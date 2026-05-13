Αναστασία Παντούση για Ιωάννη Παπαζήση: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»

Όσα αποκάλυψε η όμορφη ηθοποιός για τον σύντροφό της

Αναστασία Παντούση για Ιωάννη Παπαζήση: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από τη συνέντευξη της Αναστασίας Παντούση

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αναστασία Παντούση δήλωσε ότι ερωτεύτηκε τον Ιωάννη Παπαζήση με την πρώτη ματιά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς Το Κόκκινο Ποτάμι.
  • Η γνωριμία τους ξεκίνησε το 2019, με την αρχική επαφή να εξελίσσεται καθώς προχωρούσαν τα γυρίσματα.
  • Περιέγραψε τον Ιωάννη ως ήσυχο και διαφορετικό από εκείνη, κάτι που τους έφερε πιο κοντά.
  • Η ηθοποιός θαυμάζει τον Παπαζήση για τη δουλειά του στο θέατρο και συζητούν επαγγελματικά θέματα.
  • Προσπαθούν να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή.

Η Αναστασία Παντούση μίλησε για τη σχέση της με τον Ιωάννη Παπαζήση κι αποκάλυψε ότι οι δυο τους ερωτεύτηκαν από την πρώτη στιγμή που γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της σειράς Το Κόκκινο Ποτάμι

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη γνωριμία τους, στον τρόπο που εξελίχθηκε η σχέση τους και στο τι είναι αυτό που την κέρδισε στον συνάδελφο και σύντροφό της, σε εμφάνισή της στην εκπομπή Super Κατερίνα την Τετάρτη 13 Μαΐου.

Η Αναστασία Παντούση είναι η «Μελισσάνθη» στο Σπίτι δίπλα στο ποτάμι

Στη συνέντευξή της η «Μελισσάνθη» από τη σειρά του Alpha, Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, στάθηκε στη σημασία που έχει ο έρωτας για εκείνη και περιέγραψε τη σχέση τους ως κάτι άμεσο και έντονο. «Είναι σημαντικός ο έρωτας, σου δίνει φτερά, είναι η αλήθεια. Με τον Ιωάννη ερωτευτήκαμε πολύ. Ποτέ δεν έλεγα "Α, σήμερα έχουμε επέτειο". Δε με ένοιαζε. Είναι αυτό που λέμε, έρωτας με την πρώτη ματιά», είπε.

Η γνωριμία τους έγινε μέσα από τη συνεργασία τους στη σειρά του Μανούσου Μανουσάκη το 2019. Η ίδια εξήγησε ότι στην αρχή δεν υπήρξε αμέσως στενή επαφή, καθώς οι δυο τους άρχισαν πρώτα να μιλούν περισσότερο όσο προχωρούσαν τα γυρίσματα. «Στο Κόκκινο Ποτάμι γνωριστήκαμε. Δεν ήτανε κατευθείαν «μπαμ». Ξεκινήσαμε έτσι να κάνουμε παρέα, δουλεύαμε. Στην αρχή είχαμε σκηνές, μετά όμως δεν είχαμε. Δεν είχαμε κάθε μέρα επαφή κι αυτά. Αλλά προς το τέλος αρχίσαμε να μιλάμε πιο πολύ και γνωριστήκαμε καλύτερα», είπε. 

Η Αναστασία Παντούση κι ο Ιωάννης Παπαζήσης αγαπούν πολύ τα ταξίδια! /Φωτογραφία Instagram

Η Αναστασία Παντούση περιέγραψε τον Ιωάννη Παπαζήση ως άνθρωπο διαφορετικό από εκείνη στον χώρο των γυρισμάτων, σημειώνοντας ότι εκείνος είναι πιο ήσυχος κι απομονώνεται περισσότερο. Παράλληλα, είπε ότι ακριβώς αυτή η διαφορετικότητα τούς έφερε πιο κοντά. «Ο Ιωάννης είναι λίγο διαφορετικός από μένα στα γυρίσματα, είναι πιο ήσυχος, θα κάτσει μόνος του. Είμαστε λίγο τα διαφορετικά έλκονται. Πιστεύω ότι ήταν λίγο καρμικό να βρεθούμε. Είναι πολύ καλός μπαμπάς και το βλέπω στην καθημερινότητα. Τι με κέρδισε; Όταν ήρθαμε πιο κοντά, με κέρδισε το μυαλό του, ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα», πρόσθεσε.

Η ηθοποιός δεν έκρυψε και τον θαυμασμό της για τον Παπαζήση ως ηθοποιό, ειδικά για τη δουλειά του στο θέατρο. Παράλληλα, ανέφερε ότι συζητούν και επαγγελματικά θέματα μεταξύ τους και ανταλλάσσουν απόψεις για τις δουλειές τους. «Σίγουρα μ’ αρέσει και τον θαυμάζω σαν ηθοποιό πολύ, και στο θέατρο κυρίως. Είχαμε μία επαφή μεταξύ μας που ήταν έτσι λίγο… Λες "τι γίνεται εδώ τώρα;". Θα ρωτήσω την άποψή του και θα του πω κι εγώ τη γνώμη μου και αυτός θα με ρωτήσει», κατέληξε. 

Ο Ιωάννης Παπαζήσης κι η Αναστασία Παντούση το 2019 στην πρεμιέρα της σειράς Το κόκκινο ποτάμι /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Σύμφωνα με όσα ανέφερε και στηη εκπομπή η Αναστασία Παντούση, με τον Ιωάννη Παπαζήση προσπαθούν να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή.

