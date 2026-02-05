Νέα Πέραμος: «Τον απειλούσε ο πατέρας του» - Είχαν κόντρα για την περιουσία

Στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής αναμένεται να βρεθεί σήμερα για να καταθέσει ο πατέρας του 27χρονου, ο οποίος δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι πατέρας και γιος είχαν τεταμένες σχέσεις, ενώ πρόσωπο «κλειδί» είναι, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, η σύντροφος του άτυχου άνδρα.

Ο πατέρας του 27χρονου σε δημόσιες δηλώσεις του στους δημοσιογράφους έχει αναφέρει επανειλημμένα ότι τόσο η πρώην σύζυγός του, όσο και η σύντροφος του γιου του γνωρίζουν ποιοι κρύβονται πίσω από την αρπαγή και την εκτέλεση του.

Σήμερα, λοιπόν, θα κληθεί να απαντήσει και να εισφέρει στοιχεία για τους ισχυρισμούς του αυτούς. Αναμένεται να ερωτηθεί για τους ανθρώπους με τους οποίους είχε επαφές ο γιος του, καθώς έχει δηλώσει πως επανειλημμένα έλεγε στον γιο του να κόψει τις κακές παρέες που έκανε.

«Το υποψιαζόμουν ότι θα τον σκοτώσουν και του είχα πει δυο κουβέντες, επειδή είχε γίνει αυτό που είχε γίνει με το ατύχημα, και του λέω ‘’γιε μου, βγάζεις μόνος σου τα μάτια σου’’. Πολεμάνε να ρίξουνε λάσπη, αλλά η λάσπη θα πέσει επάνω τους. Και η μητέρα του να μου πει γιατί έφυγε και πήγε Κρήτη και από πού κινδύνευε. Ο γιος μου δηλαδή έχει πει, ότι κινδύνευε και αυτός και η οικογένεια όλη.

Να μας πει η μητέρα του από πού κινδύνευε. Να ανοίξουν τα στόματά τους. Η μητέρα του δεν έχει καμία σχέση με την Κρήτη. Ούτε συγγενείς έχει στην Κρήτη, ούτε τίποτα. Γιατί κατέφυγε και πήγε στην Κρήτη να μας πει; Να βγει τώρα στον αέρα και να μου πει για ποιο λόγο πήγε στην Κρήτη», έχει δηλώσει μεταξύ άλλων ο πατέρας του 27χρονου.

Νέα Πέραμος: Ήταν σε κόντρα με τον πατέρα του – Τον απειλούσε

Σύμφωνα με πληροφορίες οι σχέσεις πατέρα γιου δεν ήταν καλές και είχαν πολύ μεγάλη κόντρα, κυρίως για την περιουσία που του είχε αφήσει ο παππούς του.

Η σύντροφος του 27χρονου, η οποία κατέθεσε στις αρχές την Τρίτη, μεταξύ άλλων μίλησε για τις σχέσεις που είχε με την οικογένειά του.

Όπως φέρεται να είπε, οι επαφές που είχε ο 27χρονος με τους γονείς του ήταν ελάχιστες. Μιλούσε περισσότερο με τη μητέρα του και πιο λίγο με τον πατέρα του, με τον οποίο τσακωνόντουσαν πολύ.

Ο πατέρας του μάλιστα σε ερώτηση αν οι σχέσεις τους ήταν τεταμένες λόγω των κληρονομικών είχε απαντήσει:

«Είμαι και εγώ κληρονόμος. Ό,τι κληρονόμησε ο γιος μου, το κληρονόμησε από τον πατέρα μου. Αλλά μόλις πέθανε η μάνα μου, γιατί έχω χάσει τη μάνα μου, τώρα τον Μάρτη κλείνει χρόνο, μετά κληρονόμησε ο γιος μου. Έπαιρνε νοίκια».

Επίσης, δημόσια έχει υποστηρίξει ότι υποπτευόταν τον γιο του για την πυρπόληση δύο οχημάτων του πριν από περίπου 2,5 μήνες, σημειώνοντας στην συνέχεια πως ίσως να ήταν και μήνυμα προς τον 27χρονο.

Τον Μάρτιο του 2023, μάλιστα, είχε υποβάλλει μήνυση στον γιο του για σωματική βλάβη και απειλή. Ο 27χρονος τότε είχε αναζητηθεί από τους αστυνομικούς στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σύμφωνα με το Mega, ο πατέρας του 27χρονου τού έστελνε επίσης ηχητικά μηνύματα, στα οποία τον απειλούσε, κάτι που έχουν επιβεβαιώσει και συγγενικά πρόσωπα των δύο στις αρχές. Αυτά τα ηχητικά μηνύματα αναμένεται να κατατεθούν στην ΕΛ.ΑΣ., ενώ στα εγκληματολογικά εργαστήρια βρίσκονται το λάπτοπ και το τάμπλετ του 27χρονου.

Νέα Πέραμος: Νέες καταθέσεις για τον θάνατο του 27χρονου

Η αστυνομία αναμένεται να ανοίξει τον κύκλο των καταθέσεων και ενώπιόν της να βρεθούν και άλλα άτομα, με τα οποία είχε επαφές το θύμα. Ίσως να κληθεί εκ νέου για συμπληρωματική κατάθεση και η σύντροφός του, ώστε να καλύψει τα όποια κενά υπάρχουν στην έρευνα.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση αναζητούν απαντήσεις από πρόσωπα που ανήκουν στο οικογενειακό, φιλικό κι επαγγελματικό περιβάλλον του θύματος, για να διαπιστωθεί αν δεχόταν απειλές, αν φοβόταν για τη ζωή του ή δεχόταν πιέσεις από επαγγελματικούς του ανταγωνιστές.

Σημαντικά στοιχεία ίσως ανακύψουν από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για πιθανές απειλές που μπορεί να δεχόταν.

Νέα Πέραμος: Τι κρύβεται πίσω από τη δολοφονία του 27χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος φέρεται να «διαφήμιζε» ότι γνωρίζει πρόσωπα που κινούνταν στην παρανομία. Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών, λοιπόν, εκτιμούν ότι πιθανόν εκεί να κρύβεται και η απάντηση στο ερώτημα γιατί οι δράστες τον κράτησαν έξι μέρες και στη συνέχεια τον εκτέλεσαν.

Ένα σενάριο που εξετάζεται είναι πίσω από τη δολοφονία να κρύβεται οικονομικό κίνητρο, δηλαδή να «πρόδωσε» κάποιον από τον κόσμο της μαφίας ή να επιχείρησε να το παίξει σε διπλό ταμπλό.

Ερευνάται ακόμα αν πρόκειται για κάποια διαμάχη της αλβανικής και της ρωσικής μαφίας στη μέση της οποίας βρέθηκε ο άτυχος άνδρας.

Νέα Πέραμος: Η έρευνα για σχέση με την δολοφονία του επιχειρηματία στη Μάνδρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία διαχείρισης προσωπικού που άνηκε στον 27χρονο, ήταν η συνέχεια της εταιρείας που είχε ο 59χρονος επιχειρημάτιας, ο οποίος εκτελέστηκε με 18 σφαίρες και απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του στη Μάνδρα τον Φεβρουάριο του 2024. Το 2018 είχε πέσει θύμα μαφιόζικης εκτέλεσης και η πρώην σύζυγος του στην ίδια περιοχή.

Στενός φίλος του 27χρονου, με καταγωγή από την Αλβανία, είχε έρθει σε ρήξη με τον εν λόγω επιχειρηματία. Μάλισταμ είχε επισκεφθεί την εταιρεία όσο ζούσε ο επιχειρηματίας και μεταξύ τους είχε σημειωθεί ένας μεγάλος καβγάς.

Ο νεαρός άνδρας από την Αλβανία λίγο καιρό αργότερα ενεπλάκη σε τροχαίο και σκοτώθηκε με το αυτοκίνητο, το οποίο άνηκε στον 27χρονο και στο οποίο επέβαινε και ο 27χρονος.

Μεγάλη ομοιότητα εντοπίζουν επίσης οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών, όσον αφορά το modus operandi και στη δολοφονία ενός εργάτη με αλβανική καταγωγή, τον οποίο πυροβόλησαν και έκαψαν μέσα σε αυτοκίνητο στα Σκούρτα Βοιωτίας τον Νοέμβριο του 2025. Ο ίδιος είχε κατεύθυνση τη Δυτική Αττική και συγκεκριμένα την περιοχή της Μάνδρας.

Αυτή η δολοφονία συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους αναλυτές του Ανθρωποκτονιών.