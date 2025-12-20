Κραυγή αγωνίας από τους φορείς της αγοράς για τις επιπτώσεις από τα μπλόκα

Μεγάλη ζημιά καταγράφουν οι επαγγελματίες της αγοράς λόγω των αγροτικών μπλόκων.

«Επιπτώσεις είχαμε όλες τις προηγούμενες μέρες και μεγαλύτερες, ίσως, ακόμα, θα έχουμε αν εξακολουθούν να υπάρχουν τα μπλόκα κατά τη διάρκεια των γιορτών», σημείωσε στο OPEN o Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης. «Είχαμε κάνει μια εκτίμηση των απωλειών, έχουμε προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα», τόνισε ο κ. Κορκίδης παρουσιάζοντας τα μέχρι σήμερα στοιχεία: «Με τα νωπά έχουμε απώλειες γύρω στο 1,5 εκατ. ευρώ την ημέρα, ειδικά στα τρόφιμα, και έχουμε και απώλειες στις εξαγωγές μας, ειδικά αυτές που γίνονται μέσω του οδικού δικτύου των μεθοριακών περασμάτων προς τις βαλκανικές χώρες, που φθάνουν τα 4 εως 5 εκατ. ευρώ την ημέρα».

Μεγάλη είναι η ζημιά και στον τουριστικό κλάδο, ειδικά σε δημοφιλείς περιοχές που επηρεάζονται από τα μπλόκα, όπως τα Τρίκαλα, ο Βόλος ή το Πήλιο, με τις ακυρώσεις να αγγίζουν ακόμη και το 50%. «Δεν μιλάμε για δύο τριήμερα, εδώ και είκοσι μέρες υπάρχει μια πτώση και ακυρώσεις που φθάνει στο 50%. Θα οδηγηθούμε σε Χριστούγεννα με πληρότητες, στην καλύτερη περίπτωση στο 50%», κατήγγειλε επίσης στο OPEN, ο Πρόεδρος των Ξενοδόχων Μαγνησίας Γιώργος Ζαφείρης. Για ακυρώσεις από 20% εώς 25% έκανε λόγο και η αντιπρόεδρος των Ξενοδόχων Ιωαννίνων Έφη Εξάρχου.



«Η πληρότητα είναι σίγουρα χαμηλότερη από ό,τι θα έπρεπε αυτή την περίοδο, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και δεν υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλής Τσιτλακίδης, προσθέτοντας πως στα καταλύματα καταγράφονται «τόσο ακυρώσεις κρατήσεων όσο και διστακτικότητα για νέες κρατήσεις».

Ο κ. Τσιτλακίδης επισήμανε πως οι συνέπειες δεν περιορίζονται στον κλάδο της φιλοξενίας, αλλά «πλήττουν συνολικά την τοπική οικονομία και όλους τους κλάδους της τουριστικής δραστηριότητας».

Εξήγησε ότι ευχή όλων είναι «να επέλθει η καταλλαγή», με δεδομένο μάλιστα ότι πολλοί ξενοδόχοι προέρχονται από αγροτικές οικογένειες, όμως τόνισε πως οι όποιες κινητοποιήσεις «δεν πρέπει να προκαλούν δυσανάλογες επιπτώσεις» σε άλλους τομείς της οικονομίας ή άλλες επαγγελματικές ομάδες.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε, μιλώντας στην ΕΡΤ και στον ΣΚΑΪ, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Τρικάλων Κωνσταντίνος Παπούλιος, υπογραμμίζοντας πως υπάρχει ανάγκη αποκλιμάκωσης καθώς οι ημέρες των Xριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι κρίσιμες για τις τοπικές αγορές.

Ο κ. Παπούλιος ανέφερε ότι λόγω των κινητοποιήσεων τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα «έχουμε χάσει το 30%» και προειδοποίησε πως «αν δεν έρθει ο κόσμος να κοιμηθεί, εμείς δεν εισπράττουμε από πουθενά».

«Να μας καταλάβουν κι εμάς, να σκεφτούν κι εμάς, να κατέβουν στο τραπέζι να μιλήσουν, πιστεύω θα βρεθεί μία λύση», είπε απευθυνόμενος στους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι ακυρώσεις συνεχίζονται και πελάτες που έχουν κρατήσει δωμάτια καλούν ώστε να ρωτήσουν αν θα ταλαιπωρηθούν στο ταξίδι τους.

Ο κ. Παπούλιος ανέφερε ακόμη ότι η βλάβη που προκαλούν τα μπλόκα θα αγγίξει άμεσα την τοπική οικονομία, καθότι οι μονάδες που χάνουν την εορταστική πελατεία τους ανήκουν σε ντόπιους επιχειρηματίες. «Οι ξενοδόχοι στα Τρίκαλα δεν είναι πολυεθνικές, είναι άτομα της περιοχής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μήνυμα πως οι επισκέπτες δεν ωφελούν μόνο το σημείο όπου διανυκτερεύουν αλλά ευρύτερα την τοπική οικονομία έστειλε από την πλευρά της η υπεύθυνη διοργάνωσης του Μύλου των Ξωτικών στα Τρίκαλα, Έφη Λεβέντη, ενώ ανέφερε ότι από τις επικοινωνίες που έχει μαθαίνει για ακυρώσεις σε ξενοδοχεία.

«Ερχόμενη μία οικογένεια ή μία εκδρομή για τον Μύλο των Ξωτικών ταυτόχρονα θα πάει και στα Μετέωρα και στη Λίμνη Πλαστήρα, ενισχύεται όλη η περιοχή με αυτή την επίσκεψη», είπε, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο MEGA.