Η ώρα του «Φραπέ» και του «Χασάπη» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η ώρα των καταθέσεων του «Φραπέ» και του «Χασάπη» πλησιάζει στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σήμερα στην επιτροπή κατέθεσε ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος αντέκρουσε όσα του καταλογίζει ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Γρηγόρης Βάρρας, σχετικά με την απομάκρυνσή του. Από την πλευρά του, ο κ. Βάρρας διέψευσε τον πρώην υπουργό.

Την ίδια ώρα, μια άλλη «πληγή» για την κυβέρνηση —το λουκέτο στα ΕΛΤΑ— εξακολουθεί να προκαλεί εσωκομματικές αναταράξεις στο «γαλάζιο» στρατόπεδο.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές», ο «Χασάπης» και σειρά υπουργών στην Εξεταστική

Σύμφωνα με τη νέα λίστα μαρτύρων που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, θα κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή οι:

-Γιώργος Ξυλούρης («Φραπές»)

-Ανδρέας Στρατάκης («Χασάπης»)

-Καλλιόπη Σεμερτζίδου, (η αγρότισσα με την Porsche).

Επίσης προτείνονται ως μάρτυρες στελέχη του Οργανισμού, αλλά και πολιτικά πρόσωπα από διάφορους χώρους:

Άκης Σκέρτσος (Υπουργός Επικρατείας),

Γιώργος Μυλωνάκης (Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ),

Σταύρος Παπασταύρου (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας),

Γιάννης Μπρατάκος (τέως Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ)

και Χρήστος Μπουκώρος (βουλευτής ΝΔ).

Η ενόχληση του Μάκη Βορίδη για τη θέση του Γρηγόρη Βάρρα στο Μαξίμου

Κατά την κατάθεσή του, ο κ. Βορίδης δεν έκρυψε την ενόχλησή του για το γεγονός ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ —τον οποίο είχε παραιτήσει— παραμένει σήμερα σύμβουλος του Πρωθυπουργού.

Μιλένα Αποστολάκη (βουλευτής ΠΑΣΟΚ): «Στο Μαξίμου υπάρχει ο κύριος Βάρρας με θεσμικό ρόλο. Πώς το καταπίνετε αυτό;»

Μάκης Βορίδης (βουλευτής ΝΔ): «Η κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί για την έλλειψη οποιασδήποτε δικής μου πολιτικής ευθύνης πέραν των ποινικών. Εγώ θα αντέστρεφα το ερώτημα».

Ο κ. Βορίδης εξήγησε γιατί είχε ζητήσει την παραίτηση του κ. Βάρρα και μετέφερε τον διάλογο που, όπως είπε, είχαν μεταξύ τους. Ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος είχε αποδώσει την απομάκρυνσή του σε στοχοποίηση από την εταιρεία που χρησιμοποιούσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ ως τεχνικό σύμβουλο, αφήνοντας αιχμές και κατά του πρώην υπουργού.

Ο Γρηγόρης Βάρρας διαψεύδει τον Μάκη Βορίδη

Ο κ. Βάρρας, πάντως, διέψευσε τον διάλογο που επικαλέστηκε ο κ. Βορίδης, με δήλωση που απέστειλε στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης:

«Με κάλεσε στο γραφείο του και μου ζήτησε την παραίτηση, προφασιζόμενος ότι η δημοσιότητα γύρω από τον τεχνικό σύμβουλο δεν κάνει καλό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η διάψευση Βάρρα για όσα είπε ο Βορίδης

Νέο «λαβράκι» από τις έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, από ελέγχους σε περίπου 7.000 ΑΦΜ εντοπίστηκαν επιπλέον 11 εκατομμύρια ευρώ σε παράνομες επιδοτήσεις, τα οποία θα επιστραφούν.

Παράλληλα, ερευνάται η δράση τεσσάρων συμμοριών —μία για κάθε οικογένεια— με συνολικά 52 εμπλεκόμενα άτομα και λεία που ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

«Γαλάζιος» πονοκέφαλος από το λουκέτο στα ΕΛΤΑ

Ανοιχτές παραμένουν παράλληλα οι πληγές στο κυβερνητικό στρατόπεδο λόγω του λουκέτου στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ).

«Πατάμε τις μπανανόφλουδες που μόνοι μας ρίχνουμε», παραδέχθηκε με νόημα ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Επίθεση της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση

Την ίδια ώρα η σκληρή επίθεση της αντιπολίτευσης σητν κυβέρνηση συνεχίζεται:

Νίκος Ανδρουλάκης (πρόεδρος ΠΑΣΟΚ): «Από τον κ. Μητσοτάκη μην περιμένετε τίποτα. Δεν έχει κάτι να δώσει· έχει μόνο να πάρει. Γι’ αυτό, πολιτική αλλαγή και ΠΑΣΟΚ».

Σωκράτης Φάμελλος (πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ): «Η ευθύνη για τη συρρίκνωση των ταχυδρομείων και τη χρεοκοπία του οργανισμού βαραίνει τον κ. Μητσοτάκη».

Κυριάκος Βελόπουλος (πρόεδρος Ελληνικής Λύσης): «Η κυβέρνηση της ΝΔ πρέπει να φύγει. Εκλογές εδώ και τώρα!»

