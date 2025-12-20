Νάρκισσος- GNTM: «Ζω τη ζωή μου με αυτό το όνομα πολλά χρόνια τώρα»

Ήταν ένα από τα φαβορί του φετινού GNTM αλλά αποχώρησε λίγο πριν μπει στη δεκάδα. Ο λόγος για τον 21χρονο Νάρκισσο από το Λουτρό Ημαθίας. Η μόδα για τον Νάρκισσο δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα ή χόμπι, αλλά τρόπος ζωής και λόγος ύπαρξης.

Έχει σπουδάσει το αντικείμενο, έχει εργαστεί σε αυτόν τον χώρο και κουβαλά τη μόδα πάνω του καθημερινά. Νιώθει πως είναι το μέσο για να εκφράσει ποιος είναι, χωρίς να χρειάζεται να δώσει εξηγήσεις.

Εμείς δώσαμε ραντεβού μαζί του σε ένα ήσυχο καφέ και τον συναντήσαμε μετά τη συμμετοχή του στο GNTM. Ο 21χρονος μάς μίλησε για όλα: από το GNTM, τη δουλειά του στο modeling, τα παιδικά του χρόνια, μέχρι το νέο του brand μόδας.

Τον ρωτήσαμε σε ποια φάση βρίσκεται αυτή την περίοδο και μας απάντησε: «Ειδικότερα αυτή την περίοδο, είναι ίσως και αυτή η περίοδος που έχουν πέσει λίγο όλα μαζί τώρα. Από πασαρέλες μέχρι φωτογραφίσεις, καμπάνιες, δικές μου ιδέες. Ετοιμάζω, αποκλειστικό τώρα αυτό, αλλά ετοιμάζω και ένα δικό μου brand. Τα οποία θα είναι δικά μου ρούχα. Θα τα σχεδιάζω και θα τα κατασκευάζω εγώ. Απλά το catch είναι ότι θα λειτουργεί με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο ως προς την προσβασιμότητα».

O Νάρκισσος στο star.gr

Όταν ζητήσαμε να μας εξηγήσει καλύτερα, είπε: «Θα υπάρχει μια σειρά που θα είναι πιο ready-to-wear και θα μπορεί ο καθένας να την αγοράσει. Υπάρχει ωστόσο και ένα level 2, το οποίο εκεί ανεβαίνει και η ποιότητα των ρούχων αλλά και των σχεδίων. Εκεί κάπως πρέπει να είσαι πιο... narc- approved, δηλαδή θα πρέπει να είσαι ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι μπορείς να υποστηρίξεις αυτό το πράγμα. Και υπάρχει και το level 3. Εκεί μιλάμε για πολύ κοντινή σχέση και μιλάμε για ρούχα τα οποία είναι avant-garde. Δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για έργα τέχνης. Αυτά θα χρησιμοποιηθούν από καλλιτέχνες για βίντεο κλιπ, για κάποια εμφάνιση, red carpet».

Από ένα μικρό χωριό της Ημαθίας στον χώρο της μόδας:

«Ώρες ώρες σκέφτομαι πως αν ο μικρός Νάρκισσος με έβλεπε αυτή τη στιγμή δε θα το πίστευε. Εγώ μεγάλωσα σε ένα χωριό πολύ μικρό, γύρω στους 2.500 κατοίκους, στην Ημαθία, στο Λουτρό Ημαθίας. Επειδή η κοινωνία εκεί είναι αρκετά πιο κλειστή, όλα αυτά τα πιο καλλιτεχνικά δεν είναι τόσο υπόψη σου όταν σκέφτεσαι τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου. Εγώ ετοιμαζόμουν για ιατρική, το πιστεύεις ή όχι. Απλά έτσι ένα μήνα πριν τις Πανελλήνιες, κάπως μίλησα με μία φίλη μου που σπούδαζε σχέδιο μόδας και από μία πορεία ρωτάω και λέω, τι κάνετε εσείς εκεί, τι σπουδάζετε ακριβώς; Μου εξήγησε λίγο τα μαθήματα και όλα αυτά τα μαθήματα ήταν απλά ενδιαφέροντα που είχα, ήταν τα χόμπι μου. Και το έψαξα πολύ περισσότερο. Και ανακοίνωσα στην οικογένειά μου ότι, μαμά, μπαμπά, ξεχάστε τα φροντιστήρια, ξεχάστε την ιατρική, εγώ θα πάω να γίνω σχεδιαστής μόδας» αποκάλυψε ο Νάρκισσος.

Η Απόφαση για Συμμετοχή στο GNTM

Σχετικά με τη συμμετοχή του στο GNTM, μας είπε: «Εγώ στο GNTM πήγα καθαρά για δουλειά. Δεν πήγα εκεί ούτε για την προβολή ούτε για το σόου. Ήθελα όντως να βάλω όλο αυτό στο βιογραφικό μου, να με δοκιμάσω, να μπω σε καινούργια concepts, να δουλέψω με τους κορυφαίους, τους καλύτερους επαγγελματίες που έχουμε σε αυτή τη χώρα».

Το Όνομα Νάρκισσος και η Καλλιτεχνική Ταυτότητα

Όσον αφορά το όνομά του, ο Νάρκισσος μάς εξήγησε: «Έχει παραξενέψει πάρα πολύ τον κόσμο αυτό. Δεν είναι το όνομα που θα δείτε στα χαρτιά μου, αλλά είναι το όνομά μου. Είναι το όνομα που έχω επιλέξει συνειδητά, το έχω επιλέξει καλλιτεχνικά, το έχω επιλέξει προσωπικά. Συστήνομαι και ζω τη ζωή μου με αυτό το όνομα πολλά χρόνια τώρα. Κάπως προήλθε όταν ενηλικιώθηκα και έφυγα για να σπουδάσω. Γενικότερα είμαι λάτρης της ελληνικής μυθολογίας. Ξεκίνησα λίγο σαν alter ego, το οποίο έφερνα εγώ στην επιφάνεια όταν το χρειαζόμουν. Ο Νάρκισσος τότε ήταν ό,τι ακριβώς πρεσβεύω εγώ αυτή τη στιγμή. Ήταν αυτός ο καλλιτέχνης, είχε αυτή την αυτοπεποίθηση, είχε αυτό το καυτό μυαλό, είχε αυτή την ενέργεια. Προκαλούσε μία εντύπωση, έλεγε αυτό που ήθελε, πίστευε τόσο δυνατά αυτό που πιστεύει. Ήταν δηλαδή ο τότε εαυτός μου στην πιο εξελιγμένη του μορφή».

Η Άποψη του Νάρκισσου για το Modeling και το Instagram

«Το να είσαι μοντέλο σημαίνει ότι είσαι ένα προϊόν. Η δουλειά σου είναι να κάνεις τα πράγματα και τα ρούχα να φαίνονται ωραία. Να πουλάς μια εμπειρία. Απλά θεωρώ πως στις μέρες μας η φθηνή... εκπόρνευση αυτής της τέχνης είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση γιατί ακριβώς χάνεται το ίδιο κομμάτι που το κάνει ωραίο, το κομμάτι της τέχνης, το κομμάτι της καλλιτεχνίας. Τώρα για λόγους οικονομικούς, το καταλαβαίνω να το κάνει κάποιος και είναι μόνο λογικό ειδικότερα εδώ γιατί είναι αρκετά δύσκολο να συντηρηθείς με το να περιμένεις μια πασαρέλα ή κάποια καμπάνια. Θεωρώ ότι απλά η κοινωνία θα πρέπει να το αντιμετωπίζει και να το βλέπει για αυτό που είναι πραγματικά. Τώρα, εγώ συγκεκριμένα απλά θα επιλέξω να κάνω δουλειές οι οποίες θα ταυτίζονται κάπως μαζί μου. Δηλαδή, να είναι στην αγορά, αλλά να είναι μια αγορά στην οποία απευθύνομαι και εγώ ταυτόχρονα».

Το Νέο Brand του: «Ύβρις»

«Το όνομα είναι μόνο λογικό να λέγεται Ύβρις» είπε ο Νάρκισσος.