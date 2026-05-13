Σε 25 μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκε ο Στέφανος Χίος και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ, για κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή δυσφήμιση δια του τύπου καθώς και για προσβολή μνήμης νεκρού, όπως έκαναν γνωστό σήμερα με κοινή ανακοίνωσή τους η βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη και η κόρη της Αλεξίας.

Στη δήλωσή τους αναφέρουν συγκεκριμένα:

«Σήμερα ο Στέφανος Χίος καταδικάστηκε από το Πρωτοβάθμιο Ποινικό Δικαστήριο σε 25 μήνες φυλάκιση με αναστολή και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ, για κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή δυσφήμιση δια του τύπου καθώς και για προσβολή μνήμης νεκρού.

Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί μόνο μια προσωπική δικαίωση για μας. Το σημαντικότερο είναι ότι το Δικαστήριο έκρινε ότι η σχέση του Στέφανου Χίου με το «Μακελειό» είναι αποδεδειγμένη και καταγεγραμμένη. Πλέον δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από προσχήματα, υπεκφυγές και παραπλανητικές διαψεύσεις.

Η απόφαση ας γίνει αφορμή να συμφωνήσουμε στο αυτονόητο:

Η δημοσιογραφία είναι λειτούργημα. Δεν είναι όπλο εκβιασμού, διασυρμού και κανιβαλισμού. Δεν θα την καπηλεύεται ο Χίος και όσοι επί χρόνια πίστεψαν ότι μπορούν να λασπολογούν χωρίς συνέπειες. Υπάρχουν όρια. Υπάρχει αξιοπρέπεια. Υπάρχει Δικαιοσύνη.

Έχουν δικαιώματα οι πολίτες. Έχουν δικαιώματα ακόμη και οι νεκροί, των οποίων η μνήμη δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο χυδαίας εκμετάλλευσης.

Η σημερινή απόφαση ανοίγει επιτέλους τον δρόμο για περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία και λιγότερο σκοτάδι στη δημόσια ζωή. περισσότερη λογοδοσία και λιγότερο σκοτάδι στη δημόσια ζωή. Και αυτό είναι κάτι που αφορά όλους».

Η καταδίκη αφορούσε δημοσιεύματα της εφημερίδας «Μακελειό» με υβριστικά σχόλια. Το πρώτο εμφάνιζε φωτογραφία του δολοφονημένου Παύλου Μπακογιάννη στο νεκροτομείο και ανέφερε ότι «δεν ήταν τρομοκρατία αλλά πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου», ενώ το δεύτερο συνέδεε με την υπόθεση Λιγνάδη πρώην στελέχη της κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 σε καφέ της οδού Βουκουρεστίου, η Αλεξία Μπακογιάννη υπέβαλε μήνυση στον Στέφανο Χίο.

