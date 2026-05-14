Eurovision 2026: «Έσκισε» η Dara για τη Βουλγαρία με το Bangaranga!

Ξεσήκωσε τη Βιέννη η εμφάνιση με το ελληνικό άρωμα..

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βουλγαρία επιστρέφει στη Eurovision 2026 με το τραγούδι "Bangaranga" από τον Δημήτρη Κοντόπουλο.
  • Η Dara εντυπωσίασε με την ενέργεια και τις χορευτικές της ικανότητες στον Β' Ημιτελικό.
  • Το τραγούδι κληρώθηκε να ανοίξει τον ημιτελικό, προσφέροντας παλμό και δυναμική έναρξη.
  • Η συμμετοχή συνδυάζει χιούμορ και επαγγελματισμό, καθιστώντας την φαβορί για υψηλές θέσεις.
  • Η συνεργασία με την ομάδα του Κοντόπουλου προσφέρει διεθνή λάμψη και σύγχρονη παραγωγή.

Η επιστροφή της Βουλγαρίας στη Eurovision το 2026 με το Bangaranga αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές του φετινού διαγωνισμού, με το τραγούδι να φέρει την υπογραφή του Έλληνα συνθέτη, Δημήτρη Κοντόπουλου.

Όπως είδαμε στη βραδιά του Β' Ημιτελικού, η Βουλγαρία πόνταρε στα εντυπωσιακά οπτικά εφέ και την ενέργεια της Dara, η οποία είναι γνωστή για τις χορευτικές της ικανότητες. Το γεγονός ότι το τραγούδι κληρώθηκε να ανοίξει τον ημιτελικό έδωσε τον απαραίτητο παλμό για την έναρξη της βραδιάς, καθιστώντας το ένα από τα φαβορί για τις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας, αφού συνδυάζει την οικειότητα ενός meme με την ποιότητα μιας σύγχρονης ποπ παραγωγής. 

Η Dara, που είναι πλέον το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο της βουλγαρικής μουσικής βιομηχανίας, κατάφερε να πάρει ένα τραγούδι που ξεκίνησε με ελαφρώς χιουμοριστική διάθεση και να το μετατρέψει σε μια άκρως επαγγελματική σκηνική παρουσία. 

Το ενδιαφέρον με αυτή τη συμμετοχή είναι η συνεργασία της με την ομάδα του Δημήτρη Κοντόπουλου, η οποία έχει τεράστια εμπειρία στον διαγωνισμό. Αυτό έδωσε στο κομμάτι μια διεθνή λάμψη και παραγωγή που ξεπερνά τα τοπικά σύνορα, διατηρώντας όμως έναν έντονο ρυθμό που θυμίζει τα viral βίντεο που έκαναν τη λέξη Bangaranga διάσημη.

