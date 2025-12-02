Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο μικροσκόπιο τα κέρδη από λαχεία του «Χασάπη»

Η Νέα Δημοκρατία διαβιβάζει στη Δικαιοσύνη και στην Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος τα στοιχεία που αφορούν τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή «χασάπη», την «αγρότισσα με τη Φεράρι» Καλλιόπη Σεμερτζίδου και τον σύντροφό της Χρήστο Μαγειρία. Οι αποκαλύψεις δείχνουν ότι το ζευγάρι - και το οικογενειακό περιβάλλον του «χασάπη» - υπήρξαν αξιοσημείωτα… τυχεροί, με συχνές νίκες σε λαχεία και τυχερά παιχνίδια.

Στο μικροσκόπιο τα «τυχερά» κέρδη

Όπως ανέφερε ο κοινοβουλευτικός συντάκτης του Star Αντώνης Αντωνόπουλος, οι αρχές καλούνται να απαντήσουν στο κομβικό ερώτημα:

Ήταν πράγματι τόσο τυχεροί ή μήπως εντόπιζαν πραγματικούς νικητές λαχείων και τζόκερ, εξαγοράζοντας τα δελτία τους ώστε να εμφανίσουν «νόμιμα» κέρδη που ενδέχεται να προέρχονταν από άλλη διαδρομή;

Οι συμπτώσεις είναι πολλές και, όπως λένε στη Βουλή, «φωνάζουν» από μακριά.

Τι κατέθεσαν στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ανδρέας Στρατάκης («χασάπης»):

Στην εξεταστική είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η κόρη του κέρδισε τρεις φορές λαχείο. Τώρα υποστηρίζει πως η ίδια κέρδισε 1 εκατομμύριο ευρώ, από το πρωτοχρονιάτικο λαχείο του 2017.

Καλλιόπη Σεμερτζίδου – «η αγρότισσα με τη Φεράρι»:

Αναφέρθηκε σε κέρδη του συντρόφου της, Χρήστου Μαγειρία, από λαχείο ή τζόκερ «τουλάχιστον δύο φορές».

Σεμερτζίδου - Μαγειρίας: Τα κέρδη που επικαλόυνται από τυχερά παιχνίδια

Δε θυμόταν όμως ακριβώς τα ποσά, λέγοντας ότι επρόκειτο για 2.000–3.000 ευρώ.

Οι αρχές πλέον ανοίγουν τον φάκελο, σε μια υπόθεση όπου η τύχη μοιάζει υπερβολικά γενναιόδωρη για να είναι απλώς τύχη.

