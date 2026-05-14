Μια άκρως δυναμική εμφάνιση έκανε η Antigoni με το Jalla στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, για λογαριασμό της Κύπρου.

Η εκπρόσωπος της Κύπρου διαγωνίστηκε στην 8η θέση σειρά εμφάνισης. Το στήσιμο της εμφάνισης περιστρέφεται γύρω από ένα τεράστιο τραπέζι, ενώ την Antigoni πλαισιώνει 4μελές χορευτικό ντυμένο στα λευκά. Εντυπωσιακό και το φόρεμα της Κύπριας εκπροσώπου, που αναδεικνύει το καλλίγραμμο σώμα της.

Το κομμάτι γράφτηκε από μια διεθνή ομάδα δημιουργών. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν οι Antigoni Buxton, Connor Mullally-Knight, Trey Qua, Claydee Lupa, Paris Kalpos, Charalambous Kallona και Demetris Nikolaou.

Όσον αφορά τη σκηνική παρουσία, η ίδια η Antigoni είχε αναφέρει ότι το concept θυμίζει «μια μεγάλη ταβέρνα όπου καλεί τον κόσμο να διασκεδάσει», με έντονα ethnic στοιχεία, δυναμική χορογραφία και έντονη αλληλεπίδραση με τους χορευτές και το κοινό.

Η αποψινή εμφάνιση ξεχώρισε για τον έντονο ρυθμό, την ανατολίτικη αισθητική και την εκρηκτική ενέργεια πάνω στη σκηνή, στοιχεία που ήδη έχουν προκαλέσει θετικά σχόλια από eurofans και social media.

Η Antigoni Buxton δεν είναι άγνωστη στο ευρωπαϊκό κοινό. Με βρετανοκυπριακή καταγωγή και μουσικές επιρροές που κινούνται ανάμεσα στην pop, τη dance και τους ethnic ήχους της Ανατολικής Μεσογείου, έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να δημιουργήσει τη δική της ταυτότητα στη μουσική σκηνή.