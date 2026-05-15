Θεσσαλονίκη: Πετούσε βαζάκια με εύφλεκτο υλικό στο σπίτι της πρώην του!

Συνελήφθη ο 33χρονος- Υπήρχε και προηγούμενη καταδικαστική απόφαση

Θεσσαλονίκη: Πετούσε βαζάκια με εύφλεκτο υλικό στο σπίτι της πρώην του!
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 33χρονος που πετούσε βαζάκια με εύφλεκτο υλικό στο σπίτι της πρώην συντρόφου του

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 33χρονος στη Θεσσαλονίκη για ρίψη βαζακίων με εύφλεκτο υλικό στο σπίτι της πρώην συντρόφου του.
  • Η 46χρονη κατήγγειλε ότι ο 33χρονος την παρενοχλούσε πετώντας τα βαζάκια από το αυτοκίνητό του.
  • Δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά ή ατύχημα κατά την διάρκεια των επιθέσεων.
  • Υπήρχε προηγούμενη καταδικαστική απόφαση που απαγόρευε στον 33χρονο να προσεγγίζει τη γυναίκα.
  • Ο 33χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης μετά την καταγγελία.

Συνελήφθη ένας 33χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος καταγγέλθηκε από την πρώην σύντροφό του ότι πετούσε βαζάκια με εύφλεκτο υλικό στο σπίτι της. 

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 33χρονος περνούσε συνεχώς με το αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι της 46χρονης και προσπαθούσε να της κάνει κακό, πετώντας τα βαζάκια με το εύφλεκτο υλικό. Ευτυχώς, δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά ούτε συνέβη κάποιο ατύχημα. 

Αξίζει να σημειωθεί πως προηγουμένως υπήρχε καταδικαστική απόφαση για τον 33χρονο, ώστε να μην προσεγγίζει τη 46χρονη, κάτι που προφανώς δεν εμπόδισε τον 33χρονο. 

Μετά την καταγγελία της γυναίκας, ο 33χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης. 

 

