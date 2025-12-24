Σύλβα Ακρίτα: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της

Η ανάρτηση της κόρης της, Έλενας Ακρίτα

24.12.25 , 16:43 Σύλβα Ακρίτα: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Πέθανε η Σύλβα Ακρίτα σε ηλικία 97 ετών / OPEN
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε κλίμα συγκίνησης θα τελεστεί η κηδεία της Σύλβας Ακρίτα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε θλίψη στον πολιτικό κόσμο, καθώς υπήρξε μια από τις γυναίκες που άφησαν έντονο αποτύπωμα στη δημόσια ζωή της χώρας, ιδιαίτερα στα χρόνια της Μεταπολίτευσης.

Η κηδεία της Σύλβας Ακρίτα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, στις 13:30, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, στην Αίθουσα Τελετών. Συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί συνοδοιπόροι και πολίτες που επιθυμούν να την αποχαιρετήσουν θα έχουν τη δυνατότητα να παραστούν και να αποδώσουν τον τελευταίο φόρο τιμής.

Πένθος για την Έλενα Ακρίτα - Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της, Σύλβα

Με ανακοίνωσή της, η οικογένεια γνωστοποίησε ότι, αντί για στεφάνια, επιθυμεί να γίνουν δωρεές για φιλανθρωπικό σκοπό, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη και τις αξίες που υπηρέτησε η εκλιπούσα σε όλη της τη ζωή.

Ποια ήταν η Σύλβα Ακρίτα

Η Σύλβα Ακρίτα υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, με ενεργό ρόλο στα πρώτα χρόνια του κινήματος.

Διετέλεσε βουλευτής και υφυπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση κοινωνικών πολιτικών. Ξεχώρισε για τη μαχητικότητα, τη συνέπεια και την προσήλωσή της σε ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας.

Ήταν μητέρα της δημοσιογράφου και συγγραφέα Έλενας Ακρίτα.

 

