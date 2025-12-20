ΗΠΑ: Ο πρώτος άνθρωπος σε αναπηρικό αμαξίδιο ταξίδεψε στο διάστημα

Ιστορική εκτόξευση πυραύλου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.12.25 , 19:08 ΗΠΑ: Ο πρώτος άνθρωπος σε αναπηρικό αμαξίδιο ταξίδεψε στο διάστημα
20.12.25 , 18:39 Toyota Aygo Cross Hybrid Electic: Γιατί είναι ξεχωριστό - Τιμή
20.12.25 , 18:16 Jeep Βελμάρ: Πρωταγωνιστεί στο Dirfys Trail Run 2025
20.12.25 , 18:11 Κραυγή αγωνίας από τους φορείς της αγοράς για τις επιπτώσεις από τα μπλόκα
20.12.25 , 18:08 Στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής - «Νομίζαμε ότι είμαστε "σούπερμαν"
20.12.25 , 17:49 ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε μέρος του εκρηκτικού φακέλου Έπσταϊν
20.12.25 , 17:27 Θέλεις επίπεδη κοιλιά; Απόκτησέ τη με μόνο 7 λεπτά άσκηση τη μέρα!
20.12.25 , 17:09 Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για διακίνηση ναρκωτικών ακόμα και σε σχολεία
20.12.25 , 16:12 Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες - Σηκώνουν τις μπάρες στα διόδια
20.12.25 , 16:03 Κώστας Τσιάρας: Έχει ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων των αγροτών
20.12.25 , 15:41 Νάρκισσος- GNTM: «Ζω τη ζωή μου με αυτό το όνομα πολλά χρόνια τώρα»
20.12.25 , 14:28 Μελομακάρονα: Η συνταγή του Λευτέρη από το MasterChef
20.12.25 , 13:32 Παπαδόπουλος: Ξέσπασε σε κλάματα για την καταγγελία εις βάρος του Μαζωνάκη
20.12.25 , 12:19 Έξαρση ιώσεων τα Χριστούγεννα – Προειδοποίηση ΕΟΔΥ
20.12.25 , 12:12 GNTM: Η τρυφερή ανάρτηση στήριξης για τον αδερφό του Ανέστη στον τελικό
Στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής - «Νομίζαμε ότι είμαστε "σούπερμαν"
GNTM: Όλα όσα δεν ξέρουμε για τον Ανέστη που τερμάτισε δεύτερος!
Γιώργος Τοκμετζίδης: Η καριέρα στο εξωτερικό, οι σπουδές και το GNTM
Αλεξάνδρα Νίκα: H μητέρα & τα αδέλφια της στην παρουσίαση της συλλογής της
Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
Παπαδόπουλος: Ξέσπασε σε κλάματα για την καταγγελία εις βάρος του Μαζωνάκη
Γιώργος Καρτελιάς: Στο νοσοκομείο με έμφραγμα - Έμεινε 6 ημέρες στη ΜΕΘ
Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»
Χήρα Ν. Ξυλούρη: «Ευχαριστώ όλον τον κόσμο που τον έχει ζωντανό 45 χρόνια»
«Με τον πατέρα μου δεν είχα καμία σχέση, δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΗΠΑ: Γυναίκα Σε Αναπηρικό Αμαξίδιο Ταξίδεψε Στο Διάστημα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια τουρίστρια σε αναπηρικό αμαξίδιο πέταξε σήμερα για λίγα λεπτά στο διάστημα, επιβαίνοντας σε έναν πύραυλο του Αμερικανού πολυδισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος, κάτι το πρωτόγνωρο παγκοσμίως.

Η Ελλάδα Στο Διάστημα: Οι Πρώτοι Ελληνικοί Δορυφόροι - Video

Η Μικαέλα Μπέντχαους, μια Γερμανίδα μηχανικός αεροδιαστημικής που έμεινε παραπληγική έπειτα από ένα ατύχημα, επιβιβάστηκε στο διαστημικό σκάφος μαζί άλλους πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους επιχειρηματίες, για αυτήν την περιπέτεια που προτείνει η διαστημική εταιρεία Blue Origin του ιδρυτή της Amazon και μπορούν να τη ζήσουν λίγοι προνομιούχοι.

«Μετά το ατύχημά μου, συνειδητοποίησα πραγματικά σε ποιο βαθμό ο κόσμος μας παραμένει απρόσιτος» για τα άτομα με αναπηρία, σχολίασε η ίδια σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η εταιρεία.

Για να προσθέσει: «Εάν θέλουμε να είμαστε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, πρέπει να είμαστε σε όλους τους τομείς και όχι μονάχα εκεί όπου μας βολεύει».

9 μήνες στο διάστημα: Οι μεγάλες αλλαγές στο σώμα των αστροναυτών

Η απογείωση πραγματοποιήθηκε στο δυτικό Τέξας λίγο μετά τις 08.15 τοπική ώρα (16.15 ώρα Ελλάδας).

Ο μικρός πύραυλος, πλήρως αυτοματοποιημένος, απογειώθηκε κάθετα και η κάψουλα στην οποία βρίσκονταν οι τουρίστες αποκολλήθηκε κατόπιν εν πτήση, προτού πέσει πίσω στην τεξανή έρημο, επιβραδύνοντας ταχύτητα με τη βοήθεια αλεξίπτωτων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εμπειρίας, διάρκειας περίπου 10 λεπτών συνολικά, οι έξι επιβάτες πέρασαν τη γραμμή Κάρμαν, που σηματοδοτεί σε ύψος 100 χιλιομέτρων τα σύνορα του διαστήματος, σύμφωνα με μια διεθνή συνθήκη.

Αυτός είναι ο πρώτος αστροναύτης με αναπηρία που θα πάει στο διάστημα

Ο νέος επικεφαλής της Nasa Τζάρεντ Άιζακμαν χαιρέτισε αυτήν την πρεμιέρα και συνεχάρη τη Μπέντχαους για την επιμονή της: «Αποτελείτε έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους», έγραψε σε μήνυμά του στο Χ.

Η Blue Origin προτείνει εδώ και χρόνια αυτές τις πτήσεις διαστημικού τουρισμού, η τιμή των οποίων δεν έχει γίνει γνωστή, χάρη στον πύραυλό της New Shepard.

Η εταιρεία έχει ήδη μεταφέρει περισσότερους από 80 ανθρώπους, μεταξύ αυτών διάσημες προσωπικότητες, όπως την τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι ή ακόμα και τον Ουίλιαμ Σάτνερ, που υποδύθηκε τον κυβερνήτη Κερκ στη σειρά Star Trek.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΙΑΣΤΗΜΑ
 |
ΠΥΡΑΥΛΟΣ
 |
ΑΜΕΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top