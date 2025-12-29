Σύλβα Ακρίτα: Ράκος η Έλενα Ακρίτα στο τελευταίο αντίο στη μητέρα της

Βαθιά συγκίνηση προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Σύλβας Ακρίτα, μιας γυναίκας που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας

Η πρώην υπουργός και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 97 ετών, κλείνοντας έναν μακρύ κύκλο ζωής γεμάτο δράση, προσφορά και δημόσια παρουσία. Η απώλειά της βύθισε στο πένθος την οικογένειά της, με την κόρη της, Έλενα Ακρίτα, να βιώνει μια από τις πιο οδυνηρές στιγμές της ζωής της.

Συντετριμμένη η Έλενα Ακρίτα

Το πρωί της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον πολιτικό και κοινωνικό χώρο συγκεντρώθηκαν στην Αίθουσα Τελετών του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών για το τελευταίο αντίο. Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε στις 13:30, μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού προς τη μνήμη μιας γυναίκας που υπηρέτησε με συνέπεια τις αξίες της.

Έλενα Ακρίτα: Στο πλευρό της ο γιος της Παύλος

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην επιθυμία της οικογένειας, η οποία ζήτησε αντί για κατάθεση στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στο Κέντρο Ημέρας Αττικής «Ελένη Αγάθωνος». Πρόκειται για έναν φορέα που προσφέρει θεραπευτική στήριξη σε παιδιά που έχουν βιώσει κακοποίηση ή παραμέληση, επιλογή που αντικατοπτρίζει τις κοινωνικές ευαισθησίες και τις ανθρωπιστικές αρχές που χαρακτήριζαν τη Σύλβα Ακρίτα σε όλη της τη ζωή.

Η Έλενα Ακρίτα έφτασε στο νεκροταφείο εμφανώς συγκλονισμένη, έχοντας στο πλευρό της τον γιο της, Παύλο Αρζόγλου, καθώς και τον σύζυγό της, Γιώργο Κυρίτση.

Η παρουσία τους αποτέλεσε στήριγμα σε μια στιγμή βαθιάς προσωπικής απώλειας. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρέθηκαν και αρκετές πολιτικές προσωπικότητες, που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη της εκλιπούσας, όπως ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο Νίκος Παππάς, ο Νάσος Ηλιόπουλος, καθώς και ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Κώστας Σκανδαλίδης και ο Κώστας Λαλιώτης.

Η απώλεια της μητέρας της αποτελεί για την Έλενα Ακρίτα ένα βαρύ συναισθηματικό φορτίο, καθώς ο δεσμός τους υπήρξε βαθύς και καθοριστικός. Η ίδια προσπαθεί να σταθεί όρθια και να διαχειριστεί τον πόνο, έχοντας την αγάπη και τη συμπαράσταση των κοντινών της ανθρώπων.

Ποια ήταν η Σύλβα Ακρίτα

Η Σύλβα-Καίτη Ακρίτα γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1928 στη Θεσσαλονίκη, σε οικογένεια Μικρασιατών προσφύγων. Ο πατέρας της, Κωνσταντίνος Γιαβάσογλου, υπήρξε γερουσιαστής με το κόμμα του Ελευθέριου Βενιζέλου και αργότερα, ως υπουργός Πρόνοιας, αφιέρωσε μεγάλο μέρος του έργου του στην αποκατάσταση και τη στέγαση των προσφύγων. Η μητέρα της, Λουκία Ρουσσίδη, στάθηκε επίσης καθοριστική μορφή στη διαμόρφωση των αξιών της.

Στην πορεία της ζωής της γνώρισε τον Λουκή Ακρίτα, πολιτικό, δημοσιογράφο και συγγραφέα, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής ζύμωσης. Εκείνος διετέλεσε γενικός γραμματέας και βουλευτής της Ε.Π.Ε.Κ. και αργότερα, ως υπουργός Παιδείας της Ένωσης Κέντρου, πρωταγωνίστησε στη σημαντική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της εποχής. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1954 και απέκτησε μία κόρη, την Έλενα Ακρίτα, η οποία ακολούθησε δική της δυναμική πορεία στη δημοσιογραφία, τη συγγραφή και την πολιτική, ως βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Η Σύλβα Ακρίτα έζησε σχεδόν έναν αιώνα γεμάτο ιστορία, πολιτικούς αγώνες και κοινωνικές μεταβολές, αφήνοντας πίσω της μια παρακαταθήκη που ξεπερνά τα στενά όρια της πολιτικής και αγγίζει τον ανθρώπινο και κοινωνικό πυρήνα της δημόσιας ζωής.

