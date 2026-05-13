Iωάννινα: Βίντεο με την παράσυρση 14χρονης - Τη χτύπησε όχημα σε διάβαση

Από θαύμα γλίτωσε η μαθήτρια

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στα Ιωάννινα, 14χρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο σε διάβαση πεζών.
  • Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή του τροχαίου, με την ανήλικη να χτυπιέται με σφοδρότητα.
  • Ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα και η κοπέλα, αν και σοκαρισμένη, είχε τις αισθήσεις της.
  • Πολίτες έσπευσαν να βοηθήσουν και η 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.
  • Το τροχαίο συνέβη σε επικίνδυνη περιοχή με ιστορικό άλλων ατυχημάτων.

Από θαύμα σώθηκε μία ανήλικη στα Ιωάννινα, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star δείχνει τα δραματικά δευτερόλεπτα του τροχαίου τη στιγμή που το κορίτσι περνούσε διάβαση πεζών.

Οι εικόνες που έχουν καταγραφεί είναι σοκαριστικές. Στο βίντεο που εξασφάλισε για το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star η Μαίρη Τζώρα φαίνεται το κορίτσι να είναι στο πεζοδρόμιο και να κοιτά τον δρόμο για να περάσει απέναντι από τη διάβαση πεζών. Όταν κατέβηκε από το πεζοδρόμιο δεν πρόλαβε να κάνει δύο βήματα και ένα αυτοκίνητο τη χτύπησε με σφοδρότητα, με την ανήλικη να πέφτει στον δρόμο.

Ο οδηγός ακινητοποίησε το αυτοκίνητο, κατέβηκε από το όχημα και η κοπέλα που είχε τις αισθήσεις της προσπάθησε να σηκωθεί.

Πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο έτρεχαν να βοηθήσουν. Η 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και υποβλήθηκε σε εξετάσεις κυρίως για προληπτικούς λόγους.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Γράμμου, σε ένα σημείο επικίνδυνο, καθώς έχουν συμβεί και άλλα τροχαία ακόμα και θανατηφόρα.

