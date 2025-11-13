Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: «Δεν έδεσα τον γάιδαρό μου»

Στη σχέση της με τον Θοδωρή Αθερίδη που μετράει πάνω από είκοσι χρόνια αναφέρθηκε σε συνέντευξή της η Σμαράγδα Καρύδη, εξηγώντας πως κανένας άνθρωπος δεν είναι δεδομένος και πως χρειάζεται καθημερινή προσπάθειά σε έναν μακροχρόνιο δεσμό.

Χαρακτηριστικά η ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη σειρά του Star, ΙQ 160, δήλωσε ότι «δεν έχει δέσει τον γάιδαρό της» σε ερώτηση σχετικά το αν νιώθει ασφαλής σε ό,τι αφορά τη συντροφικότητα.

Φέτος, η Σμαράγδα Καρύδη σκηνοθετεί την παράσταση Hotel Amour /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό OK!, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στο Happy Day, η Σμαράγδα Καρύδη ανέφερε ότι δεν αντιμετωπίζει τη σχέση της με τη σκέψη της παντοτινής δέσμευσης.

Συγκεκριμένα, είπε: «Δεν έδεσα τον γάιδαρό μου. Δεν μπορώ να πω ότι το ζήτημα είναι λυμένο. Κανένας δεν είναι δεδομένος σε αυτή τη ζωή. Συνεχώς διεκδικείς. Ο μόνος τρόπος για να μείνεις με έναν άνθρωπο πολύ καιρό, σύμφωνα τουλάχιστον με τον δικό μου χαρακτήρα, είναι να μην πω ότι είναι παντοτινή δέσμευση. Κοιτάς την κάθε μέρα ξεχωριστά. Έτσι έκοψα και το τσιγάρο. Είχα πει ότι μέρα τη μέρα θα λέω: "Δεν θα καπνίσω". Αυτό έχει κρατήσει από το 2008. Δεν χρειάζεται από πριν να ονοματίζεις τα πράγματα. Έτσι θα μπεις σε τέλμα».

Κρατάει χρόνια η κολόνια για τον Θοδωρή Αθερίδη και τη Σμαράγδα Καρύδη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στην ερώτηση αν ο έρωτας χάνει την ένταση του σε μια μακροχρόνια σχέση, η Σμαράγδα απάντησε: «Καλά, ο χρόνος είναι οδοστρωτήρας για τα πάντα, όχι μόνο για τον έρωτα. Όλες οι σχέσεις δοκιμάζονται. Ο εαυτός σου και ο ενθουσιασμός σου για τα πράγματα, επίσης, δοκιμάζονται. Φροντίζεις τη σχέση σου, φροντίζοντας παράλληλα και τον εαυτό σου. Αν τον αφήσεις, αυτόματα αφήνεις και τη σχέση σου. Αυτά τα δυο είναι αλληλένδετα. Στη σχέση υπάρχουν δυο άνθρωποι, που πρέπει εξίσου να κάνουν το ίδιο. Είναι διαρκής δουλειά».