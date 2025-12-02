Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο μικροσκόπιο τα κέρδη από λαχεία του «Χασάπη»

Στο επίκεντρο και τα τυχερά κέρδη της «αγρότισσας με τη Φεράρι»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.12.25 , 23:54 Φάρμα: Σκληρές μάχες, μία ακόμη αποχώρηση και η αντίστροφη μέτρηση
02.12.25 , 23:35 Φάρμα: Πώς τους αποχαιρέτησε ο Γιώργος
02.12.25 , 23:21 Τραμπ: «Πολύ σύντομα ξεκινούν πλήγματα στη Βενεζουέλα»
02.12.25 , 23:15 Φάρμα - Δημήτρης vs Γιώργος: Ποιος μπήκε στην τελική πεντάδα
02.12.25 , 23:13 Χριστουγεννιάτικο τραπέζι από «χρυσάφι»: Οι τιμές στο αρνί & το κατσίκι
02.12.25 , 23:11 Χρήστος Μάστορας: Το τραγούδι που αφιέρωσε στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη
02.12.25 , 23:00 Φάρμα: Η συγκίνηση του Δημήτρη στη δοκιμασία
02.12.25 , 22:45 Κλήρωση Τζόκερ 2/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.800.000 ευρώ
02.12.25 , 22:16 Χειροπέδες Στον «Μπολτ» Της Εγκληματικότητας - Είχε Ξεφύγει 2 Φορές
02.12.25 , 22:15 Φάρμα: Ποιος ήταν καλύτερος στο μέτρημα και κέρδισε την ατομική ασυλία;
02.12.25 , 22:10 Νατάσσα Μποφίλιου – Γιάννης Χαρούλης: Ακυρώνεται η συνέντευξη Τύπου
02.12.25 , 22:10 Φάρμα: Αυτοί είναι οι δύο μονομάχοι που στέλνει στον αχυρώνα ο Λευτέρης!
02.12.25 , 22:04 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο μικροσκόπιο τα κέρδη από λαχεία του «Χασάπη»
02.12.25 , 21:54 Κλήρωση Eurojackpot 2/12: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 22.000.000 ευρώ
02.12.25 , 21:40 Φάρμα: Δείτε τι κρύβει η διαφορετική δοκιμασία ατομικής ασυλίας
Eυγενία Σαμαρά: Eκθαμβωτική εμφάνιση με δημιουργία των MI-RŌ
Μαρία Κατσανδρή: Οι δύο σύζυγοι, τα διαζύγια και το «κεφάλαιο» παιδί
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
Κατερίνα Καινούργιου: «Το παιδάκι το έχω τάξει» - Όσα είπε για τη βάφτιση
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Σίσσυ Χρηστίδου για Θοδωρή Μαραντίνη: «Δεν μιλάμε καθόλου»
GNTM - Αναστάσης: Το bullying, τα κιλά που έχασε και το διεθνές συμβόλαιο
Η δυνατή μονομαχία και η ανατροπή στη Φάρμα
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Νέα Δημοκρατία διαβιβάζει στη Δικαιοσύνη και στην Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος τα στοιχεία που αφορούν τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή «χασάπη», την «αγρότισσα με τη Φεράρι» Καλλιόπη Σεμερτζίδου και τον σύντροφό της Χρήστο Μαγειρία. Οι αποκαλύψεις δείχνουν ότι το ζευγάρι - και το οικογενειακό περιβάλλον του «χασάπη» - υπήρξαν αξιοσημείωτα… τυχεροί, με συχνές νίκες σε λαχεία και τυχερά παιχνίδια.

Η ώρα του «Φραπέ» και του «Χασάπη» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο μικροσκόπιο τα «τυχερά» κέρδη

Όπως ανέφερε ο κοινοβουλευτικός συντάκτης του Star Αντώνης Αντωνόπουλος, οι αρχές καλούνται να απαντήσουν στο κομβικό ερώτημα:

Ήταν πράγματι τόσο τυχεροί ή μήπως εντόπιζαν πραγματικούς νικητές λαχείων και τζόκερ, εξαγοράζοντας τα δελτία τους ώστε να εμφανίσουν «νόμιμα» κέρδη που ενδέχεται να προέρχονταν από άλλη διαδρομή;

«Κόλαση» στην κατάθεση της Σεμερτζίδου στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι συμπτώσεις είναι πολλές και, όπως λένε στη Βουλή, «φωνάζουν» από μακριά.

Τι κατέθεσαν στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ανδρέας Στρατάκης («χασάπης»):

Στην εξεταστική είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η κόρη του κέρδισε τρεις φορές λαχείο. Τώρα υποστηρίζει πως η ίδια κέρδισε 1 εκατομμύριο ευρώ, από το πρωτοχρονιάτικο λαχείο του 2017.

Καλλιόπη Σεμερτζίδου – «η αγρότισσα με τη Φεράρι»:

Αναφέρθηκε σε κέρδη του συντρόφου της, Χρήστου Μαγειρία, από λαχείο ή τζόκερ «τουλάχιστον δύο φορές».

Σεμερτζίδου - Μαγειρίας: Τα κέρδη που επικαλόυνται από τυχερά παιχνίδια

Σεμερτζίδου - Μαγειρίας: Τα κέρδη που επικαλόυνται από τυχερά παιχνίδια 

Δε θυμόταν όμως ακριβώς τα ποσά, λέγοντας ότι επρόκειτο για 2.000–3.000 ευρώ.

Αποκλειστικά στο Star: Tι απαντά ο σύντροφος της «γαλάζιας» πολιτευτού

Οι αρχές πλέον ανοίγουν τον φάκελο, σε μια υπόθεση όπου η τύχη μοιάζει υπερβολικά γενναιόδωρη για να είναι απλώς τύχη.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΠΕΚΕΠΕ
 |
ΟΠΕΚΕΠΕ
 |
ΧΑΣΑΠΗΣ
 |
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ
 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ
 |
ΛΑΧΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top