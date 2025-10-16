Σμαράγδα Καρύδη: «Με λέγανε Ντάλια και τώρα με λένε Μουρίκη»

Η ηθοποιός μίλησε στο Breakfast@Star για την επιτυχία του «IQ 160»

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στον καναπέ του Breakfast@Star βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 16/10 η Σμαράγδα Καρύδη και μίλησε για την όμορφη και δημιουργική περίοδο που διανύει στα επαγγελματικά της.

Σμαράγδα Καρύδη: Τα γενέθλια, οι τρυφερές ευχές κι η ξεχωριστή τούρτα!

Σμαράγδα Καρύδη για IQ 160: «Είναι κάτι που είχε να μου συμβεί χρόνια»

Σμαράγδα Καρύδη για IQ 160: «Είναι κάτι που είχε να μου συμβεί χρόνια»

Σε μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στην Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου, η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για την επιτυχία του IQ 160, την παράσταση που σκηνοθετεί, το Παρά Πέντε και τον Θοδωρή Αθερίδη

IQ 160: Τίνος είναι το παιδί; - Ο 3ος κύκλος ξεκινά με δύο νέα πρόσωπα!

Αρχικά, αποκάλυψε πως, εκτός από «Ντάλια», πλέον τη φωνάζουν και «Μουρίκη» στον δρόμο: «Συνέχεια με ρωτάει ο κόσμος στον δρόμο για το IQ, είναι τρομερό το πόσο έχει αγαπήσει ο κόσμος τη σειρά. Είναι κάτι που είχε να μου συμβεί χρόνια, γιατί εντάξει έχω κάνει και άλλες δουλειές στη τηλεόραση που έχει αγαπήσει ο κόσμος πέραν του παραπέντε, αλλά συνήθως πάντα μου λέγανε και το παραπέντε και με λέγανε η Ντάλια, τα παιδάκια και αυτά. Τώρα με λένε και Μουρίκη και είναι πολύ περίεργο».

«Κοίταξε τώρα με τους ρόλους που παίζω, σίγουρα θα έχω κοινά, γιατί ο τρόπος που τους παίζω είναι κάτι που αντλώ από μένα, αλλά... Εντάξει, αντικειμενικά δεν έχω. Δηλαδή δεν έχω αυτή τη ζωή, δεν έχω αυτό το IQ. Δυστυχώς», απάντησε για το αν έχει κοινά με την Πηνελόπη Μουρίκη που ενσαρκώνει στην αστυκωμική σειρά του Star. 

Το IQ 160 και Τα Φαντάσματα back to back κάθε Κυριακή!

Η Σμαράγδα Καρύδη σκηνοθετεί το musical «Hotel Amour»

Η Σμαράγδα Καρύδη σκηνοθετεί το musical «Hotel Amour»

Στην εκπομπή προβλήθηκαν πλάνα από το musical Hotel Amour με τους πρωταγωνιστές να δηλώνουν χαρούμενοι για τη συνεργασία τους με τη Σμαράγδα Καρύδη. «Θέλω ο ηθοποιός να είναι συνδημιουργός σε αυτό που κάνω. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι η διαχείριση των ανθρώπων», αποκάλυψε για το στοίχημα του να σκηνοθετείς ένα πολυπρόσωπο cast. 

Ο Θοδωρής Αθερίδης τη στηρίζει απόλυτα στο νέο της βήμα και ήταν από τους πρώτους που την ενθάρρυναν να ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία.. «Δε με συμβουλεύει, αλλά γενικά με στηρίζει και πιστεύει πολύ σ΄εμένα. Μου έλεγε να σκηνοθέτησω πάρα πολλά χρόνια πριν το τολμήσω. Άργησα να το κάνω γιατί έχω έναν κακό συνδυασμό καμια φορά , φυγοπονίας, δειλίας, τεμπελιάς. Όλα αυτά μαζί. Ενώ δουλεύω πάρα πολύ, υπάρχει κι αυτό, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ένα πράγμα.

Η Σμαράγδα Καρύδη μιλά για τον Θοδωρή Αθερίδη

Η Σμαράγδα Καρύδη μιλά για τον Θοδωρή Αθερίδη

«Δεν έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα για το Παρά Πέντε, αλλά θα γίνουν τον Νοέμβριο», αποκάλυψε. τέλος, για το επετειακό επεισόδιο της κωμικής σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη. 

IQ 160: Δείτε το trailer για την 3η σεζόν - Πρεμιέρα Κυριακή 19/10 στο Star

Ο τρίτος κύκλος του IQ 160 κάνει πρεμιέρα αυτήν την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, στις 22:10, στο Star

Δείτε όλα τα επεισόδια του IQ 160

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

 

