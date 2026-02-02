Νέα Πέραμος: Η στιγμή που άγνωστοι απαγάγουν τον 27χρονο – Βίντεο

Η σύνδεση με τη δολοφονία επιχειρηματία στη Μάνδρα το 2024

Ελλαδα
Σε ένα πραγματικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου, το πτώμα του οποίου βρέθηκε χθες σε ρέμα στη Νέα Πέραμο. Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή της αρπαγής του από δύο άνδρες, ενώ εξετάζεται η σύνδεση και με τη δολοφονία επιχειρηματία στη Μάνδρα το 2024.

Προς το παρόν τα κίνητρα της δολοφονίας παραμένουν άγνωστα, με τα μέχρι τώρα στοιχεία να δείχνουν ότι ο νεαρός έπεσε θύμα αρπαγής την περασμένη Δευτέρα, έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. 

Νέα Πέραμος: Άρπαξαν, σκότωσαν και πέταξαν σε ρέμα 27χρονο άνδρα

Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Mega, έχει καταγραφεί η στιγμή της αρπαγής του 27χρονου. Σε αυτό φαίνεται ένας μαυροντυμένος άνδρας να πηγαίνει στην πολυκατοικία, στην είσοδο της οποίας βρίσκεται ο 27χρονος και να τον αρπάζει. 

Το θύμα της δολοφονίας στη Νέα Πέραμο

Μαζί του είναι κι ένας δεύτερος άνδρας, ο οποίος κρατάει ένα πιστόλι στο χέρι. Οι δύο άνδρες οδηγούν τον 27χρονο με τη βία μέσα στο αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο για ώρες έξω από το σπίτι του. Στο βίντεο φαίνεται να τον βάζουν μέσα στο αυτοκίνητο εν ζωή και στη συνέχεια να εξαφανίζονται. 

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι πινακίδες του συγκεκριμένου αυτοκινήτου ήταν κλεμμένες. Μάλιστα οι δράστες έκλεισαν αμέσως το κινητό τηλέφωνο του νεαρού κι έτσι δεν μπορούσε να τον βρει κανείς. 

Θρίλερ στη Νέα Πέραμο: Σορός νεαρού άνδρα βρέθηκε σε ρέμα

Η σύντροφος του 27χρονου ήταν εκείνη που δήλωσε αμέσως την εξαφάνισή του στην αστυνομία. Όπως φέρεται να είπε, ο νεαρός της χτύπησε το κουδούνι στις 02:00 τα ξημερώματα γιατί είχε ξεχάσει τα κλειδιά του. Εκείνη του άνοιξε, αλλά όταν συνειδητοποίησε πως εκείνος δεν ανέβαινε, ανησύχησε, κατέβηκε κάτω και διαπίστωσε ότι ήταν άφαντος. Έτσι πήγε στην αστυνομία και μέσα από το συγκεκριμένο βίντεο οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι πρόκειται για αρπαγή. 

Χθες, ένας περιπατητής βρήκε σε απόμερο σημείο τη σορό του 27χρονου σε προχωρημένη σήψη και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Από την αυτοψία προκύπτει ότι το θύμα δέχθηκε πολλούς πυροβολισμούς, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και δύο κάλυκες. 

Οι δράστες επιχείρησαν να βάλουν φωτιά στη σορό, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Τη σορό εξέτασε ιατροδικαστής, ενώ τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στον ακριβή χρόνο και τα αίτια του θανάτου.

Αν και επισήμως δεν υπάρχει ταυτοποίηση του νεαρού άνδρα που βρέθηκε νεκρός, όλα τα στοιχεία συγκλίνουν ότι πρόκειται για τον 27χρονο επιχειρηματία, ο οποίος δεν έχει ποινικό παρελθόν και δεν έχει απασχολήσει τις αρχές. Καθοριστικό ρόλο στην αναγνώριση αναμένεται να παίξει και ένα χαρακτηριστικό τατουάζ που έφερε ο 27χρονος. 

Ο 27χρονος διατηρούσε εταιρεία διαχείρισης προσωπικού. Οι αστυνομικοί εξετάζουν ως πιθανότερη αιτία της αρπαγής και δολοφονίας διαφορές οικονομικής φύσεως, ενώ οι έρευνες στρέφονται κυρίως στο το επαγγελματικό περιβάλλον του θύματος.

Παράλληλα εξετάζονται όλες οι δραστηριότητες του, με στόχο την διακρίβωση του κινήτρου, που θα μπορούσε να οδηγήσει στους δράστες.

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έχουν αναλάβει την υπόθεση εκτιμούν ότι οι δράστες οδήγησαν κατευθείαν το θύμα στο σημείο που βρέθηκε το πτώμα, όπου τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν.

Νέα Πέραμος: Ερευνούν σχέση με τη δολοφονία επιχειρηματία στη Μάνδρα

Στο πλαίσιο της έρευνας της δολοφονίας του 27χρονου οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI ανοίγουν εκ νέου τον φάκελο δολοφονίας ενός επιχειρηματία στη Μάνδρα το 2024 για να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ των δύο δολοφονιών. 

Η φύση της επαγγελματικής δραστηριότητας του θύματος, η πιθανή γνωριμία με πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση της Μάνδρας, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης, οδηγούν τις αρχές στο να ανοίξουν εκ νέου τον παλαιότερο φάκελο, αναζητώντας κοινά στοιχεία και συνδέσεις.

Ο επιχειρηματίας είχε βρεθεί νεκρός και απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητό του, μόλις 200 μέτρα από το σπίτι του. 

Οι δράστες επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και «γάζωσαν» με καλάσνικοφ το αυτοκίνητο του επιχειρηματία εν κινήσει. Στη συνέχεια κατέβηκαν από τη μηχανή, έριξαν το καλάσνικοφ μέσα στο αυτοκίνητο του επιχειρηματία και του έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. 

Επίσης το 2018 είχε δολοφονηθεί και η πρώην σύζυγός του με μια σφαίρα στο κεφάλι έξω από το σπίτι της.

Διαβάστε περισσότερα:
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΑΡΠΑΓΗ
