Το IQ 160 και Τα Φαντάσματα back to back κάθε Κυριακή!

Οι Κυριακές μας δε θα είναι ποτέ πια οι ίδιες! Θα έχουν γέλιο, σασπένς, έρωτα και περιπέτεια.

Στις 21:00 τα εννέα ζαβολιάρικα Φαντάσματα κάνουν δύσκολη τη ζωή του Ορφέα Αυγουστίδη και της Έλλης Τρίγγου στο στοιχειωμένο τους σπίτι και μας παρασύρουν σε ένα σουρεαλιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων, συμπτώσεων και ξεκαρδιστικών καταστάσεων που μας βάζει στον κόσμο των... ghosts!

Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και ο Στέλιος Ιακωβίδης είναι οι απρόσμενοι επισκέπτες του νεαρού ζευγαριού που αναστατώνουν τη ζωή τους.

Μόλις τελειώσει το επεισόδιο, εμείς παραμένουμε καθισμένοι στον καναπέ μας, γιατί -επιτέλους- ξεκινά ο τρίτος κύκλος του IQ 160.

Πρεμιέρα με νέα επεισόδια από τις 19 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 22:40 για την αστυκωμική σειρά.

Η Σμαράγδα Καρύδη, ως Πηνελόπη Μουρίκη και ο Νίκος Κουρής, ως Αργύρης Καλατζής, μπλέκουν σε νέες παραβάσεις, νέες περιπέτειες, νέες ανεξιχνίαστες υποθέσεις, νέες επικίνδυνες αποστολές, νέες έρευνες, νέες παρεξηγήσεις, νέες εξηγήσεις, νέες γνωριμίες, νέες εξομολογήσεις!

Δύο αγάπες σου back to back, μόνο στο Star!