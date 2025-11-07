Η ώρα του «Φραπέ» και του «Χασάπη» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η ενόχληση Βορίδη για τη θέση του Βάρρα στο Μαξίμου

Η ώρα των καταθέσεων του «Φραπέ» και του «Χασάπη» πλησιάζει στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Βορίδης: Δέχθηκε επίθεση στο Ηράκλειο - «Δε σεβάστηκαν ούτε την κόρη μου»

Σήμερα στην επιτροπή κατέθεσε ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος αντέκρουσε όσα του καταλογίζει ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Γρηγόρης Βάρρας, σχετικά με την απομάκρυνσή του. Από την πλευρά του, ο κ. Βάρρας διέψευσε τον πρώην υπουργό.

Την ίδια ώρα, μια άλλη «πληγή» για την κυβέρνηση —το λουκέτο στα ΕΛΤΑ— εξακολουθεί να προκαλεί εσωκομματικές αναταράξεις στο «γαλάζιο» στρατόπεδο.

Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική: Θα πάρω κι εγώ επιδοτήσεις!

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές», ο «Χασάπης» και σειρά υπουργών στην Εξεταστική

Σύμφωνα με τη νέα λίστα μαρτύρων που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, θα κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή οι:

-Γιώργος Ξυλούρης («Φραπές»)

-Ανδρέας Στρατάκης («Χασάπης»)

-Καλλιόπη Σεμερτζίδου, (η αγρότισσα με την Porsche). 

Aποκλειστικά στο Star: H Κ. Σεμερτζίδου απαντά για τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Επίσης προτείνονται ως μάρτυρες στελέχη του Οργανισμού, αλλά και πολιτικά πρόσωπα από διάφορους χώρους:

Άκης Σκέρτσος (Υπουργός Επικρατείας),

Γιώργος Μυλωνάκης (Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ),

Σταύρος Παπασταύρου (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας),

Γιάννης Μπρατάκος (τέως Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ)

και Χρήστος Μπουκώρος (βουλευτής ΝΔ).

Η ενόχληση του Μάκη Βορίδη για τη θέση του Γρηγόρη Βάρρα στο Μαξίμου

Κατά την κατάθεσή του, ο κ. Βορίδης δεν έκρυψε την ενόχλησή του για το γεγονός ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ —τον οποίο είχε παραιτήσει— παραμένει σήμερα σύμβουλος του Πρωθυπουργού.

Μιλένα Αποστολάκη (βουλευτής ΠΑΣΟΚ): «Στο Μαξίμου υπάρχει ο κύριος Βάρρας με θεσμικό ρόλο. Πώς το καταπίνετε αυτό;»

Μάκης Βορίδης (βουλευτής ΝΔ): «Η κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί για την έλλειψη οποιασδήποτε δικής μου πολιτικής ευθύνης πέραν των ποινικών. Εγώ θα αντέστρεφα το ερώτημα».

Ο κ. Βορίδης εξήγησε γιατί είχε ζητήσει την παραίτηση του κ. Βάρρα και μετέφερε τον διάλογο που, όπως είπε, είχαν μεταξύ τους. Ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος είχε αποδώσει την απομάκρυνσή του σε στοχοποίηση από την εταιρεία που χρησιμοποιούσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ ως τεχνικό σύμβουλο, αφήνοντας αιχμές και κατά του πρώην υπουργού.

Ο Γρηγόρης Βάρρας διαψεύδει τον Μάκη Βορίδη

Ο κ. Βάρρας, πάντως, διέψευσε τον διάλογο που επικαλέστηκε ο κ. Βορίδης, με δήλωση που απέστειλε στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης:

«Καρφιά» πρώην προέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ Βάρρα κατά Βορίδη

«Με κάλεσε στο γραφείο του και μου ζήτησε την παραίτηση, προφασιζόμενος ότι η δημοσιότητα γύρω από τον τεχνικό σύμβουλο δεν κάνει καλό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η διάψευση Βάρρα για όσα είπε ο Βορίδης

Η διάψευση Βάρρα για όσα είπε ο Βορίδης 

Νέο «λαβράκι» από τις έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, από ελέγχους σε περίπου 7.000 ΑΦΜ εντοπίστηκαν επιπλέον 11 εκατομμύρια ευρώ σε παράνομες επιδοτήσεις, τα οποία θα επιστραφούν.

Χρυσοχοΐδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τέσσερις οικογένειες πήραν παράνομα 4 εκατ. ευρώ

Παράλληλα, ερευνάται η δράση τεσσάρων συμμοριών —μία για κάθε οικογένεια— με συνολικά 52 εμπλεκόμενα άτομα και λεία που ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

«Γαλάζιος» πονοκέφαλος από το λουκέτο στα ΕΛΤΑ

Ανοιχτές παραμένουν παράλληλα οι πληγές στο κυβερνητικό στρατόπεδο λόγω του λουκέτου στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ).

ΕΛΤΑ: Αλαλούμ για τα ανοικτά καταστήματα και γαλάζιες εσωκομματικές κόντρες

«Πατάμε τις μπανανόφλουδες που μόνοι μας ρίχνουμε», παραδέχθηκε με νόημα ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος.  

Επίθεση της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση

Την ίδια ώρα η σκληρή επίθεση της αντιπολίτευσης σητν κυβέρνηση συνεχίζεται:        

Νίκος Ανδρουλάκης (πρόεδρος ΠΑΣΟΚ): «Από τον κ. Μητσοτάκη μην περιμένετε τίποτα. Δεν έχει κάτι να δώσει· έχει μόνο να πάρει. Γι’ αυτό, πολιτική αλλαγή και ΠΑΣΟΚ».

Σωκράτης Φάμελλος (πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ): «Η ευθύνη για τη συρρίκνωση των ταχυδρομείων και τη χρεοκοπία του οργανισμού βαραίνει τον κ. Μητσοτάκη».

Κυριάκος Βελόπουλος (πρόεδρος Ελληνικής Λύσης): «Η κυβέρνηση της ΝΔ πρέπει να φύγει. Εκλογές εδώ και τώρα!»
 

ΟΠΕΚΕΠΕ
 |
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 |
ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
 |
ΦΡΑΠΕΣ
 |
ΧΑΣΑΠΗΣ
 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΡΡΑΣ
 |
ΕΛΤΑ
