Αναλυτική αστρολογική εικόνα της ημέρας παρουσίασε η Άση Μπήλιου στο πλατό της εκπομπής Breakfast@Star, περιγράφοντας μια ημέρα με θετικές όψεις, αλλά και μια πιο απαιτητική βραδινή ενέργεια που χρειάζεται προσοχή.

Θετική επιρροή από τον Ερμή και τον Δία

Η ημέρα ξεκίνησε με την όψη εξαγώνου του Ερμή με τον Δία, μια αστρολογική συνθήκη που θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκή.

«Το πρωί σχηματίστηκε η όψη εξαγώνου του Ερμή με τον Δία. Αυτό είναι καλό», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως πρόκειται για μια όψη που ευνοεί την επικοινωνία, τις συμφωνίες και τις μετακινήσεις.

Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Όπως σημείωσε, «ό,τι αγγίζει τον Δία είναι καλό», τονίζοντας ότι η ημέρα προσφέρεται για επαγγελματικές διαπραγματεύσεις, εμπορικές συμφωνίες και γενικότερα για κάθε μορφή επικοινωνίας, γραπτής ή προφορικής.

Σελήνη στον Κριό με έντονη ενέργεια

Στη συνέχεια, η Άση Μπήλιου ανέλυσε τη θέση της Σελήνης στον Κριό, επισημαίνοντας ότι δίνει δυναμισμό και κινητικότητα μέσα στην ημέρα.

«Σελήνη στο ζώδιο του Κριού σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μια χαρά είναι η όψη που σχηματίζει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το γενικό κλίμα είναι θετικό και δραστήριο.

Η μοναδική “παραφωνία” της ημέρας

Ωστόσο, όπως τόνισε, υπάρχει μια πιο απαιτητική αστρολογική επιρροή προς το βράδυ, όταν η Σελήνη σχηματίζει σύνοδο με τον Κρόνο.

«Εκεί πέρα πέφτει πάνω στον Κρόνο… αυτή είναι η μοναδική παραφωνία στη σημερινή μέρα», είπε, εξηγώντας ότι μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση ή να δημιουργήσει αυξημένες υποχρεώσεις και πίεση.

Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

Σύμφωνα με την ανάλυσή της, οι Καρκίνοι, οι Ζυγοί, οι Αιγόκεροι και οι Κριοί είναι τα ζώδια που θα βρεθούν στο επίκεντρο της ημέρας, με έντονη δραστηριότητα αλλά και πιθανό άγχος.

«Καρκίνοι, Ζυγοί, Αιγόκεροι και Κριοί είναι οι πρωταγωνιστές της ημέρας», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως οι επιρροές αυτές μπορεί να φέρουν τόσο ευκαιρίες όσο και μεγαλύτερες απαιτήσεις.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star.