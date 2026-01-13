Καρύδη: Δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό - Τι ζήτησε από τους ρεπόρτερ

Επίσημη πρεμιέρα για την παράσταση Hotel Amour, χωρίς τον Θοδωρή Αθερίδη

Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε όσα είπε η Σμαράγδα Καρύδη στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο θέατρο Ακροπόλ και τη μουσική παράσταση Hotel Amour την οποία σκηνοθετεί, βρέθηκε η Σμαράγδα Καρύδη το βράδυ της Δευτέρας.

Σμαράγδα Καρύδη– Θοδωρής Αθερίδης: Τα σημάδια που έδειχναν τον χωρισμό τους

Η γνωστή ηθοποιός πόζαρε στο φωτογραφικό φακό στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την είδηση του χωρισμού της από τον Θοδωρή Αθερίδη.

Η Εβελίνα Παπούλια με τη Σμαράγδα Καρύδη

Η Εβελίνα Παπούλια με τη Σμαράγδα Καρύδη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Μετά από δύο δεκαετίες κοινής πορείας, το ζευγάρι αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστές πορείες στην προσωπική του ζωή, όπως έγινε γνωστό λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης

Όπως αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή το πρωί στο Happy Day, η Σμαράγδα Καρύδη ζήτησε ευγενικά από τους δημοσιογράφους να μην ερωτηθεί για την προσωπική της ζωή και τον χωρισμό της.

Η Σμαράγδα Καρύδη με τη Δήμητρα Ματσούκα

Η Σμαράγδα Καρύδη με τη Δήμητρα Ματσούκα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Μόλις λίγες εβδομάδες πριν γίνει γνωστός ο χωρισμός, η ηθοποιός είχε μιλήσει δημόσια για τη σχέση τους, σε τηλεοπτική της εμφάνιση στο The 2Night Show τον Δεκέμβριο. Εκεί είχε αναφερθεί στον Θοδωρή Αθερίδη με τρυφερό αλλά διακριτικό τρόπο, τονίζοντας πως αποφεύγει να μπαίνει σε λεπτομέρειες, γνωρίζοντας πώς αυτές συχνά μετατρέπονται σε τίτλους.

Σμαράγδα Καρύδη – Θοδωρής Αθερίδης: Χώρισαν μετά από 23 χρόνια σχέσης

Ελένη Καρακάση, Σμαράγδα Καρύδη, Δημήτρης Γαλάνης

Ελένη Καρακάση, Σμαράγδα Καρύδη, Δημήτρης Γαλάνης /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Δεν ένιωσα αμέσως έλξη για τον Θοδωρή. Είναι ωραίος άντρας, έχει χιούμορ. Δεν έχω πρόβλημα να μιλάω για τον Θοδωρή, αλλά δε θέλω να λέω λεπτομέρειες γιατί τα βλέπω μετά σε τίτλους», είχε πει τότε.

Έλενα Χαραλαμπούδη, Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Σμαράγδα Καρύδη, Κατερίνα Γερονικολού & Γιάννης Τσιμιτσέλης

Έλενα Χαραλαμπούδη, Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Σμαράγδα Καρύδη, Κατερίνα Γερονικολού & Γιάννης Τσιμιτσέλης /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Αθερίδης είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στην εκπομπή After Dark, ότι η σχέση τους βασιζόταν στην ελευθερία και την απουσία «δεσμεύσεων» όπως κοινά παιδιά ή οικονομικές υποχρεώσεις. Όπως είχε πει χαρακτηριστικά, αυτός ο τρόπος ζωής τους επέτρεψε να είναι μαζί από επιλογή και όχι από ανάγκη – ακόμη κι αν αυτό σήμαινε πως θα μπορούσαν, θεωρητικά, να χωρίσουν «μέσα σε δέκα λεπτά».

Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: «Δεν έδεσα τον γάιδαρό μου»

Θοδωρής Αθερίδης & Σμαράγδα Καρύδη σε παλιότερη δημόσια εμφάνισή τους

Θοδωρής Αθερίδης & Σμαράγδα Καρύδη σε παλιότερη δημόσια εμφάνισή τους /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Είμαστε 22 χρόνια μαζί, μακροημερεύουμε χωρίς παιδιά, χωρίς κοινά δάνεια.  Δεν έχουμε πράγματα που να μας έχουν δέσει και να μας κρατάνε από τον λαιμό. Αυτό έχει δώσει μεγάλη ελευθερία στη σχέση μας. Εγώ με τη Σμαράγδα μπορεί να χωρίσω σε δέκα λεπτά», είχε δηλώσει ο ηθοποιός.

Καρύδη: Δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό - Τι ζήτησε από τους ρεπόρτερ

Δείτε όσα είχε πει ο Θοδωρής Αθερίδης στον Θέμη Γεωργαντά
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ
 |
HOTEL AMOUR
