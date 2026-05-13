Έλενα Ακρίτα κατά Βάσιας Αναστασίου για το... «βαμμένο μαλλί του Τσίπρα»

Ανακαλεί το σχόλιο της η Βάσια Αναστασίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.05.26 , 15:35 Ελένη Χατζίδου: «Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά»
13.05.26 , 15:31 Iωάννινα: Βίντεο με την παράσυρση 14χρονης - Τη χτύπησε όχημα σε διάβαση
13.05.26 , 15:25 Δωρεάν είσοδος στα Μουσεία της Χώρας το διήμερο 17-18 Μαΐου
13.05.26 , 14:55 Survivor: Τα ουρλιαχτά του Μάνου Μαλλιαρού έσωσαν τον Σταύρο Φλώρο
13.05.26 , 14:53 Γαλλία: Σε καραντίνα κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό - Νεκρός ένα επιβάτης
13.05.26 , 14:35 Ετεοκλής για ακρωτηριασμό Σταύρου: «H επόμενη μέρα δεν είναι μία ίδια ζωή»
13.05.26 , 14:17 Ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Βεάκειο για μία εκρηκτική βραδιά
13.05.26 , 14:07 MasterChef: Ο Πάνος Τόγιας καλεσμένος στο Τεστ Δημιουργικότητας
13.05.26 , 14:04 Eurovision: Η συγκινητική ανάρτηση του Akyla μετά την πρόκριση
13.05.26 , 13:37 Άση Μπήλιου: Η θετική όψη Ερμή – Δία: Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο
13.05.26 , 13:21 Είσαι ένας από τους top fans της Eurovision 2026;
13.05.26 , 13:19 Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε τον Ocean Link στην Αστυπάλαια
13.05.26 , 13:01 Έλενα Ακρίτα κατά Βάσιας Αναστασίου για το... «βαμμένο μαλλί του Τσίπρα»
13.05.26 , 13:00 Η ιδανική ώρα για να πιεις τον πρωινό καφέ δεν είναι μόλις ξυπνήσεις!
13.05.26 , 12:57 Αλεξ Παναγής: Ο Akylas με τη λύρα κλείνει το μάτι στην Παπαρίζου
Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια
MasterChef: Παραίτηση Γιώργου - «Κοιτιόμαστε όλοι και λέμε τι κάνει;»
Eurovision 2026: Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον τελικό
Survivor: «Μαμά τι να στεναχωριέμαι; Ζω» - Όσα είπε η Σταύρος Φλώρος
Γαλλία: Σε καραντίνα κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό - Νεκρός ένα επιβάτης
Survivor: Τα ουρλιαχτά του Μάνου Μαλλιαρού έσωσαν τον Σταύρο Φλώρο
Τα 4 ζώδια που θα ευνοηθούν πάρα πολύ από την τυχερή Νέα Σελήνη στον Ταύρο
Eurovision: Η αντίδραση δημοσιογράφων στη Βιέννη στην ανακοίνωση «Greece!»
«Ο ΣΚΑΪ δεν ήθελε να μιλήσει με τη Σία Κοσιώνη» - Οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1
Τζένη Θεωνά- Δήμος Αναστασιάδης: Matchy-matchy looks σε βραδινή έξοδο
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφίες Eurokinissi
Έλενα Ακρίτα
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα κατά του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Βάσιας Αναστασίου.

Η Έλενα Ακρίτα «ξεσπάθωσε» με αφορμή σχόλιο της κ. Αναστασίου για τον Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα η κ. Βάσια Αναστασίου είχε αναφέρει σε τηλεοπτικές δηλώσεις της στο Kontra «να πω στον κ. Τσίπρα να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά».

Η σπάνια εμφάνιση της Έλενας Ακρίτα  με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση της κ. Αναστασίου ως «λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπούλου» και άφησε αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ, γράφοντας: «Με κάτι τέτοιες θα την κάνετε την Αλλαγή; Εκεί στο ΠΑΣΟΚ, ποιος πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα;».

Βάσια Αναστασίου: «Παγκόσμιο ρεκόρ ότι η Αν. Αττική δεν έχει νοσοκομείο»

Αναλυτικά η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα:

«Δεν σχολιάζω ποτέ το ΠΑΣΟΚ από σεβασμό στη μνήμη της μητέρας μου. 

Δεν σχολίασα ούτε όταν δύο βουλεύτριες του κόμματος αυτού μού επιτέθηκαν δημόσια - και εντελώς απρόκλητα - χωρίς καν να ερωτηθούν. Η μία μάλιστα δήλωνε κι ευγνώμων γιατί κάτι καλό που είχα κάνει γι’ αυτή πριν χρόνια. Ουδείς αχαριστοτερος και λοιπά. 

Ωστόσο, σήμερα δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου για την αθλιότητα που ξεστόμισε για τον Αλέξη Τσίπρα: «Να πω στον κ. Τσίπρα να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά». 

Αυτό δεν λέγεται πολιτικός διάλογος. 
Αυτο δεν λέγεται καν ρητορική μίσους. 
Αυτό λέγεται λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπουλου. 

Η εν λόγω κυρία, με την ιδιότητα της αναπληρώτριας βουλεύτριας είχε ξεστομίσει το αλησμόνητο: 
«Είμαι ένα θάνατο πριν την έδρα». 

Νέα γυναίκα κιόλας. 

Με κάτι τέτοιες θα την κάνετε την Αλλαγή;

Εκεί στο ΠΑΣΟΚ, ποιος πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα;».

Βάσια Αναστασίου: «Ατυχής η διατύπωσή μου»

Πάντως, η κ. Βάσια Αναστασίου, μετά τη δήλωσή της για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, στην οποία είχε αναφέρει πως πρέπει «να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί», επιχειρεί να κλείσει το θέμα.

Με ανάρτησή της στα social media έκανε λόγο για «ατυχή διατύπωση».

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Σε σχέση με τη δήλωσή μου, οφείλω να αναγνωρίσω ότι ήταν μια ατυχής διατύπωση, η οποία δεν με εκφράζει ούτε ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο τόσο εγώ όσο και το κόμμα μου πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών αντιπάλων.

Ο πολιτικός διάλογος οφείλει να είναι σκληρός, αλλά με όρια, θεσμικότητα, σεβασμό και στη βάση επιχειρημάτων. Για τον λόγο αυτό, θεωρώ σωστό να αποσαφηνίσω τη θέση μου και να κλείσω το ζήτημα εδώ.

Την ίδια στιγμή, χωρίς να επιχειρώ κανέναν συμψηφισμό, δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι στον δημόσιο διάλογο δεν επιδεικνύεται πάντοτε η ίδια ευαισθησία και αυστηρότητα απέναντι σε άλλες βαριές πολιτικές επιθέσεις που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί.

Ο κ. Τσίπρας ουδέποτε ζήτησε συγγνώμη από τον Γιώργο Παπανδρέου για τον χαρακτηρισμό «Πινοσέτ», ούτε από τον Ευάγγελο Βενιζέλο για την άδικη εμπλοκή του στην υπόθεση Novartis, ούτε βεβαίως από τον Νίκο Ανδρουλάκη για τις αναφορές της τότε εκπροσώπου Τύπου περί δήθεν εκβιαζόμενου στην υπόθεση των υποκλοπών.

Ούτε αναίρεσε όσα αναληθή κατέγραψε στο βιβλίο του για τη Φώφη Γεννηματά, προσβάλλοντας τη μνήμη της Προέδρου μας και ανακυκλώνοντας ψέματα, μολονότι τον είχε διαψεύσει τόσο η ίδια εν ζωή όσο και οι στενοί της συνεργάτες, μόνο και μόνο για να αποκαθάρει το κόμμα του από τη συνειδητή συγκυβέρνηση με την ακροδεξιά του Π. Καμμένου.

Η κοινωνία περιμένει από όλους μας περισσότερη σοβαρότητα, συνέπεια και πολιτικό πολιτισμό — και αυτό αφορά, χωρίς εξαιρέσεις, το σύνολο του πολιτικού συστήματος».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΑ ΑΚΡΙΤΑ
 |
ΒΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 |
ΣΥΡΙΖΑ
 |
ΠΑΣΟΚ
 |
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top