αυτό που σου δείχνει. Η Σμαράγδα είναι καθαρή σαν γυαλί και την εμπιστεύομαι απόλυτα», είχε πει ο Νίκος Κουρής στην ίδια εκπομπή, τον Νοέμβριο του 2025.