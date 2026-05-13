Από θαύμα σώθηκε μία ανήλικη στα Ιωάννινα, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star δείχνει τα δραματικά δευτερόλεπτα του τροχαίου τη στιγμή που το κορίτσι περνούσε διάβαση πεζών.

Οι εικόνες που έχουν καταγραφεί είναι σοκαριστικές. Στο βίντεο που εξασφάλισε για το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star η Μαίρη Τζώρα φαίνεται το κορίτσι να είναι στο πεζοδρόμιο και να κοιτά τον δρόμο για να περάσει απέναντι από τη διάβαση πεζών. Όταν κατέβηκε από το πεζοδρόμιο δεν πρόλαβε να κάνει δύο βήματα και ένα αυτοκίνητο τη χτύπησε με σφοδρότητα, με την ανήλικη να πέφτει στον δρόμο.

Ο οδηγός ακινητοποίησε το αυτοκίνητο, κατέβηκε από το όχημα και η κοπέλα που είχε τις αισθήσεις της προσπάθησε να σηκωθεί.

Πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο έτρεχαν να βοηθήσουν. Η 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και υποβλήθηκε σε εξετάσεις κυρίως για προληπτικούς λόγους.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Γράμμου, σε ένα σημείο επικίνδυνο, καθώς έχουν συμβεί και άλλα τροχαία ακόμα και θανατηφόρα.

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star