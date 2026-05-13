Αν αντιμετωπίζεις μεγάλο πρόβλημα, τότε ζήτησε τη συμβουλή ενός ειδικού

Τα νύχια μας αποτελούν ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματός μας μιας και πολλές φορές, είναι αδύναμα και εύθραυστα που οφείλεται σε διάφορους παράγονες.

Ωστόσο, αν βιώνεις κάτι παρόμοιο μην ανησυχείς, καθώς υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις έτσι ώστε να ενδυναμώσεις τα νύχια σου.

Δες τα βήματα που μπορείς να ακολουθήσεις:

1. Ενυδάτωση

Η κρέμα χεριών θα δώσει και την απαραίτητη ενυδάτωση στα νύχια σου όπως αλοιφές που θρέφουν τα νύχια και τα προστατεύουν από μελλοντική ζημιά ή και ειδικά έλαια που μαλακώνουν την επιδερμίδα και επιδιορθώνουν τα σπασμένα νύχια. Φυσικά, η ενυδάτωση έρχεται και με την επαρκή κατανάλωση νερού.

2. Κοντό μήκος

Αν έχεις νύχια που σπάνε, τότε είναι καλύτερο να τα κόψεις και να τα κρατήσεις μικρά και να τα αφήσεις να δυναμώσουν πιο γρήγορα. Μη ξεχνάς να τα λιμάρεις συχνά.

Διαβάστε όλες τις συμβουλές για δυνατά και υγιή νύχια, στο MyLife.com.cy