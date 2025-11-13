Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: «Δεν έδεσα τον γάιδαρό μου»

Όσα είπε η αγαπημένη ηθοποιός για τον σύντροφό της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.11.25 , 23:46 Σοφία Μουτίδου: «Πολύς κόσμος είπε ότι αυτό με τον Γκλέτσο ήταν στημένο»
13.11.25 , 23:37 Βορίζια: Πού Έκρυψαν Τα Όπλα Μετά Το Μακελειό
13.11.25 , 23:26 Δημήτρης Ζήκος: Η καταγωγή, το επάγγελμα και ο έρωτας με τη Στέλλα
13.11.25 , 23:18 Συνετρίβη τουρκικό πυροσβεστικό αεροσκάφος που πετούσε στην Κροατία
13.11.25 , 23:11 Χρήστος Σαντικάι: «Η Λάουρα Νάργες ήταν το celebrity crush μου!»
13.11.25 , 22:49 Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: «Δεν έδεσα τον γάιδαρό μου»
13.11.25 , 22:35 First Dates - Τζουλιάνα & Δημήτρης: Ποιος δε θα έβγαινε δεύτερο ραντεβού;
13.11.25 , 22:30 First Dates: Θα βγουν δεύτερο ραντεβού Θάνος & Αργύρης;
13.11.25 , 22:19 Κλήρωση Τζόκερ 13/11/25: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
13.11.25 , 22:10 Άσκηση «Ωρίων 2025»: Για πρώτη φορά δοκιμάστηκαν drones - καμικάζι
13.11.25 , 22:05 First Dates - Πέτρος & Χριστίνα: Θα βγουν δεύτερο ραντεβού;
13.11.25 , 21:57 Καληφώνη - Μάστορας: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους
13.11.25 , 21:35 First Dates: Ο Δημήτρης έφερε δώρο στο πρώτο ραντεβού!
13.11.25 , 21:30 First Dates: Η Τζουλιάνα ήρθε για να γνωρίσει τον έρωτα της ζωής της!
13.11.25 , 21:28 Σταμάτης Μαλέλης: Υπερήφανος μπαμπάς - Η κόρη του Δέσποινα πήρε πτυχίο!
Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Βορίζια: Η στιγμή που η σύζυγος του Καργάκη μαθαίνει για τη δολοφονία του
Λάρισα: Το μηχάνημα που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για τη 49χρονη
ΗΠΑ κατά Antifa: Χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές» δύο ελληνικές οργανώσεις!
First Dates - Sneak preview: Είδε το ραντεβού της, αλλά... το ήξερε ήδη!
3+1 «άγνωστοι» προορισμοί στην Ελλάδα για αξέχαστες διακοπές
Εμμανουήλ Καραλής: Η ηλικία, η καταγωγή και η δίδυμη αδελφή του!
Τροχός της Τύχης: Λίγα τα γράμματα, δύσκολα τα «Αντίθετα» - Για εσένα;
Μαρίνα Βερνίκου: Σε fashion show με την κούκλα 14χρονη κόρη της, Ανέζια
Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Περιοδικό OK!/Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη σχέση της με τον Θοδωρή Αθερίδη που μετράει πάνω από είκοσι χρόνια αναφέρθηκε σε συνέντευξή της η Σμαράγδα Καρύδη, εξηγώντας πως κανένας άνθρωπος δεν είναι δεδομένος και πως χρειάζεται καθημερινή προσπάθειά σε έναν μακροχρόνιο δεσμό. 

Σμαράγδα Καρύδη: «Με λέγανε Ντάλια και τώρα με λένε Μουρίκη»

Χαρακτηριστικά η ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη σειρά του Star, ΙQ 160, δήλωσε ότι «δεν έχει δέσει τον γάιδαρό της» σε ερώτηση σχετικά το αν νιώθει ασφαλής σε ό,τι αφορά τη συντροφικότητα

Φέτος, η Σμαράγδα Καρύδη σκηνοθετεί την παράσταση Hotel Amour

Φέτος, η Σμαράγδα Καρύδη σκηνοθετεί την παράσταση Hotel Amour /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό OK!, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στο Happy Day, η Σμαράγδα Καρύδη ανέφερε ότι δεν αντιμετωπίζει τη σχέση της με τη σκέψη της παντοτινής δέσμευσης. 

Σμαράγδα Καρύδη: Πάρτι στο σπίτι για τα γενέθλια του Θοδωρή Αθερίδη!

Συγκεκριμένα, είπε: «Δεν έδεσα τον γάιδαρό μου. Δεν μπορώ να πω ότι το ζήτημα είναι λυμένο. Κανένας δεν είναι δεδομένος σε αυτή τη ζωή. Συνεχώς διεκδικείς. Ο μόνος τρόπος για να μείνεις με έναν άνθρωπο πολύ καιρό, σύμφωνα τουλάχιστον με τον δικό μου χαρακτήρα, είναι να μην πω ότι είναι παντοτινή δέσμευση. Κοιτάς την κάθε μέρα ξεχωριστά. Έτσι έκοψα και το τσιγάρο. Είχα πει ότι μέρα τη μέρα θα λέω: "Δεν θα καπνίσω". Αυτό έχει κρατήσει από το 2008. Δεν χρειάζεται από πριν να ονοματίζεις τα πράγματα. Έτσι θα μπεις σε τέλμα». 

Κρατάει χρόνια η κολόνια για τον Θοδωρή Αθερίδη και τη Σμαράγδα Καρύδη

Κρατάει χρόνια η κολόνια για τον Θοδωρή Αθερίδη και τη Σμαράγδα Καρύδη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στην ερώτηση αν ο έρωτας χάνει την ένταση του σε μια μακροχρόνια σχέση, η Σμαράγδα απάντησε: «Καλά, ο χρόνος είναι οδοστρωτήρας για τα πάντα, όχι μόνο για τον έρωτα. Όλες οι σχέσεις δοκιμάζονται. Ο εαυτός σου και ο ενθουσιασμός σου για τα πράγματα, επίσης, δοκιμάζονται. Φροντίζεις τη σχέση σου, φροντίζοντας παράλληλα και τον εαυτό σου. Αν τον αφήσεις, αυτόματα αφήνεις και τη σχέση σου. Αυτά τα δυο είναι αλληλένδετα. Στη σχέση υπάρχουν δυο άνθρωποι, που πρέπει εξίσου να κάνουν το ίδιο. Είναι διαρκής δουλειά».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
IQ 160
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top