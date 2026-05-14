Eurovision 2026: H Ευρώπη θέλει... Jalla από την Κύπρο και την Antigoni!

Ξεσήκωσε το Wiener Stadthalle η εκπρόσωπος της Κύπρου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.05.26 , 23:43 MasterChef: Στενεύει ο κλοιός - Μία ακόμα αποχώρηση τη Δευτέρα
14.05.26 , 23:35 MasterChef 2026: Αυτή είναι η μπριγάδα που κέρδισε με μικρή διαφορά
14.05.26 , 23:30 Eurovision 2026: Μάγεψε το κοινό η Delta Goodrem με τη φωνάρα της!
14.05.26 , 23:10 MasterChef 2026 - Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Εγώ δεν μπορώ να το δοκιμάσω»
14.05.26 , 22:56 Eurovision 2026: H Ευρώπη θέλει... Jalla από την Κύπρο και την Antigoni!
14.05.26 , 22:40 Eurovision 2026: Ο Alis από την Αλβανία και το τραγούδι για τη μαμά του!
14.05.26 , 22:34 Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταπέλτης η εισαγγελέας για τους Σερραίους αγρότες
14.05.26 , 22:22 Eurovision 2026: «Έσκισε» η Dara για τη Βουλγαρία με το Bangaranga!
14.05.26 , 22:19 Σπίτι μου 2: Παράταση – ανάσα για 2.500 κατοικίες
14.05.26 , 22:15 Κόνι Μεταξά: Νομίζεις ότι βρήκα γκόμενο σε έναν μήνα; Άλλες ψάχνουν χρόνια
14.05.26 , 22:13 Κλήρωση Τζόκερ 14/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.800.000 ευρώ
14.05.26 , 22:08 Ηλιούπολη: Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας
14.05.26 , 22:00 Dara: Το βιογραφικό και το τραγούδι με «άρωμα» Ελλάδας στην Eurovision
14.05.26 , 21:48 Eurovision 2026: Ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε τον τίτλο «Jalla» για την Κύπρο
14.05.26 , 21:25 Κατερίνα Διδασκάλου: «Δεν είμαι παραδοσιακή μαμά, έχω κάψει φαγητό»
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου
Η Φαίη Σκορδά για το πρόβλημα της υγείας της: «Σχολίασαν πως έχω πρηξίματα»
Συνελήφθη στο Σύνταγμα ο «μάνατζερ» της Lady Gaga
Αλλαγές στον ANT1: Η αποχώρηση Λιαρέλλη, η Κοσιώνη και ο Παπαδρόσος
Απόστολος Γκλέτσος: Δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα
Στιγμές χαλάρωσης, λίγο μετά το Πρωτάθλημα της ΑΕΚ για τον Ραζβάν Μαρίν
Αναστασία Παντούση για Ιωάννη Παπαζήση: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»
Ηλιούπολη: Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας
Πέθανε γνωστός ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Antigoni εκπροσωπεί την Κύπρο με το κομμάτι "Jalla" στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026.
  • Η εμφάνιση περιλαμβάνει 4μελές χορευτικό και εντυπωσιακό φόρεμα, με σκηνικό που θυμίζει ταβέρνα.
  • Το κομμάτι έχει γραφτεί από διεθνή ομάδα δημιουργών, συμπεριλαμβανομένων των Antigoni Buxton και Claydee Lupa.
  • Η παρουσίαση συνδυάζει ethnic στοιχεία, δυναμική χορογραφία και αλληλεπίδραση με το κοινό.
  • Η Antigoni έχει βρετανοκυπριακή καταγωγή και έχει δημιουργήσει τη δική της μουσική ταυτότητα.

Μια άκρως δυναμική εμφάνιση έκανε η Antigoni με το Jalla στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, για λογαριασμό της Κύπρου.

Η εκπρόσωπος της Κύπρου διαγωνίστηκε στην 8η θέση σειρά εμφάνισης. Το στήσιμο της εμφάνισης περιστρέφεται γύρω από ένα τεράστιο τραπέζι, ενώ την Antigoni πλαισιώνει 4μελές χορευτικό ντυμένο στα λευκά. Εντυπωσιακό και το φόρεμα της Κύπριας εκπροσώπου, που αναδεικνύει το καλλίγραμμο σώμα της.

Eurovision 2026: H Ευρώπη θέλει... Jalla από την Κύπρο και την Antigoni!

Το κομμάτι γράφτηκε από μια διεθνή ομάδα δημιουργών. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν οι Antigoni Buxton, Connor Mullally-Knight, Trey Qua, Claydee Lupa, Paris Kalpos, Charalambous Kallona και Demetris Nikolaou.

Όσον αφορά τη σκηνική παρουσία, η ίδια η Antigoni είχε αναφέρει ότι το concept θυμίζει «μια μεγάλη ταβέρνα όπου καλεί τον κόσμο να διασκεδάσει», με έντονα ethnic στοιχεία, δυναμική χορογραφία και έντονη αλληλεπίδραση με τους χορευτές και το κοινό.

Eurovision 2026: H Ευρώπη θέλει... Jalla από την Κύπρο και την Antigoni!

Η αποψινή εμφάνιση ξεχώρισε για τον έντονο ρυθμό, την ανατολίτικη αισθητική και την εκρηκτική ενέργεια πάνω στη σκηνή, στοιχεία που ήδη έχουν προκαλέσει θετικά σχόλια από eurofans και social media.

Η Antigoni Buxton δεν είναι άγνωστη στο ευρωπαϊκό κοινό. Με βρετανοκυπριακή καταγωγή και μουσικές επιρροές που κινούνται ανάμεσα στην pop, τη dance και τους ethnic ήχους της Ανατολικής Μεσογείου, έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να δημιουργήσει τη δική της ταυτότητα στη μουσική σκηνή.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
EUROVISION 2026
 |
EUROVISION
 |
EUROVISION ΚΥΠΡΟΣ
 |
JALLA
 |
ANTIGONI
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top