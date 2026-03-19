Θρήνος για τον 21χρονο Στέλιο που «καρφώθηκε» σε λεωφορείο στον Δομοκό

Ένας νεαρός πατέρας «έσβησε» στην άσφαλτο μόλις στα 21 του χρόνια, μετά από σφοδρή σύγκρουση με λεωφορείο, το οποίο πήγαινε να παραλάβει μαθητές. Το θανατηφόρο τροχαίο έγινε σε δρόμο «καρμανιόλα» έξω από τον Δομοκό. Ο απεσταλμένος του STAR, Αλέξανδρος Γύγος, βρέθηκε στο σημείο.

Ο άτυχος Στέλιος, που πρόσφατα είχε γίνει πατέρας, βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στο μπλε αυτοκίνητο. Το Ι.Χ. του διαλύθηκε τελείως, όταν καρφώθηκε πλαγιομετωπικά σε λεωφορείο, στον δρόμο από Κορομηλιά προς Ξυνιάδα, έξω από τον Δομοκό.



Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο, έσπασε τα μεταλλικά προστατευτικά και κατέληξε στο χαντάκι. Όλο το μπροστινό μέρος του διαλύθηκε.

Θανατηφόρο τροχαίο στον Δομοκό: To λεωφορείο πήγαινε να παραλάβει μαθητές - «Ο οδηγός του ΙΧ δεν πρόλαβε ούτε να πατήσει το φρένο»

Ο οδηγός του λεωφορείου τραυματίστηκε ελαφρά. Ήταν 7 παρά τέταρτο και πήγαινε να παραλάβει μαθητές. Μέσα από τον θάλαμο του νοσοκομείου, μίλησε στον Αλέξανδρο Γύγο:

«Βλέπω ένα Ι.Χ. Σε κλάσματα δευτερολέπτου ερχόταν με ταχύτητα. Του έφυγε το αυτοκίνητο και ήρθε και καρφώθηκε πάνω μου. Δεν πρόλαβε ούτε το φρένο να ακουμπήσει. Στρίβω το τιμόνι δεξιά, είχα πέσει επάνω στις μπάρες ήδη και σερνόταν το λεωφορείο πάνω στις μπάρες».

- Πόσα παιδιά θα μεταφέρατε σήμερα;

- Γύρω στα 20 παιδάκια. Ευτυχώς που δεν υπήρχαν και τα παιδάκια μέσα.

Τροχαίο Δομοκός: Πατέρας ενός μικρού παιδιού ο άτυχος 21χρονος

Το δυστύχημα συνέβη στις 6:45 το πρωί. Αμέσως στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αλλά και η Πυροσβεστική που απεγκλώβισε τον άτυχο οδηγό του Ι.Χ. που τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ο 21χρονος είχε παντρευτεί νέος και είχε ένα παιδάκι ενός έτους. Στις φωτογραφίες φαίνεται να κρατάει αγκαλιά την έγκυο σύζυγό του.

Δούλευε στα φωτοβολταϊκά για να ζήσει την οικογένειά του, όπως λέει ο θείος του στο STAR.

«Ήταν οικογενειάρχης. Σηκωνόταν το πρωί, πήγαινε στη δουλειά, γυρνούσε το μεσημέρι σπίτι του. Τον βλέπεις τον δρόμο, δεν χρειάζεται… είναι σαν να πατάς σε πάγο επάνω», λέει o θείος του 21χρονου.

Το σημείο είναι «καρμανιόλα». Το 2021 μια οικογένεια ξεκληρίστηκε, όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με βυτιοφόρο. Ένα αντρόγυνο με την κόρη τους είχαν σκοτωθεί ακαριαία.

