Εξάρχεια: Εξελίξεις στη δολοφονία άνδρα το 2017 - «Μίλησε» η οικιακή βοηθός

Συνελήφθη συνεργός της οικιακής βοηθού που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία ηλικιωμένου στα Εξάρχεια το 2017. Η γυναίκα υπέδειξε στις αρχές πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση-μυστήριο, η οποία παρέμενε ανεξιχνίαστη για 9 χρόνια, και πλέον υπάρχουν εξελίξεις.

Πρόκειται για μια 38χρονη με τα αρχικά Σ.Κ., η οποία συνελήφθη κατόπιν εντάλματος, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για τη δολοφονία του 92χρονου στα Εξάρχεια το 2017. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η 38χρονη απολογήθηκε, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη, αλλά μίλησε και έδωσε στοιχεία και ονόματα.

Σύμφωνα με τον συνήγορό της Ιωάννη Γλύκα, συνεργάζεται με τις αρχές και υπέδειξε ρητά και με σαφήνεια συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία, όπως η ίδια ισχυρίζεται, εμπλέκονται και οδήγησαν αποκλειστικά στον θάνατο του 92χρονου.

Πώς έφτασαν οι αρχές σε αυτήν; Είχαν συλλάβει νωρίτερα την 33χρονη οικιακή βοηθό, η οποία κατηγορήθηκε για την ανθρωποκτονία του ηλικιωμένου το 2017, αλλά και γιατί φέρεται να έκλεψε τρεις ράβδους χρυσού από την οικία 59χρονου στην Κηφισιά το 2023.

Σημειώνεται ότι είχε βρεθεί γενετικό της υλικό και στις δύο υποθέσεις.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star