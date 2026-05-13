Άση Μπήλιου: Η θετική όψη Ερμή – Δία: Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.05.26 , 15:49 Εγκλωβίστηκε στο ασανσέρ και έχασε τη ζωή του
13.05.26 , 15:35 Χατζίδου για Survivor: Υπογράψαμε ότι δεν έχουν ευθύνη σε περίπτωση θανάτου
13.05.26 , 15:31 Iωάννινα: Βίντεο με την παράσυρση 14χρονης - Τη χτύπησε όχημα σε διάβαση
13.05.26 , 15:25 Δωρεάν είσοδος στα όλα τα μουσεία το διήμερο 17-18 Μαΐου
13.05.26 , 14:55 Survivor: Τα ουρλιαχτά του Μάνου Μαλλιαρού έσωσαν τον Σταύρο Φλώρο
13.05.26 , 14:53 Γαλλία: Σε καραντίνα κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό - Νεκρός ένα επιβάτης
13.05.26 , 14:35 Ετεοκλής για ακρωτηριασμό Σταύρου: «H επόμενη μέρα δεν είναι μία ίδια ζωή»
13.05.26 , 14:17 Ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Βεάκειο για μία εκρηκτική βραδιά
13.05.26 , 14:07 MasterChef: Ο Πάνος Τόγιας καλεσμένος στο Τεστ Δημιουργικότητας
13.05.26 , 14:04 Eurovision: Η συγκινητική ανάρτηση του Akyla μετά την πρόκριση
13.05.26 , 13:37 Άση Μπήλιου: Η θετική όψη Ερμή – Δία: Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο
13.05.26 , 13:21 Είσαι ένας από τους top fans της Eurovision 2026;
13.05.26 , 13:19 Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε τον Ocean Link στην Αστυπάλαια
13.05.26 , 13:01 Έλενα Ακρίτα κατά Βάσιας Αναστασίου για το... «βαμμένο μαλλί του Τσίπρα»
13.05.26 , 13:00 Η ιδανική ώρα για να πιεις τον πρωινό καφέ δεν είναι μόλις ξυπνήσεις!
Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια
MasterChef: Παραίτηση Γιώργου - «Κοιτιόμαστε όλοι και λέμε τι κάνει;»
Eurovision 2026: Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον τελικό
Survivor: Τα ουρλιαχτά του Μάνου Μαλλιαρού έσωσαν τον Σταύρο Φλώρο
Survivor: «Μαμά τι να στεναχωριέμαι; Ζω» - Όσα είπε η Σταύρος Φλώρος
Eurovision: Η αντίδραση δημοσιογράφων στη Βιέννη στην ανακοίνωση «Greece!»
Γαλλία: Σε καραντίνα κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό - Νεκρός ένα επιβάτης
Τζένη Θεωνά- Δήμος Αναστασιάδης: Matchy-matchy looks σε βραδινή έξοδο
«Ο ΣΚΑΪ δεν ήθελε να μιλήσει με τη Σία Κοσιώνη» - Οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1
Τα 4 ζώδια που θα ευνοηθούν πάρα πολύ από την τυχερή Νέα Σελήνη στον Ταύρο
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Άση Μπήλιου: Ευνοϊκή ημέρα για επικοινωνία και συμφωνίες

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αναλυτική αστρολογική εικόνα της ημέρας παρουσίασε η  Άση Μπήλιου στο πλατό της εκπομπής Breakfast@Star, περιγράφοντας μια ημέρα με θετικές όψεις, αλλά και μια πιο απαιτητική βραδινή ενέργεια που χρειάζεται προσοχή.

Θετική επιρροή από τον Ερμή και τον Δία

Η ημέρα ξεκίνησε με την όψη εξαγώνου του Ερμή με τον Δία, μια αστρολογική συνθήκη που θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκή.

«Το πρωί σχηματίστηκε η όψη εξαγώνου του Ερμή με τον Δία. Αυτό είναι καλό», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως πρόκειται για μια όψη που ευνοεί την επικοινωνία, τις συμφωνίες και τις μετακινήσεις.

Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Όπως σημείωσε, «ό,τι αγγίζει τον Δία είναι καλό», τονίζοντας ότι η ημέρα προσφέρεται για επαγγελματικές διαπραγματεύσεις, εμπορικές συμφωνίες και γενικότερα για κάθε μορφή επικοινωνίας, γραπτής ή προφορικής.

Σελήνη στον Κριό με έντονη ενέργεια

Στη συνέχεια, η Άση Μπήλιου ανέλυσε τη θέση της Σελήνης στον Κριό, επισημαίνοντας ότι δίνει δυναμισμό και κινητικότητα μέσα στην ημέρα.

«Σελήνη στο ζώδιο του Κριού σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μια χαρά είναι η όψη που σχηματίζει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το γενικό κλίμα είναι θετικό και δραστήριο.

Η μοναδική “παραφωνία” της ημέρας

Ωστόσο, όπως τόνισε, υπάρχει μια πιο απαιτητική αστρολογική επιρροή προς το βράδυ, όταν η Σελήνη σχηματίζει σύνοδο με τον Κρόνο.

«Εκεί πέρα πέφτει πάνω στον Κρόνο… αυτή είναι η μοναδική παραφωνία στη σημερινή μέρα», είπε, εξηγώντας ότι μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση ή να δημιουργήσει αυξημένες υποχρεώσεις και πίεση.

Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

Σύμφωνα με την ανάλυσή της, οι Καρκίνοι, οι Ζυγοί, οι Αιγόκεροι και οι Κριοί είναι τα ζώδια που θα βρεθούν στο επίκεντρο της ημέρας, με έντονη δραστηριότητα αλλά και πιθανό άγχος.

«Καρκίνοι, Ζυγοί, Αιγόκεροι και Κριοί είναι οι πρωταγωνιστές της ημέρας», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως οι επιρροές αυτές μπορεί να φέρουν τόσο ευκαιρίες όσο και μεγαλύτερες απαιτήσεις.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top