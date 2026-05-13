Τον ενθουσιασμό και τη συγκίνησή του μετά την εμφάνισή του στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision μοιράστηκε ο Akylas μέσα από την πρώτη του ανάρτηση στα social media, λίγες ώρες μετά την εκρηκτική παρουσία του στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού.

Ο νεαρός καλλιτέχνης, που κατάφερε να συγκεντρώσει έντονο ενδιαφέρον τόσο από το κοινό όσο και από τα social media, δημοσίευσε φωτογραφίες και backstage στιγμές από τη βραδιά, συνοδεύοντάς τες με ένα σύντομο αλλά γεμάτο ενέργεια μήνυμα.

«Living my best life in @eurovision stage thank u europeeee! («Ζω την καλύτερη στιγμή της ζωής μου στη σκηνή της Eurovision. Ευχαριστώ Ευρώπηηηη!)», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας τα hashtags: #ferto #akylas #eurovision2026 #eurovision

Η ανάρτηση συγκέντρωσε μέσα σε λίγη ώρα χιλιάδες likes και σχόλια, με fans από διάφορες χώρες να του στέλνουν μηνύματα στήριξης και αποθέωσης για την εμφάνισή του στον ημιτελικό.

Η σκηνική παρουσία του Akyla αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα acts της βραδιάς, με πολλούς να κάνουν λόγο για έντονη ενέργεια, δυναμικό performance και ιδιαίτερη αισθητική προσέγγιση. Παράλληλα, το σύνθημα «Fertο» συνεχίζει να γίνεται viral στα social media, συνοδεύοντας σχεδόν κάθε αναφορά στο όνομά του.

Μετά την επιτυχημένη εμφάνισή του, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον μεγάλο τελικό της Eurovision, όπου το κοινό περιμένει να δει αν ο Akylas θα καταφέρει να επιβεβαιώσει τις υψηλές προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί γύρω από τη συμμετοχή του.