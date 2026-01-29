Νεκρό βρέφος στην Καλλιθέα: Γιατί το πήγαν πρώτα σε κτηνιατρείο

Τι απαντούν οι γονείς για τη μεταφορά του 7 ημερών βρέφους σε κτηνιατρείο / Βίντεο Ερτ

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου ενός βρέφους μόλις 7 ημερών στην Καλλιθέα, το οποί μεταφέρθηκε αρχικά χωρίς τις αισθήσεις του σε κτηνιατρείο της περιοχής. Δε βρέθηκαν σημάδια κακοποίησης, ενώ συγγενικά πρόσωπα εξήγησαν τον λόγο που δεν το πήγαν κατευθείαν στο νοσοκομείο.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αρχικά από τον πατέρα και τη θεία του από την περιοχή της Καλλιθέας, χωρίς σφυγμό και χωρίς τις αισθήσεις του σε κτηνιατρείο επί της λεωφόρου Συγγρού. Όπως υποστήριξαν, σύμφωνα με την Ερτ, ήταν σε κατάσταση πανικού και το μετέφεραν στο πλησιέστερο σημείο που θεώρησαν ότι θα μπορούσαν να βρουν άμεση βοήθεια.

Εκεί διαπιστώθηκε ότι το βρέφος ήταν άσφυγμο και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο το μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Στο νοσοκομείο, οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για περίπου 40 λεπτά, προκειμένου να επαναφέρουν το βρέφος στη ζωή. Δυστυχώς το κοριτσάκι δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Καλλιθέα: Δε βρέθηκαν σημάδια κακοποίησης

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σώμα του παιδιού δεν εντοπίστηκαν ίχνη τραυματισμού ή άλλες κακώσεις.

Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διευκρινιστούν μετά τη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ώρες.

Σημειώνεται ότι οι γονείς του βρέφους με καταγωγή από τη Ρουμανία έχουν ήδη δώσει καταθέσεις στις αρχές.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρμόδιες αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων.