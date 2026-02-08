Καλλιθέα: Έβγαλαν κοριτσάκι 2 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από σιντριβάνι

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Καλλιθέα, όπου ένα κοριτσάκι 2 ετών ανασύρθηκε από σιντριβάνι δίχως τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.
Ειδικότερα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που περνούσαν από την πλατεία Δαβάκη ενημερώθηκαν από περαστικούς για το παιδί κι έσπευσαν να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Άμεσα έφτασε περιπολικό και προκειμένου να μη χαθεί χρόνος, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Ήταν χωρίς σφυγμό και είχε υποθερμία.
Νεκρό βρέφος στην Καλλιθέα: Γιατί το πήγαν πρώτα σε κτηνιατρείο
Για 50 λεπτά οι γιατροί του έκαναν ΚΑΡΠΑ με απινιδωτή και τελικά κατάφεραν να το επαναφέρουν. Στη συνέχεια το κοριτσάκι διασωληνώθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας το νοσοκομείου.
Ο πατέρας του, 26 ετών με καταγωγή από την Αλβανία, έχει προσαχθεί από τις Αρχές και εξετάζεται.
Διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.