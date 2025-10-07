«Καρφιά» πρώην προέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ Βάρρα κατά Βορίδη

Βορίδης: Περιμένω να ακούσω τους πραγματικούς λόγους της παραίτησής του

Με «καρφιά» κατά του Μάκη Βορίδη κατέθεσε σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Γρηγόρης Βάρρας, ο οποίος μέχρι και σήμερα είναι σύμβουλος του Μεγάρου Μαξίμου για αγροτικά θέματα. 

Μυλωνάκης: Ζήτησε να καταθέσει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κ. Βάρρας κατηγόρησε στη  θυελλώδη και πολύωρη κατάθεσή του  τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ότι μεθόδευσε την παραίτησή του προκειμένου να μην υπάρξουν αλλαγές στο καθεστώς πληρωμών του Οργανισμού.  

Μάλιστα ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε σε διάλογο που είχε με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και μέλος της εξεταστικής επιτροπής Μιλένα Αποστολάκη:       

Μιλένα Αποστολάκη: Η εκπαραθύρωσή σας, η αποπομπή σας...
Γρηγόρης Βάρρας: Ήταν κατ' απαίτησιν κ. Αποστολάκη της Neuropublic και της ΓΑΙΑ Επιχειρείν. Τόσο απλά
Μιλένα Αποστολάκη: Και με εκτελεστή ποιον;
Γρηγόρης Βάρρας: Τον τότε Υπουργό!
Μιλένα Αποστολάκη: Ποιον Υπουργό;
Γρηγόρης Βάρρας: Τον κ. Βορίδη. 

Ο κ. Βάρρας κατέθεσε ένα υπόμνημα 700 σελίδων, περιγράφοντας τα πεπραγμένα του στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόντρα με το «καλημέρα» για την κλήτευση μαρτύρων

Όμως, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις, αλλά μετά  τη θύελλα διαμαρτυριών από μέλη της αντιπολίτευσης αναθεώρησε. 

«Πώς ορίζεται η παράβαση καθήκοντος; Δηλαδή όταν ένας υπουργός ζητάει από πρώην πρόεδρο του Οργανισμού και του λέει να κάνει τη διακήρυξη και τις παρατηρήσεις, αυτό είναι παρέμβαση ή δεν είναι;» κατέθεσε υπαινικτικά ο κ. Βάρρας.  

Στην αντεπίθεση ο Μ. Βορίδης για τον Βάρρα 

Ο Μάκης Βορίδης πάντως άφησε να εννοηθεί από την πλευρά του ότι η παραίτηση Βάρα δεν ζητήθηκε για τους λόγους που ο ίδιος  υποστηρίζει. 

«Είμαστε σε ένα γραφείο, είμαστε οι δυο μας και σας λέω: ξέρεις έχει γίνει αυτό και αυτό. Kαι αυτό οδηγεί στην παραίτηση. Ποιο είναι το αυτό κι αυτό; Περιμένω να ακούσω» δήλωσε στο Action24 ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.  

«Θύελλα» και σήμερα στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κατάθεση Γ. Βάρα στην Εξεταστική: Το τηλεφώνημα του πρώην γενικού γραμματέα για τη «γυναίκα του φραπέ»

Ο κ. Βάρας κατήγγειλε τηλεφώνημα από τον πρώην γενικό γραμματέα του Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Στρατάκο,  γιατί ελέγχεται η γυναίκα του «Φραπέ»  Γιώργου Ξυλούρη, αν και εκτίμησε ότι ο έλεγχος έγινε. Επέμεινε όμως ότι μεθοδεύτηκε η εκδίωξή του. 

Βάρρας στην Εξεταστική: «Ήθελαν να κάνω μια κακή πληρωμή για να πουν ότι τα έκανα μαντάρα»

Απαντώντας επίσης σε άλλη ερώτηση της Μ. Αποστολάκη, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε: «Ήθελαν να κάνω μια άστοχη και κακιά πληρωμή. Να πάνε στον Πρωθυπουργό και ο Βορίδης  να πει κοίτα ο δικός σου τα έκανε μαντάρα». «Και τι θα κέρδιζε από αυτό;» ρώτησε εκ νέου η κ. Αποστολάκη για να λάβει την απάντηση: «Την παραμονή του τεχνικού συμβούλου». 

Ο κ. Βάρρας ισχυρίσθηκε ότι δεν ενημέρωσε ποτέ τον Πρωθυπουργό για τα παραπάνω, προκαλώντας την αντίδραση των μελών της εξεταστικής επιτροπής από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.
 

