Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόντρα με το «καλημέρα» για την κλήτευση μαρτύρων

Ανάμεσα σε εκπροσώπους της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης

STAR.GR
Πολιτικη
Με αντιπαράθεση για την κλήτευση μαρτύρων, ξεκίνησε η  πρώτη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπερψηφίστηκε η σύσταση εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με 166 «ναι»  

Με την ολοκλήρωση, της πρώτης συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, -όπου η πλειοψηφία της ΝΔ και η αντιπολίτευση διασταύρωσαν τα ξίφη τους για την κατάρτιση της λίστας μαρτύρων-, οι εισηγητές των κομμάτων, σε δηλώσεις τους, ανέφεραν:

Σύντροφος  Σεμερτζίδου: Η Ferrari  δεν είναι από χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Μακάριος Λαζαρίδης, ΝΔ: Καμία περίπτωση συγκάλυψης

«Είναι σημαντικό σήμερα που τα κόμματα της αντιπολίτευσης συμφώνησαν, στη συντριπτική τους πλειοψηφία με τη Νέα Δημοκρατία για τους μάρτυρες που θα κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή. Είναι ένας κατάλογος δυναμικός ο οποίος θα διευρύνεται ανάλογα με τις εξελίξεις. Η ΝΔ παραμένει πιστή στη θέση της για πλήρη διαφάνεια στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και σε καμία περίπτωση δεν συγκαλύπτει», τόνισε ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου

Μιλένα Αποστολάκη, ΠΑΣΟΚ: Αποκλείονται κρίσιμοι μάρτυρες

Από την πλευρά της, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, επεσήμανε:

«Με το "καλημέρα", αποδείχτηκε ότι συνεχίζεται η ίδια μεθόδευση της συγκάλυψης που είδαμε στην εξεταστική των Τεμπών αποκλείοντας κρίσιμους μάρτυρες που αξιοποίησε η Ευρωπαία εισαγγελέας αλλά η ΝΔ προστατεύει».

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνα για ψεύτικα μισθωτήρια με το ΑΦΜ των ΕΛΤΑ!

Βασίλης Κόκκαλης, ΣΥΡΙΖΑ: Καταγγέλλουμε τη μεθόδευση

«Στο ίδιο έργο θεατές. Όπως και στα Τέμπη, έτσι και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καλούν μάρτυρες ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή και αγνοούν επιδεικτικά ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται πραγματικά και ποινικά σε αυτό το σκάνδαλο, αλλά και αυτούς οι οποίοι βοήθησαν στην εξιχνίαση αυτού του σκανδάλου. Καταγγέλλουμε αυτή την μεθόδευση», ανέφερε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνα για εγκληματική οργάνωση από την ευρωπαϊκή εισαγγελία!

Νίκος Καραθανασόπουλος, ΚΚΕ: Επιχείρηση συγκάλυψης

Ο εισηγητής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, υποστήριξε ότι «στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φάνηκε η μεθόδευση, από την πρόθεση της κυβέρνησης να μη δεχτεί να κληθούν μάρτυρες που ζητούσε η αντιπολίτευση».«Βρισκόμαστε μπροστά σε νέα επιχείρησης συγκάλυψης», συμπλήρωσε.

Την Τετάρτη οι πρώτοι μάρτυρες στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Με πρώτους μάρτυρες τους διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ «από το σήμερα προς τα πίσω» αρχίζει την ερχόμενη Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, η διερεύνηση, από την εξεταστική επιτροπή της Βουλής, «των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού, με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αορτικών ενισχύσεων». 

Μετά από σχετική ψηφοφορία, έγινε δεκτός ο κατάλογος των μαρτύρων που πρότεινε η ΝΔ, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίζουν τις δικές τους προτάσεις.

Κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την κλήτευση και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προκαλώντας τη διαφωνία των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής που ανήκουν στη ΝΔ.     

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΟΠΕΚΕΠΕ
 |
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 |
ΒΟΥΛΗ
