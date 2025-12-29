Η σπάνια εμφάνιση της Έλενας Ακρίτα  με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου

Στην κηδεία της μητέρας της Σύλβας Ακρίτα

Πηγή: Φωτογραφίες Ευρωκίνηση/Γ. Κονταρίνης Βίντεο OPEN
Το τελευταίο «αντίο»  στην αγαπημένη μητέρα της και πρώην υφυπουργό Σύλβα Ακρίτα έδωσε η μοναχοκόρη της  βουλευτής και δημοσιογράφος ‘Ελενα Ακρίτα, συνοδευόμενη από τον γιο της Παύλο Αρζόγλου, σε μια σπάνια κοινή δημόσια εμφάνισή τους. 

Η Έλενα Ακρίτα στην κηδεία της μητέρας της με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου

Η Έλενα Ακρίτα στην κηδεία της μητέρας της με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου  

Το «παρών» έδωσαν επίσης στην κηδεία έδωσαν πολλοί εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμιου από τον χώρο της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος      
   
Η Έλενα Ακρίτα ήταν ντυμένη στα μαύρα και εμφανώς συγκινημένη, ενώ σε όλη τη διάρκεια της κηδείας την συνόδευε ο  Παύλο Αρζόγλου, το παιδί που υιοθέτησε με τον τέως σύζυγό της, Κώστα Αρζόγλου το 1992 και του οποίου  νονά ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Ο Π. Αρζόγλου αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας και σύμφωνα με πληροφορίες έχει σπουδάσει Διεθνείς Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Αγγλία, ενώ ασχολείται εθελοντικά με περιβαλλοντικές και ζωοφιλικές οργανώσεις.

Η μητέρα του έχει δηλώσει στο παρελθόν πως μία άμβλωση σε νεαρή ηλικία της στέρησε τη δυνατότητα να γίνει βιολογική μητέρα, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στην υιοθεσία του Παύλου, την οποία και ανακοίνωσαν, παραπέμποντας στον γιο τους προκειμένου να μιλήσει εκτενέστερα για την υιοθεσία μετά  την ενηλικίωσή του, εφόσον εκείνος το επιθυμεί.
 

ΕΛΕΝΑ ΑΚΡΙΤΑ
ΓΙΟΣ ΕΛΕΝΑΣ ΑΚΡΙΤΑ
ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΖΟΓΛΟΥ
ΣΥΛΒΑ ΑΚΡΙΤΑ
