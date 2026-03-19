Γιατί ο παιδίατρος Ανδρέας Ηλιάδης μηνύει τον δήμο Πατρέων

Είχε τραυματιστεί σε σημείο «καρμανιόλα» ποδηλατόδρομου

Ελλαδα
Ανδρέας Ηλιάδης
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο παιδίατρος Ανδρέας Ηλιάδης μηνύει τον δήμο Πατρέων λόγω ατυχήματος στον ποδηλατόδρομο.
  • Πολλά ατυχήματα σημειώνονται στο ίδιο επικίνδυνο σημείο του ποδηλατόδρομου στην οδό Όθωνος Αμαλίας.
  • Ο Ηλιάδης είχε τραυματιστεί και θα διεκδικήσει αποζημίωση, την οποία θα δωρίσει στο Σωματείο «ΠΝΟΗ».
  • Ποδηλάτες ζητούν βελτιώσεις για την ασφάλεια στον ποδηλατόδρομο, που υποχρεώνει σε επικίνδυνες διαδρομές.

Καθημερινά είναι τα ατυχήματα στον ποδηλατόδρομο της Πάτρας. Όλα σημειώνονται στο ίδιο σημείο. Εκεί είχε ατύχημα και ο γνωστός παιδίατρος Ανδρέας Ηλιάδης. Μάλιστα, την ώρα του ρεπορτάζ του STAR, στο σημείο έπεσε νεαρός με το πατίνι του.

Ο νεαρός έπεσε την ώρα του ρεπορτάζ, στο γνωστό σημείο «καρμανιόλα» του ποδηλατόδρομου της Πάτρας, στην οδό Όθωνος Αμαλίας. Δείχνει στην κάμερα του STAR το τραύμα στο χέρι του, που ματώνει.

«Είναι πολύ επικίνδυνα», λέει.

Ποδηλατόδρομος της πόλης θεωρείται «καρμανιόλα»

Ο νεαρός δεν είναι το μόνο θύμα ατυχήματος στο συγκεκριμένο σημείο. Η κα Κ. Μανιατοπούλου, πριν από περίπου έξι μήνες, έπεσε στο ίδιο σημείο και υπέστη συντριπτικό κάταγμα στον αγκώνα της.

Ο ποδηλατόδρομος, για αρκετά μέτρα, κόβεται και υποχρεώνει τους ποδηλάτες να περνούν ανάμεσα στα αυτοκίνητα και στις ράγες του τρένου.

Ποδηλατόδρομος της πόλης θεωρείται «καρμανιόλα»

Οι ποδηλάτες, για αρκετά μέτρα, κινούνται σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο κομμάτι και το μόνο που ζητούν είναι να γίνει κάτι, ώστε να μην εγκλωβίζονται οι ρόδες των οχημάτων τους στις ράγες.

Ο παιδίατρος Ανδρέας Ηλιάδης μηνύει τον δήμο Πατρέων - Είχε τραυματιστεί στον ποδηλατόδρομο

Τελευταίο θύμα ατυχήματος στο ίδιο σημείο, ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, Ανδρέας Ηλιάδης, ο οποίος θα προχωρήσει σε μήνυση και αγωγή.

Τα χρήματα που θα διεκδικήσει από τον Δήμο Πατρέων θα διατεθούν στο Σωματείο «ΠΝΟΗ – Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού».

 

