Νίκος Κουρής: Με τον 17χρονο γιο του στην πρεμιέρα του «Hotel Amour»

Ο Πέτρος Κουρής πέρασε στο ύψος τον μπαμπά του

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκος Κουρής: «Η Σμαράγδα είναι καθαρή σαν γυαλί και την εμπιστεύομαι απόλυτα»/ Breakfast@Star, Νοέμβριος 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε στο θέατρο Ακροπόλ για την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Hotel Amour», σε σκηνοθεσία της Σμαράγδας Καρύδη, χθες το βράδυ. 

Σμαράγδα Καρύδη: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό από τον Αθερίδη

Ανάμεσα στους γνωστούς ηθοποιούς που παρακολούθησαν την παράσταση ήταν και ο καλός της φίλος, Νίκος Κουρής.

Σμαράγδα Καρύδη- Νίκος Κουρής, με τον γιο του Πέτρο/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο ηθοποιός έδωσε το παρών στην πρεμιέρα, παρέα με τον 17χρονο γιο του, που έχει αποκτήσει με την Έλενα Τοπαλίδου. Ο Πέτρος Κουρής, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, έχει περάσει στο ύψος τον μπαμπά του. 

Νίκος Κουρής: «Είμαι μονογαμικός, ζηλεύω κι ερωτεύομαι δύσκολα»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «Το Πρωινό ο Νίκος Κουρής είχε αποκαλύψει ότι πλέον τα λένε όλα με τον γιο του και πως ποτέ δεν του έχει φωνάξει. «Δεν τσακωνόμαστε με ένταση, αλλά υπάρχει μια αντίθεση, ας πούμε. Γενικά εγώ προσπαθώ να τον βοηθήσω, να τον χαλαρώσω και να μην του καπελώσω τον εαυτό μου. Δεν είμαι πολύ ήπιος, αλλά στον Πέτρο δεν έχω φωνάξει ποτέ. Δεν τον έχω, ας πούμε, μαλώσει. Ποτέ.  Δυστυχώς, μάλλον δεν είναι καλό αυτό», είχε παραδεχτεί.

Κουρής: «Θέλουμε να κρατηθεί ο γάμος, αλλά δεν ξεφεύγεις από τον έρωτα»

Ακόμη, είχε εξομολογηθεί ότι ζητά συγγνώμη στον γιο του και πως του παραδέχεται ότι δεν τα ξέρει όλα κι ότι κάνει λάθη. «Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να με εκτιμάει το παιδί μου», είχε επισημάνει. 

Πέτρος Κουρής-Νίκος Κουρής-Έλενα Τοπαλίδου σε θεατρική πρεμιέρα, τον Νοέμβριο του 2023/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ 

Ο Νίκος Κουρής και η Έλενα Τοπαλίδου ήταν ζευγάρι για περίπου 18 χρόνια πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, τον Δεκέμβριο του 2023. Μερικούς μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2024, το unfollow του ηθοποιού στη σύζυγό του στάθηκε αφορμή να ξεκινήσουν οι φήμες για κρίση στον γάμο τους. Το πρώην ζευγάρι δεν έχει μιλήσει ανοιχτά για τον χωρισμό του, όμως έμμεσα στις συνεντεύξεις τους έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι δεν είναι πλέον μαζί ως ζευγάρι. 

Καρύδη - Κουρής: H φιλία τους, η σχέση αγάπης και το «IQ 160»

Καρύδη και Κουρής υπήρξαν το τηλεοπιτικό «ζευγάρι» στη σειρά του Star «IQ 160», στην οποία πρωταγωνίστησαν για τρεις κύκλους ως «Πηνελόπη Μουρίκη» και «Αργύρης Καλατζής» αντίστοιχα. 

Όπως έχουν πει και οι δύο κατά καιρούς σε συνεντεύξεις τους, τους συνδέει μια φιλία ετών, αγάπη και εκτίμηση. 

«Με τον Νίκο έχουμε κυρίως μια σχέση αγάπης», είχε πει πριν λίγο καιρό η Σμαράγδα Καρύδη στο Breakfast@Star.

Σμαράγδα Καρύδη- Νίκος Κουρής, τον Ιούνιο του 2023/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

«H Σμαράγδα είναι αυτό που βλέπουμε όλοι και που αγαπάμε όλοι γιατί είναι ένας άνθρωπος φωτεινός, ένας άνθρωπος έξυπνος, με τρομερή χαρά για τη ζωή και με χιούμορ συγκλονιστικό. Αυτό που έχω αγαπήσει πολύ στη Σμαράγδα είναι το πόσο αξιοπρεπής είναι στα συναισθήματά της, πόσο πολύ δεν "πουλάει" συναισθηματισμό και είναι πολύ καθαρή σε αυτό που σου δείχνει. Η Σμαράγδα είναι καθαρή σαν γυαλί και την εμπιστεύομαι απόλυτα», είχε πει ο Νίκος Κουρής στην ίδια εκπομπή, τον Νοέμβριο του 2025.

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
HOTEL AMOUR
ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
IQ 160
