Δώρα Παντέλη: Η πρόβα νυφικού και οι λεπτομέρειες του γάμου της

Τον Ιούλιο στη Βουλιαγμένη ο γάμος, τον Αύγουστο στην Πάρο η βάπτιση

Δώρα Παντέλη: Η πρόβα νυφικού και οι λεπτομέρειες του γάμου της/ Happy Day
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δώρα Παντέλη προετοιμάζεται για τον θρησκευτικό γάμο της με τον Τζον τον Ιούλιο στη Βουλιαγμένη.
  • Η βάπτιση του γιου τους θα γίνει τον Αύγουστο στην Πάρο.
  • Ο γάμος θα έχει στοιχεία ελληνικής παράδοσης με κυρίαρχα χρώματα το πράσινο-λαδί και το λευκό.
  • Ο Νίκος Απέργης θα τραγουδήσει στον γάμο τους.
  • Ο γιος τους θα ονομαστεί Παναγιώτης, αλλά θα τον φωνάζουν Πιτ.

Η αθλητικογράφος και παρουσιάστρια Δώρα Παντέλη βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τον γάμο της.

Με τον σύζυγό της, Τζον, είχαν παντρευτεί με πολιτικό γάμο, λίγο πριν έρθει στον κόσμο ο γιος τους. Τον ερχόμενο Ιούλιο θα κάνουν τον θρησκευτικό τους γάμο στη Βουλιαγμένη, στην Παναγία Φανερωμένη. 

Η βάπτιση του 6,5 μηνών γιου τους θα πραγματοποιηθεί σχεδόν έναν μήνα αργότερα, τον Αύγουστο, στο αγαπημένο τους νησί, την Πάρο!

«Ο άντρας μου αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα. Από την αρχή λέγαμε ότι θέλουμε ο γάμος μας να θυμίζει Ελλάδα, γιατί θα έρθουν τόσοι συγγενείς από τον Καναδά. Θα έχουμε μέσα το στοιχείο της ελιάς, οπότε αυτό το χρώμα, το πράσινο- λαδί, θα κυριαρχήσει μαζί μαζί με το λευκό, το creme. O Τζον γενικά έχει άποψη για τα πάντα. Τα μαλλιά μου, τα νύχια μου, το ψάχνει με τη μόδα. Οπότε και με το νυφικό, δε θα δει το τελικό, αλλά μαζί διαλέξαμε το σχέδιο», αποκάλυψε στο Happy Day.

Δοκιμάζοντας διάφορα στιλ νυφικών, παραδέχτηκε πως το δικό της θα έχει ουρά, πως θα τη συνοδεύουν δύο παρανυφάκια και πως ο γιος της θα περιμένουν με τον μπαμπά του, τη νύφη. Στη δεξίωση σκοπεύει να φορέσει κάτι πιο κοντό για να μπορεί να χορεύει πιο εύκολα. 

«Κουμπάροι μας θα είναι ο καλύτερος φίλος του John και η σύζυγός του», πρόσθεσε. 

 

 

Ένα τηλεφώνημα από τον Νίκο Απέργη, κατά τη διάρκεια του γυρίσματος, στάθηκε η αφορμή να αποκαλύψει η Δώρα Παντέλη ότι ο τραγουδιστής είναι αυτός που θα τραγουδήσει στον γάμο τους. 

Τέλος, η αθλητικογράφος αποκάλυψε πως ο γιος της θα πάρει το όνομα του πεθερού της, Παναγιώτης. Επειδή, στην Αμερική το όνομα είναι Peter, φωνάζουν τον μικρό Πιτ. «Ο άνδρας μου θέλει πολλά παιδιά. Σκέφτομαι, ότι η σχέση που έχω την αδελφή μου δε θα την άλλαζα με τίποτα στον κόσμο, οπότε θα ήθελα μελλοντικά ο Πιτ να αποκτήσει ένα αδερφάκι», κατέληξε.
 

