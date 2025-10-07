«Καρφιά» πρώην προέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ Βάρρα κατά Βορίδη

Με «καρφιά» κατά του Μάκη Βορίδη κατέθεσε σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Γρηγόρης Βάρρας, ο οποίος μέχρι και σήμερα είναι σύμβουλος του Μεγάρου Μαξίμου για αγροτικά θέματα.

Ο κ. Βάρρας κατηγόρησε στη θυελλώδη και πολύωρη κατάθεσή του τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ότι μεθόδευσε την παραίτησή του προκειμένου να μην υπάρξουν αλλαγές στο καθεστώς πληρωμών του Οργανισμού.

Μάλιστα ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε σε διάλογο που είχε με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και μέλος της εξεταστικής επιτροπής Μιλένα Αποστολάκη:

Μιλένα Αποστολάκη: Η εκπαραθύρωσή σας, η αποπομπή σας...

Γρηγόρης Βάρρας: Ήταν κατ' απαίτησιν κ. Αποστολάκη της Neuropublic και της ΓΑΙΑ Επιχειρείν. Τόσο απλά

Μιλένα Αποστολάκη: Και με εκτελεστή ποιον;

Γρηγόρης Βάρρας: Τον τότε Υπουργό!

Μιλένα Αποστολάκη: Ποιον Υπουργό;

Γρηγόρης Βάρρας: Τον κ. Βορίδη.

Ο κ. Βάρρας κατέθεσε ένα υπόμνημα 700 σελίδων, περιγράφοντας τα πεπραγμένα του στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όμως, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις, αλλά μετά τη θύελλα διαμαρτυριών από μέλη της αντιπολίτευσης αναθεώρησε.

«Πώς ορίζεται η παράβαση καθήκοντος; Δηλαδή όταν ένας υπουργός ζητάει από πρώην πρόεδρο του Οργανισμού και του λέει να κάνει τη διακήρυξη και τις παρατηρήσεις, αυτό είναι παρέμβαση ή δεν είναι;» κατέθεσε υπαινικτικά ο κ. Βάρρας.

Στην αντεπίθεση ο Μ. Βορίδης για τον Βάρρα

Ο Μάκης Βορίδης πάντως άφησε να εννοηθεί από την πλευρά του ότι η παραίτηση Βάρα δεν ζητήθηκε για τους λόγους που ο ίδιος υποστηρίζει.

«Είμαστε σε ένα γραφείο, είμαστε οι δυο μας και σας λέω: ξέρεις έχει γίνει αυτό και αυτό. Kαι αυτό οδηγεί στην παραίτηση. Ποιο είναι το αυτό κι αυτό; Περιμένω να ακούσω» δήλωσε στο Action24 ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Κατάθεση Γ. Βάρα στην Εξεταστική: Το τηλεφώνημα του πρώην γενικού γραμματέα για τη «γυναίκα του φραπέ»

Ο κ. Βάρας κατήγγειλε τηλεφώνημα από τον πρώην γενικό γραμματέα του Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Στρατάκο, γιατί ελέγχεται η γυναίκα του «Φραπέ» Γιώργου Ξυλούρη, αν και εκτίμησε ότι ο έλεγχος έγινε. Επέμεινε όμως ότι μεθοδεύτηκε η εκδίωξή του.

Βάρρας στην Εξεταστική: «Ήθελαν να κάνω μια κακή πληρωμή για να πουν ότι τα έκανα μαντάρα»

Απαντώντας επίσης σε άλλη ερώτηση της Μ. Αποστολάκη, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε: «Ήθελαν να κάνω μια άστοχη και κακιά πληρωμή. Να πάνε στον Πρωθυπουργό και ο Βορίδης να πει κοίτα ο δικός σου τα έκανε μαντάρα». «Και τι θα κέρδιζε από αυτό;» ρώτησε εκ νέου η κ. Αποστολάκη για να λάβει την απάντηση: «Την παραμονή του τεχνικού συμβούλου».

Ο κ. Βάρρας ισχυρίσθηκε ότι δεν ενημέρωσε ποτέ τον Πρωθυπουργό για τα παραπάνω, προκαλώντας την αντίδραση των μελών της εξεταστικής επιτροπής από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

