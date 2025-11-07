Η ώρα του «Φραπέ» και του «Χασάπη» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η ώρα των καταθέσεων του «Φραπέ» και του «Χασάπη» πλησιάζει στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Βορίδης: Δέχθηκε επίθεση στο Ηράκλειο - «Δε σεβάστηκαν ούτε την κόρη μου»
Σήμερα στην επιτροπή κατέθεσε ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος αντέκρουσε όσα του καταλογίζει ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Γρηγόρης Βάρρας, σχετικά με την απομάκρυνσή του. Από την πλευρά του, ο κ. Βάρρας διέψευσε τον πρώην υπουργό.
Την ίδια ώρα, μια άλλη «πληγή» για την κυβέρνηση —το λουκέτο στα ΕΛΤΑ— εξακολουθεί να προκαλεί εσωκομματικές αναταράξεις στο «γαλάζιο» στρατόπεδο.
Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική: Θα πάρω κι εγώ επιδοτήσεις!
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές», ο «Χασάπης» και σειρά υπουργών στην Εξεταστική
Σύμφωνα με τη νέα λίστα μαρτύρων που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, θα κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή οι:
-Γιώργος Ξυλούρης («Φραπές»)
-Ανδρέας Στρατάκης («Χασάπης»)
-Καλλιόπη Σεμερτζίδου, (η αγρότισσα με την Porsche).
Aποκλειστικά στο Star: H Κ. Σεμερτζίδου απαντά για τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ
Επίσης προτείνονται ως μάρτυρες στελέχη του Οργανισμού, αλλά και πολιτικά πρόσωπα από διάφορους χώρους:
Άκης Σκέρτσος (Υπουργός Επικρατείας),
Γιώργος Μυλωνάκης (Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ),
Σταύρος Παπασταύρου (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας),
Γιάννης Μπρατάκος (τέως Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ)
και Χρήστος Μπουκώρος (βουλευτής ΝΔ).
Η ενόχληση του Μάκη Βορίδη για τη θέση του Γρηγόρη Βάρρα στο Μαξίμου
Κατά την κατάθεσή του, ο κ. Βορίδης δεν έκρυψε την ενόχλησή του για το γεγονός ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ —τον οποίο είχε παραιτήσει— παραμένει σήμερα σύμβουλος του Πρωθυπουργού.
Μιλένα Αποστολάκη (βουλευτής ΠΑΣΟΚ): «Στο Μαξίμου υπάρχει ο κύριος Βάρρας με θεσμικό ρόλο. Πώς το καταπίνετε αυτό;»
Μάκης Βορίδης (βουλευτής ΝΔ): «Η κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί για την έλλειψη οποιασδήποτε δικής μου πολιτικής ευθύνης πέραν των ποινικών. Εγώ θα αντέστρεφα το ερώτημα».
Ο κ. Βορίδης εξήγησε γιατί είχε ζητήσει την παραίτηση του κ. Βάρρα και μετέφερε τον διάλογο που, όπως είπε, είχαν μεταξύ τους. Ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος είχε αποδώσει την απομάκρυνσή του σε στοχοποίηση από την εταιρεία που χρησιμοποιούσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ ως τεχνικό σύμβουλο, αφήνοντας αιχμές και κατά του πρώην υπουργού.
Ο Γρηγόρης Βάρρας διαψεύδει τον Μάκη Βορίδη
Ο κ. Βάρρας, πάντως, διέψευσε τον διάλογο που επικαλέστηκε ο κ. Βορίδης, με δήλωση που απέστειλε στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης:
«Με κάλεσε στο γραφείο του και μου ζήτησε την παραίτηση, προφασιζόμενος ότι η δημοσιότητα γύρω από τον τεχνικό σύμβουλο δεν κάνει καλό», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Νέο «λαβράκι» από τις έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, από ελέγχους σε περίπου 7.000 ΑΦΜ εντοπίστηκαν επιπλέον 11 εκατομμύρια ευρώ σε παράνομες επιδοτήσεις, τα οποία θα επιστραφούν.
Χρυσοχοΐδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τέσσερις οικογένειες πήραν παράνομα 4 εκατ. ευρώ
Παράλληλα, ερευνάται η δράση τεσσάρων συμμοριών —μία για κάθε οικογένεια— με συνολικά 52 εμπλεκόμενα άτομα και λεία που ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ.
«Γαλάζιος» πονοκέφαλος από το λουκέτο στα ΕΛΤΑ
Ανοιχτές παραμένουν παράλληλα οι πληγές στο κυβερνητικό στρατόπεδο λόγω του λουκέτου στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ).
ΕΛΤΑ: Αλαλούμ για τα ανοικτά καταστήματα και γαλάζιες εσωκομματικές κόντρες
«Πατάμε τις μπανανόφλουδες που μόνοι μας ρίχνουμε», παραδέχθηκε με νόημα ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος.
Επίθεση της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση
Την ίδια ώρα η σκληρή επίθεση της αντιπολίτευσης σητν κυβέρνηση συνεχίζεται:
Νίκος Ανδρουλάκης (πρόεδρος ΠΑΣΟΚ): «Από τον κ. Μητσοτάκη μην περιμένετε τίποτα. Δεν έχει κάτι να δώσει· έχει μόνο να πάρει. Γι’ αυτό, πολιτική αλλαγή και ΠΑΣΟΚ».
Σωκράτης Φάμελλος (πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ): «Η ευθύνη για τη συρρίκνωση των ταχυδρομείων και τη χρεοκοπία του οργανισμού βαραίνει τον κ. Μητσοτάκη».
Κυριάκος Βελόπουλος (πρόεδρος Ελληνικής Λύσης): «Η κυβέρνηση της ΝΔ πρέπει να φύγει. Εκλογές εδώ και τώρα!»